Huit hommes ont été emprisonnés pour une durée totale de plus de 50 ans pour avoir utilisé la boucherie du village pour vendre et stocker des médicaments de classe A.

Les hommes étaient impliqués dans le trafic de cocaïne d’une valeur d’un million de livres sterling depuis les West Midlands vers le Monmouthshire.

Une partie de la chaîne d’approvisionnement se trouvait dans une boucherie de Sedbury, dans le Gloucestershire, qui stockait et vendait de la cocaïne et d’autres drogues.

Les accusés ont tous plaidé coupables vendredi devant la Crown Court de Gloucester.

L’inspecteur Matt Phillips a déclaré que les drogues « se cachaient à la vue de tous ».

L’inspecteur-détective Matt Phillips, de l’unité du crime organisé et du crime organisé de la police du Gloucestershire, a déclaré que les drogues trouvées dans la boucherie étaient « cachées à la vue de tous ».

Plus de 5 kg de cocaïne, 4 kg d’amphétamine et 10 kg d’agents de coupe, ainsi que 108 600 £ en espèces ont été saisis.

Le juge Ian Lawrie KC a déclaré que ces chiffres n’étaient « que la pointe de l’iceberg », car l’opération antidrogue durait depuis un certain temps.

La procureure Christine Hart a expliqué que le boucher Shane Tyrrell, 48 ans, de Cliff View, Sedbury, et Richard Lawrence, 34 ans, de Smithy Road, Llandogo, Monmouthshire, étaient impliqués dans l’opération illicite de février 2020.

La valeur marchande des drogues saisies est estimée à environ 1 million de livres sterling.

En octobre 2020, l’approvisionnement en cocaïne en amont était acheminé des West Midlands vers la forêt de Dean et la région de Monmouth.

« Le complot impliquait deux groupes du crime organisé distincts, mais liés », a déclaré Mme Hart.

Le tribunal a appris que le groupe des West Midlands était dirigé par Brett Anslow, 39 ans, de Four Winds Road, Dudley, Trevor Cook, 48 ans de Wheelwright Close, Darlaston, Wednesbury, et Michael Chand, 54 ans, de Old Bridge Walk, Rowley Regis. .

Le groupe Forest of Dean et Monmouthshire était dirigé par Lawrence, avec Tyrell travaillant pour eux.

Paul Johnson, 35 ans, de Queens Acre, Newnham on Severn, Gloucestershire, et Jason Grindle, 36 ans, de Market Place, Coleford, Gloucestershire, faisaient également partie du groupe Forest of Dean et Monmouthshire.

Tyrell et Lawrence ont été arrêtés à leur domicile le 6 juillet 2021.

Le 15 septembre, des mandats d’arrêt ont été exécutés simultanément aux adresses d’Anslow, Cook, Chand et Grindle.

Un autre homme, Alan Ballinger, 28 ans, anciennement de Coleford et également de Coniston Road, Cheltenham, aurait assumé le rôle de Lawrence après son arrestation en juillet 2021 et a continué à être approvisionné par le groupe des West Midlands.

Ballinger a été arrêté le 10 décembre à son adresse de Coleford.

Tyrell a plaidé coupable de complot en vue de fournir de la cocaïne entre le 1er février 2020 et le 7 juillet 2021 et a été emprisonné pendant cinq ans et sept mois.

Sa connaissance de longue date et chef local du gang de drogue Lawrence a été condamné à neuf ans de prison.

Les six autres hommes ont été emprisonnés après avoir tous reconnu avoir comploté en vue de fournir de la cocaïne.

L’inspecteur-détective Phillips a déclaré : « Comme de nombreux groupes du crime organisé impliqués dans le trafic de drogue, les gens au sommet ne veulent pas se salir les mains et Richard Lawrence a utilisé Shane Tyrrell. »

Le juge Lawrie a conclu : « Les rôles principaux étaient dirigés par Anslow dans les West Midlands et Lawrence dans le Gloucestershire et les autres travaillaient pour eux.

« Ils étaient les marionnettistes et dirigeaient l’opération illicite. »

Le juge a condamné Lawrence et Anslow à une peine de prison de neuf ans et leur a dit qu’ils avaient des rôles de premier plan dans leurs régions concernées du pays.

Cook et Chand ont chacun été condamnés à six ans.

Johnson a été condamné à cinq ans et sept mois de prison.

Tyrell a été condamné à la même peine et on lui a dit que tout l’argent trouvé en sa possession serait confisqué.

Ballinger a été condamné à 42 mois, mais a été libéré après avoir purgé cette peine alors qu’il était en détention.

Le juge a ordonné la saisie de 45 000 £ trouvés en sa possession.

‘Intouchable’

L’inspecteur Phillips de décembre a déclaré que les forces de l’ordre étaient « très heureuses » que les hommes aient tous plaidé coupables.

« Le chef de ce groupe du crime organisé était M. Lawrence et il se croyait intouchable. »

