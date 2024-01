Du siège social de JPMorgan Chase à New York, conçu par le studio d’architecture britannique Foster + Partners pour être « tout électrique » jusqu’au premier gratte-ciel très haut de Miami, nous rassemblons huit gratte-ciel à venir aux États-Unis.

À différents stades de développement, les projets ci-dessous sont en cours, avec Studio Jahn‘s 1000 M à Chicago et SOM’s Two Manhattan West déjà en pleine hauteur dans leurs villes respectives.

Certaines, comme la Wilson Tower à Austin, ont été confrontées à divers retards de construction, bien que la ville texane détienne plus d’espaces sur cette liste que la ville de New York parsemée de gratte-ciel.

Poursuivez votre lecture pour découvrir huit projets réalisés par des studios du monde entier.

1000 M, Chicago, par Helmut Jahn

Situé dans le quartier historique de Michigan Avenue à Chicago, 1000 M est un gratte-ciel de 73 étages s’étendant sur 788 pieds (240 mètres), composé d’une base angulaire surmontée d’une tour à bord incurvé.

À l’origine, il était prévu que la tour atteigne 254 mètres de hauteur, mais les restrictions dans la zone ont obligé les promoteurs à réduire la hauteur. La tour sera achevée à la fin de l’été 2023.

En savoir plus sur 1000 M ›

Deux Manhattan West, Manhattan, par SOM

Two Manhattan West fait partie d’une paire de tours soutenues par des « mégacolonnes » à leurs bases.

Il fait partie du projet Manhattan West, qui couvre plus de sept millions de pieds carrés (650 321 mètres carrés), avec un plan directeur de SOM qui comprend des espaces résidentiels, commerciaux, hôteliers et de bureaux juste au nord de la High Line de New York.

Après neuf années de développement, le projet sera achevé début 2024.

En savoir plus sur Two Manhattan West ›

Sixième et Guadalupe, Austin, par Gensler

Rejoignant plusieurs gratte-ciel en construction à Austin, Gensler’s Sixth et Guadalupe atteindront 875 pieds (267 mètres) de haut et se composeront de deux volumes industriels en verre et en acier au sommet d’un podium.

Il accueillera des programmes résidentiels et de bureaux, ainsi que la plus haute terrasse de piscine panoramique de la ville.

Tour Wilson, Austin, par HKS

La tour Wilson de HKS devait devenir le bâtiment le plus haut du Texas avec 80 étages avant que sa hauteur ne soit réduite de moitié après un examen infructueux en janvier 2023.

S’étendant désormais sur 45 étages, une nouvelle itération de la conception conserve la façade enveloppée de brise-soleil, tandis que l’équipe prévoit d’ajuster la programmation du rez-de-chaussée.

En savoir plus sur la Tour Wilson ›

Siège social de JPMorgan Chase, Manhattan, par Foster + Partners

Achevé en novembre 2023, le nouveau siège social de JPMorgan Chase par Foster + Partenaires sera la « plus grande tour entièrement électrique de New York », selon le studio d’architecture.

Situé au 270 Park Avenue, il compte 60 étages et atteint 1 388 pieds (423 mètres) de haut, avec une base sur pilotis surélevée à 80 pieds (27 mètres) du sol.

En savoir plus sur le siège social de JPMorgan Chase ›

Ligne de flottaison, Austin, par KPF

D’après les estimations, son achèvement est prévu pour 2026. La tour Waterline à usage mixte, haute de 312 mètres, devrait être la plus haute de l’État du Texas, devançant la tour JPMorgan Chase à Houston.

Situé le long de Waller Creek, le bâtiment comprendra 74 étages répartis sur trois volumes distincts et séparés par des espaces en plein air soutenus par des colonnes environnantes.

En savoir plus sur Waterline ›

Le Waldorf Astoria Miami, Miami, par Sieger Suarez Architects et Carlos Ott

Selon le développeur, il s’agira du premier gratte-ciel très haut de Miami PMGle Waldorf Astoria Miami contiendra 100 étages et atteindra 1 049 pieds (319,7 mètres) de hauteur.

Situé au centre-ville de Miami, il se compose de neuf cubes décalés destinés à souligner la suspension et la hauteur de la structure, qui accueillera l’hôtel cinq étoiles Waldorf Astoria ainsi que des résidences privées.

En savoir plus sur le Waldorf Astoria Miami ›

Tour 36, Miami, par KPF

Approuvé à l’unanimité en octobre 2023, Tour 36 situé dans le Design District de Miami, mesurera 193 mètres de haut et sera le plus haut immeuble de bureaux du quartier, selon KPF.

Le bâtiment consistera en une tour effilée au sommet d’une base rectangulaire, avec des terrasses sur tous les étages de bureaux qui sont détaillées avec des accents de soffite en bronze clair.

Le rendu de l’en-tête provient du siège social de JPMorgan, avec l’aimable autorisation de DBOX pour Foster + Partners.