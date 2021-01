Plusieurs gorilles du San Diego Zoo Safari Park ont ​​été testés positifs pour le coronavirus dans ce que l’on pense être le premier cas connu parmi ces primates aux États-Unis et peut-être dans le monde.

La directrice exécutive du parc, Lisa Peterson, a déclaré lundi à l’Associated Press que huit gorilles qui vivent ensemble dans le parc seraient porteurs du virus et que plusieurs toussaient.

Il semble que l’infection provienne d’un membre de l’équipe de soins de la faune du parc qui a également été testé positif au virus, mais qui a été asymptomatique et qui portait un masque à tout moment autour des gorilles. Le parc est fermé au public depuis le 6 décembre dans le cadre des efforts de verrouillage de l’État de Californie pour réduire les cas de coronavirus.

Les vétérinaires surveillent de près les gorilles et ils resteront dans leur habitat dans le parc, au nord de San Diego, a déclaré Peterson. Pour l’instant, ils reçoivent des vitamines, des liquides et de la nourriture, mais aucun traitement spécifique contre le virus.

«Mis à part un peu de congestion et de toux, les gorilles vont bien», a déclaré Peterson.

Alors que d’autres animaux sauvages ont contracté le coronavirus des visons aux tigres, il s’agit du premier cas connu de transmission aux grands singes et on ne sait pas s’ils auront une réaction grave.

Gorilles des plaines occidentales

Les experts de la faune ont exprimé leur inquiétude quant au coronavirus infectant les gorilles, une espèce en voie de disparition qui partage 98,4% de son ADN avec les humains et qui sont par nature des animaux sociaux.

Les gorilles infectés dans le parc safari de San Diego sont des gorilles des plaines de l’ouest, dont la population a diminué de plus de 60% au cours des deux dernières décennies à cause du braconnage et des maladies, selon le World Wildlife Fund.

Le parc safari a testé les excréments de la troupe de gorilles après que deux singes ont commencé à tousser le 6 janvier. Des résultats de tests positifs ont été confirmés par les laboratoires nationaux des services vétérinaires du département américain de l’Agriculture chez trois gorilles. Les excréments des huit membres de la troupe sont prélevés pour être testés.

Les responsables du zoo discutent avec des experts qui traitent le coronavirus chez l’homme au cas où les animaux développeraient des symptômes plus graves. Ils resteront ensemble car les séparer pourrait être nocif pour les gorilles qui vivent en groupes soudés.

«C’est la faune, et ils ont leur propre résilience et peuvent guérir différemment de nous», a déclaré Peterson.

Lundi, le parc safari a ajouté plus de mesures de sécurité pour son personnel, notamment en exigeant des écrans faciaux et des lunettes de protection lors du contact avec les animaux.

La confirmation que les gorilles sont sensibles au coronavirus contribue à l’information sur la façon dont la pandémie peut affecter ces espèces dans leurs habitats d’origine où ils entrent en contact avec des humains et des matériaux humains, ont déclaré les responsables du parc.

Le parc safari du zoo de San Diego prévoit de partager ce qu’il apprend avec les responsables de la santé, les défenseurs de l’environnement et les scientifiques afin d’élaborer des mesures pour protéger les gorilles dans les forêts d’Afrique.