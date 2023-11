Huit factions en guerre contre Israël à Gaza

Alors que les Forces de défense israéliennes (FDI) se frayent un chemin plus profondément dans la bande de Gaza hostile, elles font face non seulement au mouvement Hamas mais à toute une série d’autres factions armées palestiniennes qui ont pris les armes.

Bien que ces groupes varient considérablement en termes d’idéologie, d’influence et de pouvoir, ils sont unis dans leur détermination à établir un État palestinien par la résistance armée contre Israël. Ils ont également ouvertement démontré leur volonté de se coordonner pendant le conflit en cours, en partageant des images de leurs agents travaillant côte à côte et en publiant des déclarations communes.

Hamas – Brigades Izz ad-Din al-Qassam

Une image publiée par la chaîne médiatique des Brigades Al-Qassam du Hamas le 7 octobre, le jour où le groupe a lancé l’attaque surprise du « Déluge d’Al-Aqsa » contre Israël, prétend montrer des membres des Brigades Al-Qassam aux côtés de fusils courts de 144 mm « Rajum ». gamme de systèmes de lancement de fusées multiples.

Médias de guerre des Brigades Izz ad-Din Al-Qassam



Le Hamas contrôle la bande de Gaza depuis qu’une rupture violente avec la faction laïque du Fatah qui dirige l’Autorité nationale palestinienne basée en Cisjordanie a éclaté en 2007, deux ans après le désengagement de Tsahal du territoire palestinien côtier. Officiellement appelé « Mouvement de résistance islamique », le Hamas est de loin l’acteur le plus puissant et le plus influent à Gaza.

Né comme une scission des Frères musulmans au milieu de la première Intifada, ou soulèvement palestinien contre Israël dans les années 1980, le Hamas et ses Brigades Al-Qassam, qui doivent leur nom à un prédicateur musulman syrien qui a contribué à déclencher des émeutes arabes dans la Palestine mandataire sous domination britannique au années 1930, ont acquis une réputation d’attaques particulièrement meurtrières, y compris des attentats-suicides, contre des soldats et des civils israéliens, ainsi que d’accumulation d’armes. un vaste arsenal de roquettes et d’autres armes. Comme de nombreuses factions palestiniennes, il se considère comme un mouvement de libération nationale, tandis qu’Israël, les États-Unis et un certain nombre de pays européens le considèrent comme une organisation terroriste.

Le Hamas a mené plusieurs guerres contre Tsahal au cours des 15 dernières années, mais le conflit actuel prend une ampleur sans précédent depuis que le groupe a lancé une étonnante attaque surprise le 7 octobre, baptisée « inondation d’Al-Aqsa » d’après le site islamique vénéré du Hamas. ville sainte contestée de Jérusalem. L’objectif principal de l’opération actuelle de Tsahal, appelée « Épées de fer », est d’éliminer le Hamas une fois pour toutes.

Jihad islamique palestinien – Brigades Al-Quds

Des combattants palestiniens portant l’insigne des Brigades Al-Quds du Jihad islamique se dirigent vers la barrière frontalière avec Israël depuis Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, le 7 octobre. Alors que le mouvement Hamas menait une attaque surprise sans précédent, plusieurs autres factions palestiniennes ont annoncé leur participation.

SAID KHATIB/AFP/Getty Images



Le Jihad islamique est largement considéré comme le deuxième groupe le plus puissant à Gaza. Comme le Hamas, il se consacre à la destruction d’Israël et à l’établissement d’un État palestinien islamique, mais il s’est concentré presque uniquement sur les moyens militaires, n’ayant aucune gouvernance formelle ni aucune fonction administrative à Gaza indépendante du Hamas.

Le Jihad islamique a également acquis la réputation de mener des attaques meurtrières en Israël depuis les années 1980 et s’est doté d’un important arsenal de roquettes. Israël a tenu le Jihad islamique pour responsable de la mort de centaines de Palestiniens suite à des ratés de tir de roquettes, ce que le groupe nie avec véhémence.

Avec sa branche militaire, les Brigades Al-Quds, du nom du mot arabe désignant Jérusalem, le Jihad islamique a joué un rôle de première ligne dans le « déluge d’Al-Aqsa » aux côtés du Hamas. Le groupe a également annoncé volontiers ses liens avec l’Iran, qui a joué un rôle essentiel en soutenant le Hamas et le Jihad islamique dans leur conflit de longue date avec Israël.

Comités de résistance populaire – Brigades Al-Nasser Salah ad-Din

Des membres des Brigades Al-Nasser Salah ad-Din des Comités de résistance populaire sont vus en mer dans cette vidéo publiée le 26 octobre par le groupe, aux côtés d’images de ses combattants participant à la première attaque surprise du 7 octobre contre Israël.

Brigades Al-Nasser Salah ad-Din



Largement considérés comme la troisième faction la plus puissante de Gaza, les Comités de résistance populaire ont été créés au milieu de la deuxième Intifada en 2000 parmi d’anciens membres du Fatah et seraient constitués d’une coalition vague de combattants étroitement alliés au Hamas et au Jihad islamique. On pense également qu’il entretient des liens étroits avec l’Iran et le logo du groupe suit de près le modèle du Corps des Gardiens de la révolution islamique, adopté de la même manière par le Hezbollah et d’autres milices de « l’Axe de la Résistance » dans la région.

Les Comités de Résistance Populaire ont mené diverses opérations contre Israël depuis la Deuxième Intifada, notamment des attentats à la bombe contre des véhicules, et ont combattu lors des précédentes guerres à Gaza. Sa branche militaire, les Brigades Al-Nasser Salah ad-Din, a régulièrement revendiqué des attaques contre les forces israéliennes à Gaza et en Cisjordanie dans le contexte des « inondations d’Al-Aqsa » en cours.

Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) – Brigades Abu Ali Mustafa

Un membre des Brigades Abu Ali Mustafa du Front populaire de libération de la Palestine charge ce qui est décrit comme un mortier de 120 mm dans cette séquence publiée le 22 octobre d’une opération présumée dans l’est de Gaza.

Médias de guerre des Brigades Abu Ali Mustafa



Le FPLP a été fondé en tant que groupe de guérilla marxiste-léniniste en 1967 pour servir d’avant-garde aux partisans de gauche qui considèrent Israël et les gouvernements arabes dits « réactionnaires » comme des partisans de l’impérialisme occidental dans la région. Sa branche militaire, les Brigades Abu Ali Mustafa, porte le nom du défunt chef du groupe qui a été tué par Tsahal en 2001.

Le FPLP a souvent fait la une des journaux internationaux à la fin des années 1960 et au début des années 1970 grâce à des détournements d’avions de ligne effrontés. Cependant, comme la plupart des factions palestiniennes de gauche, sa force a souffert au fil des décennies de divisions internes, de la montée des tendances islamistes lors de la chute du bloc soviétique dans les années 1990 et de la domination de la sphère politique par le Hamas et le Fatah au XXIe siècle.

Pourtant, le groupe a cherché à dépasser les frontières idéologiques et à canaliser l’opposition commune aux accords de paix israélo-palestiniens pour maintenir une présence active à la fois à Gaza et en Cisjordanie. Il a mené un certain nombre d’attaques notables au début des années 2000, notamment l’assassinat en 2001 du ministre israélien du Tourisme Rechavam Ze’evi et les attentats suicides du jour de Noël en 2003 en Israël. Plus récemment, elle a publié des vidéos de ses combattants impliqués dans le « déluge d’Al-Aqsa ».

Front Populaire de Libération de la Palestine – Commandement Général (FPLP-GC) – Brigades Jihad Jibril

Un membre du Front populaire de libération de la Palestine – Commandement général des Brigades Jihad Jibril tient une mitrailleuse légère sur le plateau d’un camion aux côtés d’un autre membre des Brigades Jihad Jibril et de membres de la Brigade du Jihad islamique Al-Quds et du Hamas Al-Qassam. Brigades lors d’une cérémonie d’iftar à Khan Yunis, Gaza sur cette photo publiée le 30 avril 2022.

Département d’information militaire des Brigades Jihad Jibril



Le FPLP-GC s’est séparé du FPLP un an seulement après sa création, recherchant une approche nationaliste plus militante pour combattre Israël et créer un État palestinien. Sa branche militaire, connue depuis deux décennies sous le nom de Brigades Jihad Jibril du nom du défunt fils du fondateur Ahmed Jibril, a mené des attaques très médiatisées contre Israël dans les années 1970 et 1980 en utilisant le sud du Liban comme base opérationnelle. Parmi ses opérations les plus remarquables figure l’attaque surprise de 1987 contre les troupes de Tsahal, connue sous le nom de « Nuit des deltaplanes ».

Au Liban, le groupe a noué des liens étroits avec le puissant mouvement Hezbollah et a participé à la guerre civile du pays, en grande partie en soutien à la Syrie voisine. Après une période de relative inactivité débutée dans les années 1990, le FPLP-GC s’est de nouveau mobilisé pour soutenir le président syrien Bachar al-Assad lorsque la guerre civile a éclaté dans ce pays en 2011. Plus récemment, le FPLP-GC a également revendiqué certaines opérations à Gaza au milieu le « déluge d’Al-Aqsa ».

Front Démocratique de Libération de la Palestine (FDLP) – Brigades de Résistance Nationale

Des combattants du Front démocratique de libération de la Palestine (FDLP) marchent dans un tunnel dans le sud de la bande de Gaza, le 19 mai, à la suite d’une série d’affrontements entre Israël et les factions palestiniennes basées à Gaza et dirigées par le Jihad islamique, qui serviraient de prélude à l’explosion de violence la plus meurtrière jamais enregistrée en octobre.

SAID KHATIB/AFP/Getty Images



Le FDLP s’est séparé du FPLP en 1969, un an après la défection du FPLP-GC, et cherche officiellement à établir un État palestinien laïc et sans classes dans lequel les Arabes et les Juifs pourraient coexister pacifiquement. Mais le groupe a depuis longtemps fait preuve d’un engagement militant. L’une de ses opérations les plus notables a été la saisie, en 1974, d’une école primaire israélienne, entraînant la mort de 22 enfants dans un échange de tirs qui a éclaté lorsque les commandos de l’élite de Tsahal, Sayeret Matkal, ont pris d’assaut le site.

Comme le FPLP, le FDLP a participé aux Première et Deuxième Intifadas, même si les deux groupes de gauche ont été et continuent d’être éclipsés par les factions islamistes palestiniennes. Cependant, le FDLP et sa branche armée, connue sous le nom de Brigades de résistance nationale ou Brigades Omar al-Qassem du nom de son ancien chef assassiné en 2021, ont publié des vidéos montrant ses combattants actifs à Gaza et en Cisjordanie.

Brigades des martyrs d’Al-Aqsa

Des hommes armés assistent aux funérailles des combattants des Brigades Al-Aqsa qui auraient été tués à la suite d’un raid israélien matinal dans le camp de réfugiés palestiniens de Jénine, en Cisjordanie, le 1er novembre.

JAAFAR ASHTIYEH/AFP/Getty Images



À l’instar des Comités de résistance populaire, les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont été créées au cours de la deuxième Intifada en 2000 et ont largement coopéré avec le Hamas et le Jihad islamique à Gaza. Le groupe entretient des liens ambigus avec le Fatah, prétendant parfois agir comme sa branche militaire, bien que le Fatah ait nié toute association officielle.

D’autres factions armées palestiniennes, telles que les Brigades Abd al-Qader al-Husseini, se sont également qualifiées de branche militaire du Fatah et l’étendue de leurs relations avec l’organisation et ses nombreux hauts responsables…