Huit exemples moins connus d’architecture moderne du milieu du siècle

Atlas des chefs-d’œuvre modernes du milieu du siècle est un livre sur « l’architecture historique » construite dans le monde entier entre les années 1950 et 1970. Pour notre série moderne du milieu du siècle, son auteur Dominic Bradbury sélectionne huit bâtiments moins connus qui résument l’époque.





Publié par Phaïdonle livre encyclopédique présente 450 bâtiments modernistes sur tous les continents, la plupart créés par les pionniers de l’époque et d’autres par des architectes plus sous-représentés.

« Nous avons vraiment senti qu’il y avait une lacune importante à combler en termes d’étude complète de l’architecture historique de l’époque et que c’était le moment idéal pour le nouvel atlas », a déclaré Bradbury à Dezeen.

Bien que le livre contienne de nombreux édifices bien connus, certains restent plus obscurs. Dans cette synthèse, l’auteur Bradbury se concentre sur huit de ces bâtiments moins connus.

Sa sélection vise à représenter l’architecture de l’époque, mais également à offrir un aperçu de ses « nuances » et de la manière dont le style variait selon les continents, a-t-il déclaré.

« L’une des ambitions les plus importantes du projet était de suggérer que le modernisme du milieu du siècle était un mouvement véritablement mondial qui s’est répandu dans le monde entier », a expliqué Bradbury.

« Il y avait de nombreuses variations et nuances régionales qui ont évolué au fil du temps, en particulier à la fin des années cinquante et dans les années soixante, alors que le style international cédait de plus en plus la place à une approche plus expérimentale et sculpturale, tout en adoptant certains éléments vernaculaires, comme on le voit dans le modernisme nordique du milieu du siècle ou modernisme tropical.

Selon Bradbury, parmi les observations les plus intéressantes que l’on puisse faire à partir du livre figurent la manière dont l’architecture est devenue étroitement liée à l’ingénierie au cours de cette époque, ainsi que les conceptions « dynamiques » des édifices religieux qui ont émergé.

« Il y avait une profonde croyance dans le pouvoir du mathématicien au milieu du siècle »

« Il y a eu de nombreuses découvertes, mais l’une d’elles a été de réaliser à quel point l’architecture ecclésiastique était dynamique au cours de cette période, ce que je n’avais pas pleinement apprécié auparavant », a déclaré Bradbury.

« Un autre aspect fascinant a été de voir les images de l’ère spatiale et de l’ère du jet apparaître au cours des années soixante, ainsi que de mieux comprendre la relation importante entre l’architecture et l’ingénierie structurelle innovante au milieu du siècle. »

Poursuivez votre lecture pour découvrir la sélection de Bradbury de huit exemples moins connus d’architecture moderne du milieu du siècle.

Église Saint-Rochus, Allemagne, 1954, par Aul Schneider-Esleben

« L’un des thèmes les plus fascinants explorés dans le nouvel atlas est celui de l’évolution de la forme de l’église du milieu du siècle. Au cours des années cinquante et soixante, l’Église catholique – entre autres – a assoupli les lignes directrices sur la conception des espaces sacrés, tout en encourageant adorer en rond.

« Le résultat a été une nouvelle vague d’églises enrichies par leurs formes sculpturales et abstraites et leurs salles intérieures vertigineuses. L’église Saint-Roch de Paul Schneider-Esbleben à Düsseldorf offre un exemple précoce et très original de cette nouvelle génération d’espaces sacrés.

« L’architecte a créé un plan en forme de trèfle, surmonté d’un dôme en béton recouvert de plaques de cuivre. À l’intérieur, les sièges sont disposés dans les trois segments faisant face à un autel central, placé sous le sommet du dôme. »

Musée d’art moderne de Louisiane, Danemark, 1958, par Jørgen Bo et Vilhelm Wohlert

« Je suis allé visiter le Louisiana Museum of Modern Art pour la première fois l’année dernière et je suis immédiatement tombé amoureux de l’endroit. Le cadre côtier est sublime, tout comme l’architecture et, bien sûr, la collection d’art.

« C’est le chef-d’œuvre de Jørgen Bo et Vilhelm Wohlert, où ils ont réussi à fusionner architecture et paysage dans un bâtiment qui vous transporte à travers le site à flanc de colline d’un espace à l’autre, avec de multiples changements de volume, de hauteur et d’échelle.

« L’un de mes espaces préférés ici est la galerie Alberto Giacometti, où les sculptures de l’artiste sont exposées de manière experte, mais où il y a aussi le plaisir d’une vaste baie vitrée encadrant le magnifique environnement. D’une manière ou d’une autre, vous avez l’impression de partager l’espace avec Le merveilleux travail de Giacometti et la nature elle-même à la fois. »

Space Needle, 1962, États-Unis, par John Graham et Victor Steinbrueck

« Le Seattle Space Needle fait partie d’une séquence de bâtiments vaguement liés dans le livre qui aide à résumer l’influence de la course à l’espace sur l’architecture du milieu du siècle, à la fois thématiquement et formellement.

« La Space Needle a la beauté épique et défiant la gravité d’une fusée sur le point de prendre son envol ou même d’une soucoupe volante venant s’amarrer au-dessus de la ville sur son aire d’atterrissage surélevée. En plus d’être un excellent exemple de l’architecture astro du milieu du siècle. , c’était aussi un exemple clé des nombreuses tours d’observation qui ont vu le jour dans le monde au cours des années cinquante et soixante.

« Construit pour coïncider avec l’Exposition universelle de 1962, organisée à Seattle, Space Needle a été conçu avec un restaurant circulaire tournant qui pourrait être comparé à celui de la Post Office Tower à Londres, achevé quelques années plus tard, en 1965. «

Hôtel Parco Dei Principi, Italie, 1962, par Gio Ponti

« L’architecte, designer et éducateur italien Gio Ponti offre l’un des plus grands exemples du mathématicien moderne du milieu du siècle. Son travail englobait non seulement l’architecture, mais aussi les intérieurs, les meubles, la verrerie et la céramique, ainsi que l’édition, la conservation et l’enseignement de magazines.

« Le majestueux hôtel Parco dei Principi à Sorrente offre un excellent exemple d’un projet où tant de talents de Ponti ont convergé et fusionné. Il a conçu le bâtiment lui-même, perché au sommet d’une falaise surplombant le golfe de Naples, mais a également saisi l’opportunité de concevoir le intérieurs et une grande partie du mobilier.

« Il a adopté une palette de couleurs maritimes de bleu et de blanc à l’extérieur comme à l’intérieur, y compris l’utilisation de carreaux de sol graphiques bleus et blancs, ainsi que des mosaïques de galets colorés pour les murs du hall d’entrée et d’autres parties de l’hôtel. Le Parco dei Principi, récemment restauré, est donc l’un des projets les plus ludiques de Ponti, ainsi que l’un des plus cohérents et arrondis.

Département de l’eau et de l’électricité de Los Angeles, États-Unis, 1965, par AC Martin & Associates

« C’est autant la magnifique photographie de Julius Shulman que le bâtiment lui-même qui me captive dans cet article sur AC Martin & Associates à Los Angeles.

« Il s’agit certainement d’un bâtiment très intelligent et influent sur le plan architectural, où les plaques de sol en saillie contribuent à créer une sorte d’écran solaire qui ombrage les espaces de bureaux à l’intérieur.

« Pourtant, c’est aussi le cadre et l’encadrement du bâtiment sur Bunker Hill qui sont si séduisants, ajoutant à la grandeur du milieu du siècle du bâtiment, qui dispose d’un espace pour respirer et peut être apprécié comme un objet sculptural dans le paysage urbain.

« Le bâtiment est souvent vu en noir et blanc, mais cette rare image couleur de Shulman est totalement saisissante. »

Hôtel de ville d’Addis-Abeba, Éthiopie, 1965, par Arturo Mezzedimi

« Au cours des années cinquante et soixante, l’ère postcoloniale a vu une vague importante d’architecture indépendantiste et de modernisme tropical. Cela a été le cas de pays comme le Kenya, le Nigeria, le Ghana, la Zambie et surtout l’Éthiopie, où l’empereur Hailé Sélassié a initié une extraordinaire collection d’œuvres d’art. monuments du milieu du siècle concentrés à Addis-Abeba.

« L’un des architectes préférés de Sélassié était l’Italien Arturo Mezzedimi, qui fut chargé de concevoir – entre autres projets épiques – l’Africa Hall, achevé en 1961, puis l’Hôtel de Ville d’Addis-Abeba, qui inaugure quelques années plus tard, abritant non seulement l’édifice local. siège du gouvernement mais aussi des équipements collectifs tels qu’une bibliothèque et un cinéma.

« Ici, Mezzedimi a opté pour un plan vaste et sculptural en forme de A, tout en élevant en partie le bâtiment au-dessus du plan du sol sur une série de piloti. Comme on le voit ici, deux ailes se projettent vers l’extérieur comme des bras ouverts tout en contribuant à encadrer la zone d’entrée principale vers au centre du bâtiment, tandis qu’une tour d’horloge forme une sorte de phare flottant au-dessus de l’ensemble de la structure. »

The Gateway Arch, États-Unis, 1968, par Eero Saarinen

« Pour certains, Eero Saarinen est l’un des grands architectes d’entreprise du milieu du siècle américain, mettant ses nombreux talents au service de géants tels que TWA, Bell et General Motors. Pour d’autres, son plus grand cadeau a été ses meubles, qui ont toujours été innovant et sculptural.

« Pour les habitants de Saint-Louis, la plus grande réalisation de Saarinen a été leur épique Gateway Arch. Ce projet extrêmement ambitieux a duré une grande partie de la carrière de Saarinen et n’a été entièrement achevé qu’après sa mort.

« La « courbe caténaire » de Saarinen est certainement une merveille à contempler, d’autant plus qu’elle contient une plate-forme d’observation à son sommet et un musée à sa base. Même dans le cadre d’une carrière définie par une approche véritablement originale du changement de forme et du dynamisme formes, l’Arche de Saarinen est une réalisation surprenante.

Bibliothèque Atatürk, Turquie, 1975, par Sedad Hakki Eldem

« Le célèbre architecte turc Sedad Hakki Eldem était très respecté pour la manière dont il cherchait à fusionner les idéaux traditionnels ottomans avec le modernisme du milieu du siècle.

« L’un des bâtiments les plus importants et les plus influents d’Eldem était la bibliothèque Atatürk d’Istanbul, construite entre 1966 et 1975. Ici, Eldem a adopté des formes hexagonales dans un bâtiment moderne et original, plaçant une série de sept modules géométriques au-dessus d’un étage administratif au rez-de-chaussée, qui abrite également l’entrée principale et les dépôts de livres.

« Ces structures hexagonales surélevées abritent les salles de lecture et les espaces d’exposition, surmontées de lucarnes assorties placées dans des pics géométriques. Le bâtiment qui en résulte est considéré comme le chef-d’œuvre d’Eldem et forme l’une des grandes bibliothèques du milieu du siècle, comparable, entre autres, à la Beinecke Rare de Bun Shaft. Bibliothèque de livres et de manuscrits de l’Université de Yale.

