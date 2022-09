Huit États intentent une action contre la plate-forme de prêt de crypto Nexo

Le procureur général de l’État de New York, Letitia James, prend la parole lors d’une conférence de presse après l’arrivée du stratège en chef de la Maison Blanche de l’ancien président américain Donald Trump, Steve Bannon, à New York, États-Unis, le 8 septembre 2022.

Huit États ont annoncé lundi qu’ils intentaient des actions contre la plate-forme de prêt de crypto Nexo Group en relation avec son produit de crypto-monnaie non enregistré et portant intérêt.

Les régulateurs des États de Californie, du Kentucky, de New York, du Maryland, de l’Oklahoma, de la Caroline du Sud, de Washington et Vermont allèguent que Nexo a offert à ses clients des comptes rémunérés sans les enregistrer au préalable en tant que titres et sans fournir les informations requises. Sans accès à ces états financiers, les régulateurs des États affirment que les investisseurs ne pourraient pas prendre de décisions d’investissement éclairées.

Les documents déposés indiquent également que Nexo a faussement déclaré aux investisseurs qu’il s’agissait d’une plate-forme sous licence et enregistrée.

Ces comptes générateurs d’intérêts, connus sous le nom de “Earn Interest Product”, permettaient aux investisseurs de déposer des actifs auprès de Nexo en échange de rendements allant jusqu’à 36 % sur leurs dépôts.

Les termes et conditions de Nexo indiquaient que la société avait la capacité de déployer les actifs des clients à sa “seule et absolue discrétion”.

Selon l’ordonnance déposée dans le Vermont, “les investisseurs ne participent pas à la sélection, à la surveillance ou à l’examen des activités génératrices de revenus que les défendeurs utilisent pour gagner cet intérêt”.

L’ordonnance du Vermont indique qu’au 31 juillet 2022, plus de 93 318 résidents américains avaient investi plus de 800 millions de dollars dans ces comptes.

En réponse à plus de 10 000 de ses résidents touchés, le procureur général de New York a intenté une action en justice contre la plate-forme de crypto-monnaie.

“Les plates-formes de crypto-monnaie ne sont pas exceptionnelles ; elles doivent s’enregistrer pour fonctionner comme les autres plates-formes d’investissement”, a déclaré la procureure générale de New York, Letitia James. “Nexo a violé la loi et la confiance des investisseurs en prétendant à tort qu’il s’agit d’une plateforme agréée et enregistrée. Nexo doit mettre fin à ses opérations illégales et prendre les mesures nécessaires pour protéger ses investisseurs.”

En février, Nexo a empêché les investisseurs américains qui n’avaient pas encore ouvert de compte Nexo d’investir dans le produit Earn Interest ou d’ajouter une crypto-monnaie supplémentaire à leurs comptes. Les ordonnances déposées par les États empêchent en outre Nexo d’offrir ce produit aux résidents jusqu’à ce qu’il réponde aux exigences d’enregistrement nécessaires.

Dans un communiqué, Nexo s’est différencié des autres plateformes qui ont connu des difficultés financières : “Nous avons travaillé avec les régulateurs fédéraux et étatiques américains et comprenons leur envie, compte tenu des turbulences actuelles du marché et des faillites d’entreprises proposant des produits similaires, de remplir leurs mandats de protection des investisseurs en examinant le comportement passé des fournisseurs de produits à intérêt rémunéré… Comme les derniers mois l’ont clairement souligné, Nexo est un fournisseur très différent de produits à intérêt rémunéré, comme en témoigne le fait qu’il ne s’est pas engagé dans des prêts non garantis, avait aucune exposition à LUNA/UST, n’a pas eu à être renflouée, ou n’a eu besoin de recourir à des restrictions de retrait.”