Huit équipes restent à la poursuite des World Series

Une ronde de wild-cards sans effusion de sang et impitoyablement efficace a certainement vidé le pool des séries éliminatoires, mais n’a pas permis d’établir quels clubs pourraient être fermement positionnés comme favoris des World Series.

En fait, cela a probablement obscurci le problème.

Alors que le défi des séries éliminatoires de la Major League Baseball est réduit de 12 espoirs à huit, la formalité des quatre séries de wild-card a certainement créé une nouvelle série de défis pour les vainqueurs de division les mieux classés et ostensiblement supérieurs qui attendent dans la division de la Ligue américaine et nationale. Série.

Et le chemin le plus clair vers un fanion et les World Series qui suivent semblent beaucoup plus encombrés.

Néanmoins, USA TODAY Sports s’efforcera de classer le groupe restant des séries éliminatoires, sur la base du meilleur chemin vers les World Series, alors que les quatre Division Series débuteront samedi :

1. Dodgers de Los Angeles

Waouh. Vous voulez dire qu’une équipe avec un as aux épaules douloureuses capable de lancer cinq manches par semaine, soutenue par un groupe de jeunes partants, devrait réserver ses réservations pour la Classique d’automne ?

Eh bien, vous ne pouvez pas accéder aux World Series à moins de survivre à la NL Championship Series. Et il n’y a pas de NLCS à moins que vous ne surviviez au NLDS.

Et les Dodgers ont de loin la mission la plus simple parmi les quatre premières têtes de série.

Ils accueilleront l’Arizona, vainqueur de 84 victoires, au Dodger Stadium pour ouvrir les débats, grâce au « bouleversement » des Diamondbacks face à un club de Milwaukee sans le partant n°2 Brandon Woodruff. Aucun club central n’a dépassé une série de divisions depuis 2016, donc la défaite n’a pas été vraiment stupéfiante.

Los Angeles a obtenu une fiche de 8-5 contre l’Arizona cette année et accueillera Clayton Kershaw lors du premier match. Reste à savoir si le futur membre du Temple de la renommée pourra lancer plus d’une fois par semaine où il est parti le mois dernier.

Mais une attaque des Dodgers à indice d’octane élevé et chevronnée en séries éliminatoires devrait soulager les jeunes partants Bobby Miller et Ryan Pepiot, qui pourraient devenir des noms connus d’ici novembre. Le plus important : les Dodgers n’ont qu’à battre Atlanta et Philadelphie pour accéder à la Classique d’automne.

2. Jumeaux du Minnesota

Ouais, je ne sais pas exactement ce que nous fumons ici. Mais nous soupçonnions sournoisement que les lancers des Twins étaient vraiment réels avant les séries éliminatoires, et Pablo Lopez et Sonny Gray n’ont fait que renforcer cette notion en rejetant les Blue Jays de Toronto.

Peuvent-ils renverser les Astros de Houston, chevronnés en séries éliminatoires ? Eh bien, Carlos Correa est de leur côté pour celui-ci. Glisser un match contre Justin Verlander ou Framber Valdez au Minute Maid Park renverrait les Twins sur leur terrain soudainement fou.

Au-delà de cela, Lopez, Gray, Joe Ryan, Bailey Ober et Kenta Maeda forment une base solide pour survivre au meilleur des sept séries à venir. Hé, parfois il faut lancer les dés.

3. Orioles de Baltimore

Il n’y a plus aucune preuve si c’est vrai. Les Orioles ont répondu à toutes les questions avec effusion tout au long de la séquence, et dans cet environnement pléthorique des séries éliminatoires, 101 victoires comptent énormément.

Le seul problème est que les Texas Rangers passent du champion de l’AL West à une série de jokers. Désormais, Baltimore fait face à un match de calibre ALCS un tour plus tôt – et la première à trois victoires.

Ayant judicieusement géré la charge de travail de leurs jeunes lanceurs, les Orioles ont suffisamment de lancers. La question est de savoir si une attaque sujette aux périodes de sécheresse peut systématiquement produire contre les effectifs réduits des séries éliminatoires auxquels elle sera confrontée.

Nous les considérerons comme le club officiel « Ne les laissez pas s’échauffer » d’octobre : Survivez aux Rangers, et les Orioles ne seront peut-être pas arrêtés.

4. Phillies de Philadelphie

La série de divisions la plus fascinante est une revanche de l’année dernière – et cette fois, une conquête des Phillies ne sera pas considérée comme un tel « bouleversement ».

Oh, Atlanta est aussi effrayant qu’il y paraît sur le papier : 104 victoires, 307 circuits, le présumé MVP de la NL en Ronald Acuña Jr. C’est juste que le lanceur de Philly semble beaucoup plus profond en ce moment – ​​et cela pourrait être le cas dans toutes les séries en cours. avant.

Zack Wheeler et Aaron Nola ont montré qu’ils pouvaient ouvrir la voie en balayant Miami. Mais ce sont les armes qu’ils ont à peine déployées encore – les partants gauchers Ranger Suarez et Cristopher Sanchez, et un enclos profond dirigé par Jose Alvarado, Jeff Hoffman et la recrue intrigante et dominante Orion Kerkering – qui augurent particulièrement bien pour les tours ultérieurs.

Apparemment, ils peuvent aussi frapper un peu la balle.

5. Braves d’Atlanta

Nous l’avons déjà dit et nous le répétons : Spencer Strider est peut-être l’individu le plus important de ces séries éliminatoires.

Aucun lanceur n’est aussi dominant que le vainqueur de 20 matchs et l’homme à 281 retraits au bâton, et sa mission de départ lors du premier match contre les Phillies est énorme. Gérez le nombre de lancers et arrêtez les Phillies, et Atlanta a une énorme longueur d’avance dans cette NLDS.

Faites quelques erreurs et ne parvenez pas à passer six manches, et la profondeur de lancer des Braves est soudainement un énorme problème.

Un jour de congé entre les Jeux 1 et 4 signifie que Strider peut prendre deux départs pendant son repos régulier, cette dernière sortie ayant lieu au Citizens Bank Park, où 45 000 participants mousseux ont apparemment pris note des commentaires généraux effrontés de Strider sur le fandom. plutôt personnellement.

Deux victoires de Strider allégeraient la pression sur le gaucher Max Fried, qui n’a pas lancé depuis deux semaines en raison d’une ampoule et diminueraient l’importance d’un probable effort de ferroutage de Bryce Elder et Kyle Wright.

Cette attaque des Braves ? Il roule neuf en profondeur. Mais cela ne peut aller que jusqu’à ce que leurs bras les mènent.

6. Rangers du Texas

Le Texas semblait mort dans l’eau après avoir échoué à trois reprises à verrouiller la division, mais l’offensive pop-gun de Tampa Bay était exactement ce dont un club ravagé par les blessures et les releveurs avait besoin.

Maintenant, les Rangers peuvent-ils se frayer un chemin vers les quatre derniers ?

Le plus grand point positif de la ronde des wild-cards a été de loin le départ dominant de Nathan Eovaldi, après une seconde mi-temps remplie de blessures et inefficace. Jordan Montgomery et Eovaldi débuteront les matchs 2 et 3 de l’ALDS, ce qui imposera un énorme fardeau au partant attendu du premier match, Dane Dunning.

Il semble peu probable qu’un club manquant à la fois ses partants des plans A, B et C, Jacob deGrom, Max Scherzer et Jon Gray, et qu’un enclos des releveurs dont la MPM de 4,77 soit la pire parmi les équipes en séries éliminatoires puisse rassembler suffisamment de lancers dans une série au meilleur des sept. Mais Marcus Semien, Corey Seager et Adolis Garcia sont en bonne santé. Des bagarres, ça vous dit ?

7. Astros de Houston

Loin de nous l’idée de dire que la propriété des Astros sur l’AL est terminée. Quatre titres ALCS en six saisons leur valent le bénéfice du doute.

Mais nous avons des doutes cette année.

Houston a passé le mois de septembre dans un rôle inconnu – d’abord en assurant qu’il atteindrait même les séries éliminatoires, puis en ayant besoin d’une défaite des Rangers le dernier jour de l’année et d’un bris d’égalité pour remporter la division.

Les nids-de-poule qu’ils ont traversés pour arriver ici pourraient être trop profonds à l’avenir.

Une équipe de lanceurs qui a vu l’ERA de Cristian Javier bondir de plus de deux points et celle de Framber Valdez de plus d’un demi-point ne peut plus être l’épine dorsale – même si Justin Verlander est de retour, pour le bon vieux temps. Bien que Bryan Abreu et Hector Neris dominent de manière fiable, l’enclos des releveurs n’est plus l’unité de verrouillage qu’il était il y a un an, pas avec les problèmes de périphériques de Ryan Pressly et l’implosion de Rafael Montero.

Le quatuor épique composé de Jose Altuve, Alex Bregman, Kyle Tucker et Yordan Alvarez signifie que le club peut revenir rapidement dans n’importe quel match. Mais cette fois, il y a peut-être un trou de trop à réparer.

8. Diamondbacks de l’Arizona

Bien sûr, c’est possible : les Diamondbacks peuvent remporter les Cardinals de 2006 – eux des 83 victoires – et se frayer un chemin vers les World Series.

Mais ce n’est pas particulièrement probable.

C’est bien que les meilleurs partants Merrill Kelly et Zac Gallen soient alignés pour les deux premiers matchs de la NLDS. Mais alors que les Diamondbacks ont survécu au départ de Brandon Pfaadt pour remporter le premier match de la série wild-card, leurs faiblesses en matière de rotation back-end et au milieu de l’enclos des releveurs finiront par faire surface.

Pour l’instant, profitez de la bande-annonce des faits saillants de Corbin Carroll tant que vous le pouvez. On pourrait penser que les Dodgers l’ont suffisamment vu pour prendre le plus grand soin avec la présumée recrue de l’année. Les Brewers ont appris cette leçon trop tard.