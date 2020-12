Huit travailleurs des maisons de retraite à Stralsund ont reçu cinq fois la dose normale du vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNTech, envoyant la moitié d’entre eux à l’hôpital avec des symptômes de Covid-19 – mais la société insiste sur le fait que la mégadose est sûre.

Dimanche, un groupe d’employés de maisons de soins de la ville de Stralsund, dans le nord-est du nord-est, a reçu par accident cinq fois la quantité prescrite de vaccin Covid-19 nouvellement approuvé par Pfizer-BioNTech – le premier jour où l’Allemagne a commencé à vacciner les travailleurs de la santé et les résidents des maisons de retraite contre le virus.

Huit employés ont reçu cinq fois la dose de 30 microgrammes (mcg) du jab, qui a récemment été baptisé Comirnaty. Quatre d’entre eux ont été hospitalisés en tant que «Mesure préventive»Après avoir ressenti des symptômes de type grippal (et de type Covid-19), a révélé lundi l’administrateur du district de Vorpommern-Rügen Stefan Kerth.

« Je regrette profondément cet incident», A déclaré Kerth aux journalistes, exprimant«espérer » cette « les personnes touchées ne souffrent d’aucun effet secondaire grave.«

Alors que la dose prescrite pour Comirnaty n’est que de 30 mcg, une porte-parole de BioNTech a insisté sur le fait que les chercheurs avaient expérimenté avec « augmentation des doses»Lors des essais cliniques et ont constaté que des doses allant jusqu’à 100 mcg étaient tolérées sans«conséquences sérieuses.”Cependant, cinq fois la dose normale serait de 150 mcg, la moitié encore d’une surdose de 100 mcg, et il n’est pas clair si l’un des essais cliniques avait testé des doses aussi élevées.

Le groupe surdosé était composé de sept femmes et d’un homme, tous âgés de 38 à 54 ans. Le vaccin est d’abord administré aux résidents et employés âgés des maisons de soins infirmiers de ces établissements, avec un déploiement pour la population générale qui débutera l’année prochaine.

L’arrivée du salut pharmaceutique a déjà rencontré des obstacles, cependant, certains districts rejetant leurs expéditions de vaccins au motif qu’ils n’avaient pas été maintenus à la température ultra-froide de -70 degrés Celsius requise pour conserver la sécurité et l’efficacité.

Sept districts de Bavière ont choisi de renvoyer 1000 injections après que les boîtes « froides » dans lesquelles ils sont arrivés ont enregistré des températures internes allant jusqu’à 15 degrés Celsius, rejetant l’affirmation de BioNTech selon laquelle l’envoi de vaccins comparativement tiède était « probablement bien.«

Les autorités médicales ont également découvert lundi que, alors que les conteneurs de vaccins étaient censés contenir cinq doses, les flacons de Comirnaty en comprenaient en réalité plus près de six – une anomalie rejetée comme intentionnelle « léger débordement»Par le fabricant. Cependant, les responsables de la santé de l’UE ont averti que «en aucun cas»Étaient des restes de vaccins provenant de plusieurs contenants destinés à être mélangés.

Alors que l’Union européenne hésitait initialement à précipiter le jab Pfizer sur le marché, et a même critiqué le Royaume-Uni pour se vanter d’être le premier pays à adopter le tir expérimental, les autorités sanitaires continentales ont accéléré leur calendrier de livraison plus tôt ce mois-ci lorsque les pays membres, y compris l’Allemagne , s’est plaint du retard. Les pays européens ont commencé à vacciner les personnes au cours du week-end, les autorités recommandant à toute personne de plus de 16 ans de recevoir le vaccin à double dose.

