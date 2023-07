Huit élèves du district 86 participent à la State Science Fair – Shaw Local

Huit élèves du premier cycle du secondaire du district 86 des écoles publiques de Joliet ont participé à la foire scientifique régionale de la Junior Academy of Science de l’Illinois à la Southern Illinois University à Carbondale.

Helen Diaz, Sebastian Duque, Margarita Mojica Martinez, Alexandra Munoz et Arianna Razo de Gompers Junior High ; Esbayde Gonzalez de Hufford Junior High; Rocco Jones de l’Académie de Washington ; et Joanna Swearengen de Dirksen Junior High ont représenté le district à la foire.

Plus de 830 projets étudiants ont été jugés, avec une note moyenne de 80 sur 100. La note moyenne des présentations des participants du District 86 était de 91,6 et comprenait six Gold Awards (Diaz, Duque, Gonazalez, Martinez et Swearingen) et deux notes parfaites ( Jones et Munoz).

Les élèves du premier cycle du secondaire ont été reconnus lors de la réunion du Conseil des inspecteurs scolaires du district 86 en mai pour leurs réalisations.