Huit designs présélectionnés dans le cadre du concours Start Something Puissant

Huit conceptions innovantes ont été sélectionnées pour le concours Start Something Puissant de Dezeen et Bentley, qui appelait à des propositions pionnières visant à réinventer la façon dont les générations futures vivent au cours des 100 prochaines années.

Les participants de plus de 34 pays ont participé au concours, qui mettait les candidats au défi d’imaginer des concepts d’architecture ou de design qui répondent aux progrès rapides de la technologie, à l’évolution des normes sociétales et aux préoccupations environnementales pour transformer la vie des gens.

Grâce au concours de design, Dezeen et Bentley visent à découvrir des prototypes qui pourraient servir de modèle pour la vie future, en anticipant les besoins, les technologies et les tendances de style de vie du siècle prochain.

Huit modèles ont désormais été présélectionnés et sont en lice pour une part du prix de 30 000 £. Les gagnants seront dévoilés plus tard ce mois-ci.

Le gagnant recevra un premier prix de 15 000 £, tandis que le finaliste recevra 10 000 £ et le troisième recevra 5 000 £.

Les candidatures présélectionnées sont répertoriées ci-dessous dans l’ordre dans lequel elles ont été soumises.

Foil & Soil de Magdalena Pietryszyn et Magdalena Skowyra

Varsovie, Pologne

L’architecte Magdalena Pietryszyn et la scientifique des polymères Magdalena Pietry se sont associées pour développer Feuille et terreun matériau post-plastique fabriqué en combinant des déchets agricoles avec des débris plastiques.

Le processus implique le recyclage d’une feuille de polyéthylène basse densité (LDPE) et d’un sol infertile. Le conglomérat résultant allie la texture rugueuse des sédiments du sol aux qualités réfléchissantes d’une feuille de polyéthylène.

Bien que la composition de Foil & Soil puisse être reproduite, chaque lot conserve un aspect distinct et saisissant.

Le concept envisage de s’approvisionner en matériaux provenant des zones rurales pour promouvoir l’engagement communautaire et favoriser des biorégions qui intègrent la durabilité environnementale à l’innovation culturelle et matérielle.

« Foil & Soil adopte une approche intrépide et axée sur les matériaux qui transforme les matières indésirables du milieu agricole au milieu appliqué », ont déclaré les concepteurs.

« Le concept voit la matière synthétique et organique se mélanger à divers liants à diverses échelles et contextes, couvrant les environnements publics, domestiques et productifs. »

Navire par Asher Bourne

Londres, Royaume-Uni

Asher Bourne a proposé une solution de logement abordable qui exploite le vaste réseau de canaux du Royaume-Uni. Nommé Vessel, le concept réinvente le modèle de logement du pays pour promouvoir l’engagement communautaire et lutter contre l’isolement social en créant des quartiers de canaux dynamiques dans les zones urbaines.

Le design de Bourne présente des maisons préfabriquées élégantes fabriquées à partir de bois provenant de sources durables et de verre haute performance.

Ces maisons compactes sont conçues pour être stationnaires, éliminant ainsi le besoin de déplacement constant tout en offrant une isolation améliorée par rapport aux bateaux fluviaux traditionnels. Ils intègrent des panneaux solaires et du bois provenant de sources durables pour le chauffage.

Bourne envisage le concept Vessel s’étendant au-delà du logement, avec des possibilités de centres communautaires et d’espaces de vente au détail, transformant les voies navigables sous-utilisées en nouveaux quartiers dynamiques.

« La vie en bateau sur le canal offre un mélange unique de communauté, de nature et de proximité urbaine », a déclaré Bourne. « Qu’il s’agisse des scènes vibrantes le long de Regent’s Canal ou des étendues paisibles de Kennet et Avon. »

« Pour de nombreux jeunes professionnels, c’est un moyen d’échapper au marché locatif et de devenir propriétaire d’un coin de ville, de village ou de campagne », a-t-il poursuivi.

Marché Central du Nouveau Lac de Tlahuac-Xico par Alberto Sainz, Alonso Varela et Maximiliano Colorado

Mexico, Mexique

Créateurs Alberto Sainz, Alonso Varela et Maximilien ColoradoLe concept de visait à démontrer comment des interventions ciblées peuvent favoriser un mode de vie durable et servir de modèle pour les futures initiatives de planification urbaine.

Le lac Tláhuac-Xico en est un exemple, car son rôle changeant dans le bassin de la vallée du Mexique reflète des défis importants tels que la perte du paysage lacustre naturel, l’augmentation de l’affaissement différentiel provoquant des dommages structurels et le manque d’espaces publics propres.

La détérioration des milieux aquatiques du bassin a intensifié des problèmes tels que la pénurie d’eau potable, les inondations et l’empiétement du développement urbain sur les décharges illégales de la zone du lac.

Le plan directeur du concepteur se concentre sur la prévention de l’étalement urbain et l’amélioration de la santé écologique de la région. Il comprend des stratégies visant à nettoyer les décharges illégales, à restaurer les zones humides existantes, à améliorer les transports publics et à créer des espaces publics verts.

Des stratégies telles que le recyclage des débris de construction, la création de nouvelles zones humides et l’amélioration de la connectivité des transports contribuent à réduire l’empreinte carbone tout en transformant les déchets en une ressource précieuse pour la restauration écologique de la région.

« Le projet cherche à justifier l’existence continue du lac Tláhuac-Xico en tant qu’espace urbain actif », ont déclaré les concepteurs.

« Le marché crée non seulement une nouvelle masse d’eau grâce au traitement des eaux usées, mais soutient également l’aquaculture, qui stimule des économies circulaires productives. »

EarthCode par Hanju Seo

Londres, Royaume-Uni

Hanju Seo a proposé un système pour rendre l’identification des arbres plus facile et moins coûteuse pour vérifier le stockage du carbone. Appelé EarthCode, le concept s’appuie sur des méthodes séculaires d’identification des arbres, dans lesquelles les gestionnaires forestiers identifiaient les arbres par leurs modèles d’écorce.

La proposition de Seo met à jour cette approche avec un scanner portable qui utilise l’intelligence artificielle pour créer des « codes-écorces » uniques, améliorant ainsi la précision et la sécurité de la vérification des crédits carbone.

EarthCode contribuerait à garantir que les crédits carbone soient basés sur des données précises et infalsifiables, contribuant ainsi à une meilleure gestion forestière et à la protection de l’environnement.

Le système EarthCode est conçu pour aider les petits propriétaires forestiers à participer aux marchés de compensation carbone, qui récompensent les propriétaires fonciers pour la capture du dioxyde de carbone dans leurs forêts.

« EarthCode est un système pionnier conçu pour démocratiser le marché de la compensation carbone », a déclaré Seo.

« Le système utilise non seulement une technologie de pointe, mais honore également les méthodes traditionnelles d’identification des arbres, créant ainsi un pont entre le patrimoine et l’innovation moderne. »

Écrans TranSense par Saima Fateh

Londres, Royaume-Uni

Saima FatehLa proposition de réinvente les systèmes d’ombrage conventionnels en exploitant des matériaux intelligents pour s’adapter automatiquement aux températures variables et à la lumière UV sans avoir besoin d’électricité.

Appelé TranSense Screens, le système d’ombrage est destiné aux climats chauds, visant à améliorer le confort intérieur. Les écrans réguleraient passivement les températures intérieures, réduisant ainsi le recours à la climatisation et la consommation d’énergie.

Contrairement aux systèmes motorisés traditionnels, les écrans TranSense utiliseraient des ressorts en nitinol qui se contractent et se dilatent avec les variations de température, ce qui signifie qu’ils pourraient s’adapter en temps réel en fonction des conditions environnementales changeantes.

Les écrans incorporeraient des pigments photochromiques changeant de couleur qui serviraient d’indicateur visuel des niveaux d’UV, renforçant ainsi la sensibilisation des utilisateurs et incitant à des mesures de protection contre l’exposition.

« TranSense Screens présente une vision prospective de la manière dont les générations futures peuvent nouer une relation sensorielle avec leur environnement », a déclaré Fateh.

« Offrant une approche transformatrice des systèmes d’ombrage, ils ont le potentiel d’améliorer considérablement la qualité de vie dans les régions chaudes, permettant ainsi aux gens de vivre une vie plus épanouissante et plus respectueuse de l’environnement pour les générations à venir. »

BreatheEasy par Architecture pour le Dialogue

Delhi-RCN, Inde

Conseil en recherche et conception Architecture pour le dialogue a créé BreatheEasy, une initiative de rénovation conçue pour améliorer la qualité de l’air intérieur des maisons, en particulier dans les zones polluées comme les quartiers informels.

Le concept consiste à utiliser des techniques de ventilation traditionnelles, telles que des cheminées solaires et des capteurs de vent, pour ventiler naturellement les espaces et réduire la pollution nocive de l’air intérieur en exploitant l’énergie solaire et les courants éoliens.

Les solutions BreatheEasy peuvent être adaptées aux structures existantes, garantissant ainsi que les résidents peuvent améliorer leurs conditions de vie sans rénovations importantes ni coûts élevés.

Les solutions abordables et adaptables permettent à un plus large éventail de ménages de bénéficier d’une meilleure qualité de l’air.

« BreatheEasy adapte de manière créative les techniques de ventilation vernaculaires perdues depuis longtemps pour lutter contre la crise contemporaine de la pollution de l’air dans les maisons », ont déclaré les concepteurs.

« Le projet démontre une approche axée sur la conception pour l’amélioration des logements en Inde et dans d’autres villes du monde, démontrant comment des solutions rentables peuvent fonctionner en tant qu’interventions ou ajouts aux structures existantes.

Bio-Fender par Rehan Petit

Londres, Royaume-Uni

Réhan Petit a conçu Bio-Fender, un pare-chocs pour bateaux étroits dans les canaux britanniques qui aiderait à nettoyer les marées noires tout en protégeant les bateaux.

Lorsque le Bio-Fender entre en contact avec de l’huile, la fibre de coco absorbe l’huile et la met en contact avec des microbes qui la métabolisent en substances inoffensives telles que l’eau et le dioxyde de carbone.

Le processus est conçu pour nettoyer l’eau naturellement sans utiliser de produits chimiques nocifs ni d’interventions perturbatrices, préservant ainsi l’écosystème du canal et les activités des plaisanciers.

En exploitant la nature pour nettoyer l’eau, Bio-Fender transformerait les déversements potentiellement dangereux en une opportunité de restauration de l’environnement.

« La beauté de la bioremédiation dans Bio-Fender réside dans sa simplicité et son efficacité », a déclaré Petit.

« En intégrant des matériaux biodégradables et des agents de bioremédiation dans Bio-Fender, le projet propose une intervention durable qui atténue activement la pollution sans perturber le rythme quotidien de la vie du canal. »

Les ombres des oasis de Matthew Pratt

Londres, Royaume-Uni

Matthieu Pratt a imaginé un avenir où les gens peuvent prospérer dans les conditions difficiles du paysage désertique grâce à des sanctuaires souterrains creusés dans la terre.

Son concept, appelé Shadow of the Oasis, s’inspire d’anciennes techniques architecturales et de structures historiques telles que la ville sculptée dans la roche de Petra, les grottes de Cappadoce et les maisons troglodytes de Matmata au Sahara, où la vie souterraine a longtemps fourni un abri contre les climats extrêmes. .

Pratt propose que les structures utiliseraient les propriétés isolantes naturelles de la Terre pour modérer les températures extrêmes, réduisant ainsi le recours au chauffage et au refroidissement artificiels.

En utilisant la terre comme principal matériau de construction et en incorporant des techniques de conception environnementale passive, les espaces sont conçus pour être autosuffisants avec un impact minimal sur l’environnement au-dessus.

« Shadow of the Oasis n’est pas seulement une réponse aux défis du désert mais une célébration de son potentiel », a déclaré Pratt.

« Il offre une vision à la fois poétique et pratique de l’avenir, où l’humanité pourra coexister avec les environnements les plus extrêmes. »

