Huit députés conservateurs en lice pour remplacer Boris Johnson au poste de Premier ministre britannique

Huit conservateurs se battront pour succéder à Boris Johnson en tant que chef du parti et Premier ministre britannique après avoir remporté suffisamment de nominations de leurs collègues pour se qualifier pour le premier tour de scrutin mercredi.

Seuls deux espoirs n’ont pas remporté les 20 nominations nécessaires, laissant un large éventail de candidats cherchant à gagner le soutien du parti avec des promesses de réductions d’impôts, d’honnêteté et de gouvernement sérieux, contrairement à Johnson qui a été contraint d’annoncer qu’il démissionnerait après une série de scandales.

L’ancien chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak est le favori des bookmakers, et parmi ceux qu’il affrontera se trouvent son successeur Nadhim Zahawi et la ministre des Affaires étrangères Liz Truss dans ce qui devient un concours de plus en plus irritable et qui divise.

Au fur et à mesure que le concours s’intensifiait, les campagnes rivales ont intensifié leurs critiques privées les unes des autres et ont souligné des questions financières ou autres qui pèsent sur leurs adversaires.

Sunak, qui a lancé sa campagne à Londres mardi, a déclaré que sa priorité en tant que Premier ministre serait de s’attaquer au coût de la vie. (Henry Nicholls/Reuters)

Le ministre des Finances parle d’impôts et d’inflation

Le prochain dirigeant britannique fait face à un plateau d’entrée décourageant alors que le soutien aux conservateurs est également en baisse, selon les sondages.

L’économie britannique est confrontée à une inflation galopante, à une dette élevée et à une faible croissance, alors que les gens sont aux prises avec la pression la plus serrée sur leurs finances depuis des décennies, le tout dans un contexte de crise énergétique exacerbée par la guerre en Ukraine qui a fait monter en flèche les prix du carburant.

Sunak a lancé sa campagne en se présentant comme le candidat sérieux, promettant l’honnêteté “d’adulte” “et non les contes de fées”, cherchant à se démarquer des importantes réductions d’impôts promises par la plupart des autres candidats.

“Il n’est pas crédible de promettre beaucoup plus de dépenses et une baisse des impôts”, a déclaré Sunak, affirmant que les réductions d’impôts ne pourraient intervenir qu’après la lutte contre la flambée de l’inflation.

En tant que ministre des Finances, Sunak a mis la Grande-Bretagne sur la bonne voie pour avoir son plus gros fardeau fiscal depuis les années 1950, et la plupart des autres espoirs lui ont tourné le dos en disant qu’ils superviseraient immédiatement les réductions.

L’ancien ministre des Finances bénéficie du soutien le plus large parmi ses collègues qui ont publiquement exprimé leur point de vue.

Autres espoirs

Penny Mordaunt, une ministre subalterne du Commerce qui est également fortement pressentie, est arrivée en tête d’un sondage auprès des membres conservateurs lundi et elle aussi a tenté d’adopter un ton plus mesuré sur la fiscalité, affirmant que même si elle réduirait les impôts : “Je serai la pionnière de l’argent sain. “

La jeune ministre du Commerce Penny Mordaunt, vue à Londres le 12 mars 2020, a dominé lundi un sondage à la direction des membres du Parti conservateur. (Simon Dawson/Reuters)

“Je suis un petit État, conservateur à faible taux d’imposition, mais je pense également que nous devons utiliser les leviers du gouvernement pour soutenir les emplois et les moyens de subsistance dans des situations économiques difficiles”, a-t-elle écrit dans le journal Daily Telegraph.

Parmi les autres candidats figurent la procureure générale Suella Braverman, 42 ans, qui a été vivement critiquée par des avocats après que le gouvernement a cherché à enfreindre le droit international sur les règles commerciales post-Brexit en Irlande du Nord.

Braverman a fait campagne pour quitter l’UE et a été ministre adjoint au département du Brexit sous l’ancienne Première ministre Theresa May, mais a démissionné pour protester contre son projet d’accord sur le Brexit, affirmant qu’il n’allait pas assez loin dans la rupture des liens avec le bloc.

L’ancien secrétaire aux Affaires étrangères Jeremy Hunt, 55 ans, se présente à nouveau à la direction après avoir terminé deuxième derrière Johnson lors de la course à la direction de 2019 pour remplacer May.

L’ancien ministre de la Santé Jeremy Hunt s’est présenté contre Boris Johnson à la direction du Parti conservateur en 2019 et se bat pour le remplacer dans la nouvelle course à la direction du parti. Ici, Hunt quitte une réunion au 10 Downing Street le 20 juillet 2019. (Aaron Chown/AP via AP)

Au cours des deux dernières années, Hunt a utilisé son expérience en tant qu’ancien secrétaire à la santé pour présider le comité restreint de la santé du parlement et n’a pas été terni par le fait d’avoir servi dans le gouvernement actuel. Hunt a déclaré qu’il avait voté pour évincer Johnson lors d’un vote de confiance le mois dernier que le Premier ministre avait remporté de justesse.

Hunt a promis des réductions d’impôts, y compris une réduction de l’impôt sur les sociétés à 15 %. Il dit qu’il est favorable aux réductions d’impôts pour les entreprises, car elles pourraient contribuer à stimuler la croissance économique, tandis que les réductions d’impôts pour les consommateurs pourraient être inflationnistes.

Tom Tugendhat, le président de la commission des affaires étrangères, et Kemi Badenoch, un ancien ministre adjoint qui recueille des soutiens à l’aile droite du parti, étaient parmi les autres candidats à participer au premier tour du concours.

Le ministre des Affaires étrangères Truss a reçu mardi le soutien de deux ministres les plus proches de Johnson – Nadine Dorries et Jacob Rees-Mogg – qui ont tous deux critiqué Sunak.

La secrétaire britannique aux Affaires étrangères Liz Truss, à gauche, photographiée avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à Moscou le 10 février, est également considérée comme un favori potentiel dans la course à la direction. (Service de presse du ministère russe des Affaires étrangères/Associated Press)

Le gouvernement a bloqué le vote de confiance, selon le parti travailliste

Le comité des députés conservateurs de 1922 qui organise le concours affirme que le champ sera bientôt réduit avec des votes répétés dans les prochaines semaines, les deux derniers étant ensuite sélectionnés par les moins de 200 000 membres du parti d’ici le 21 juillet.

Le gagnant et le nouveau Premier ministre britannique seront annoncés le 5 septembre.

Pendant ce temps, le parti travailliste d’opposition a déclaré que le gouvernement avait bloqué sa tentative de convoquer mercredi un vote de confiance à Johnson pour le forcer à quitter ses fonctions immédiatement.

Le gouvernement a déclaré qu’il permettrait aux travaillistes de convoquer un vote de confiance si le libellé de la motion était modifié pour supprimer la référence à Johnson.