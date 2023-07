Huit coupables de meurtre dans les attentats de 2016 à Bruxelles contre un aéroport et un train qui ont fait 32 morts | Nouvelles du monde

Huit hommes ont été reconnus coupables de meurtre lors des attentats terroristes de Bruxelles en 2016 qui ont fait 32 morts.

Le procès à Bruxelles a duré sept mois et s’est déroulé dans l’ancien siège de l’OTAN.

Des bombes ont explosé à l’aéroport de Bruxelles en mars 2016 puis dans une rame de métro traversant le quartier européen de la ville, lors d’attentats revendiqués par l’État islamique.

Quinze hommes et 17 femmes ont été tués et plus de 300 personnes blessées. Les attentats ont été les plus meurtriers en Belgique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Six des accusés ont été reconnus coupables en juin 2022 d’avoir participé à des attentats terroristes à Paris en novembre 2015, qui ont fait 130 morts.

L’un des membres du groupe est présumé avoir été tué en Syrie et jugé en leur absence.

On estime que le procès a coûté au moins 35 millions d’euros (30,2 millions de livres sterling).

Près de 1 000 personnes étaient représentées lors des audiences, soulignant le nombre de vies touchées par les attentats, mais maintenant le pays connaît une forme de bouclage.

Les conséquences immédiates ont conduit à des vigiles, des manifestations, des contrôles aux frontières, des enquêtes parlementaires et même l’évacuation partielle des centrales nucléaires du pays.

La Belgique était un pays en proie à une peur qui a mis longtemps à s’apaiser. Maintenant, il sait où placer le blâme.

Parmi les personnes condamnées aujourd’hui figurait Salah Abdeslam, considéré comme le chef de la cellule terroriste qui a perpétré l’attaque.

Abdeslam, qui est né et a grandi à Bruxelles, a déjà été condamné, lors d’un procès en France, pour son rôle dans les attentats terroristes de novembre 2015 à Paris, qui ont tué 130 personnes.

Les Français l’ont condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, mais ont autorisé Abdeslam, ainsi que quatre autres personnes, à être transportés en Belgique afin qu’ils puissent à nouveau faire face à la justice.

« L’homme au chapeau »

Mohamed Abrini a également été reconnu coupable, surnommé « l’homme au chapeau » après avoir été vu sur une image de vidéosurveillance prise à l’aéroport de Bruxelles peu avant l’explosion des bombes.

Abdeslam a été arrêté lors d’une descente de police et d’une fusillade à Bruxelles en mars 2016.

L’arrestation a incité le groupe terroriste à changer ses plans – au lieu de retourner à Paris pour lancer une nouvelle vague d’attentats terroristes, comme prévu, ils se sont précipités sur place pour semer la dévastation dans la capitale belge.

Les meurtres ont commencé à l’aéroport.

Des images de vidéosurveillance montrent trois hommes poussant des chariots dans le terminal de départ peu de temps avant les explosions. Dans tous leurs sacs, il y avait une bombe, mais seuls deux d’entre eux ont explosé par des kamikazes.

Le troisième homme était Abrini. Ami d’Abdeslam depuis l’enfance, il a survécu à l’attaque après avoir échoué à faire exploser son engin.

Lui aussi avait déjà été condamné par la justice française pour son implication dans les attentats de novembre 2015.

Abrini a déclaré au tribunal de Bruxelles que « tout comme à Paris, ils nous condamneront pour ce que les autres ont fait » et a déclaré que lui et les autres accusés « ne sont pas la pointe de la pyramide ».

Il a ajouté: « Vous n’avez jamais surpris ceux qui tiraient les ficelles, mais vous devez sortir quelqu’un et ce quelqu’un, c’est nous. »

« Le kamikaze s’est retiré quand il a vu des femmes et des enfants »

Abrini a également affirmé qu’il avait subi un changement d’avis et a refusé de faire exploser sa bombe après avoir vu sa cible – une file d’attente de passagers se préparant à voler vers l’Amérique.

« J’ai vu des femmes et des enfants. Je me suis immédiatement retourné et je leur ai dit ‘je ne fais pas ça' », a-t-il affirmé.

Le tribunal lui a demandé pourquoi, s’il avait subi un remords soudain, il n’avait pas tenté de dissuader les autres kamikazes ou de désamorcer les engins, mais n’a reçu aucune réponse claire.

Au lieu de cela, Abrini a soutenu que les personnes tuées et blessées dans l’attaque étaient, en fait, des victimes à la fois de l’État islamique et de la politique étrangère des nations occidentales.

L’aéroport a été évacué au milieu de scènes de chaos et de peur. Mais à peine une heure et quart après les explosions de l’aéroport, un autre engin a explosé dans le wagon central d’un train à la station de métro Maalbeek, non loin du siège de la Commission européenne.

Outre les 32 personnes tuées par les attentats, trois terroristes sont également morts.

Plus de 300 personnes ont été blessées, dont 62 grièvement.

Une femme euthanasiée suite à un traumatisme d’attaque

En 2022, une jeune femme belge, qui se trouvait à l’aéroport au moment de l’attentat, a décidé d’être euthanasiée en raison de la pression « psychologique intolérable » que cela avait fait peser sur sa vie.

Le procès en Belgique avait été retardé en raison de questions sur l’endroit où un événement aussi médiatisé et à sécurité maximale pourrait avoir lieu.

Au final, des millions d’euros ont été dépensés pour transformer l’ancien bâtiment du siège de l’OTAN en salle d’audience.

La protection policière était élevée et manifeste.

Abdeslam, qui a nié toute implication dans la planification des attentats, a déclaré au tribunal qu’il avait « toujours essayé de faire le bien ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des défauts, il a répondu: « Je n’en connais aucun. »

Il a déclaré que les attaques de l’État islamique contre l’Europe avaient été une réponse aux bombardements menés par les nations occidentales sur Raqqa et Mossoul, une affirmation répétée par une succession d’accusés.

Les plaintes des accusés pour fouilles à nu humiliantes ont causé plus de retards, les audiences étant fréquemment interrompues et reportées.

« Vous êtes à la croisée des chemins »

La cour a entendu les témoignages émouvants de nombreuses personnes profondément affectées par les attentats.

La mère de Bart Migom, un jeune de 21 ans qui était en route pour l’Amérique pour voir sa petite amie, a déclaré aux accusés : « Vous êtes à la croisée des chemins. Vous pouvez choisir de faire ce que vous avez fait jusqu’à présent, ou vous pouvez vous regarder en face et assumer la responsabilité de tout cela. J’espère que vous le ferez. »

Une autre personne, Caroline Leruth, a déclaré au tribunal qu’elle n’avait survécu que parce qu’Abrini n’avait pas fait exploser sa bombe. « Je suis ici aujourd’hui à cause de votre lâcheté », a-t-elle déclaré.

Cependant, les déclarations des victimes comprenaient également des critiques de la réponse des autorités belges, alléguant que l’aide avait mis trop de temps à arriver et qu’elles avaient été traitées sans sympathie après les attentats, les compagnies d’assurance maladie essayant de minimiser leurs blessures.

Neuf personnes ont été jugées, bien que l’accusation, dans une démarche inhabituelle, ait par la suite demandé l’acquittement de l’un des hommes, Ibrahim Farisi, après avoir reconnu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves contre lui.

Un dixième, Oussama Atar, a été condamné en son absence, même si l’on pense qu’il est mort après s’être rendu en Syrie pour rejoindre l’État islamique.