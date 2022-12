Huit condamnés pour l’attaque d’un camion à Nice qui a tué 86 personnes en 2016 | Nouvelles du monde

Huit personnes ont été condamnées pour leur rôle dans une attaque au camion il y a plus de six ans par un sympathisant de l’État islamique qui a tué 86 personnes célébrant le 14 juillet à Nice.

Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, le chauffeur du camion, a été tué par la police la nuit de l’attaque.

Les huit accusés, sept hommes et une femme, ont été reconnus coupables de l’avoir aidé à orchestrer un attentat terroriste.

Le juge les a condamnés à des peines de prison allant de deux à 18 ans.

Les procureurs ont convenu qu’ils n’avaient pas tous un lien clair avec le terrorisme ou ne savaient pas ce que Lahouaiej-Bouhlel avait prévu.

Le couple le plus étroitement associé à Lahouaiej-Bouhlel, Mohamed Ghraeib et Chokri Chafroud, a été reconnu coupable d’accusations de terrorisme et condamné aux peines les plus longues de 18 ans.

Le verdict du juge fait suite à plus de trois mois de témoignages de survivants de l’attaque de 2016.