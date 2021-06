Huit choses clés que le prince Harry et William pourraient se battre lors d’une confrontation à huis clos après le dévoilement de la statue de Diana

PRINCES William et Harry sont sur le point de faire face à une confrontation toute-puissante cette semaine alors qu’ils se rencontrent en privé pour la première fois depuis les funérailles du prince Philip.

Les frères en conflit devraient s’asseoir à huis clos jeudi après le dévoilement de la statue de la mère de la princesse Diana à Kensington Gardens.

Wills et Harry devraient faire preuve de courage pour l’occasion, qui aurait été le 60e anniversaire de Diana.

Mais les relations entre les frères restent crues après l’interview explosive d’Harry avec Oprah et un flot de bombes de vérité incendiaires qu’il a larguées sur la famille royale depuis.

Le duc de Sussex, 36 ans, a déclaré à Oprah Winfrey en mars que sa relation avec son frère était « l’espace », ajoutant que lui et son père Charles étaient « piégés » dans la Royal Firm.

Les commentaires font partie d’une longue liste de critiques dont le couple pourrait discuter jeudi avec Wills probablement désireux d’enquêter sur les allégations de racisme dans la famille royale et sur la façon dont ils ont « négligé » la lutte contre la santé mentale de Harry.

Le couple aurait eu une conversation assise de deux heures après les funérailles de leur grand-père en avril – mais les experts ont depuis déclaré que ce n’était pas le cas.

Cela signifie que les frères auront beaucoup à faire cette semaine – avec les points clés suivants susceptibles d’être éliminés.

Les allégations d’intimidation de Meghan

Le prince William serait « devenu balistique » après avoir découvert des allégations d’intimidation formulées contre Meghan Markle par des assistants du palais – et comme les Sussex réfutent les allégations, le problème pourrait survenir jeudi.

Selon l’historien Robert Lacey, le duc de Cambridge était « instantanément furieux » après avoir découvert un « dossier de détresse » compilé par le chef des communications du palais de Kensington, Jason Knauf.

Lacey affirme dans son livre Battle of Brothers que William était « consterné » par les allégations et pour lui, cela aurait clarifié que « Meghan était fondamentalement hostile au système royal ».

Les choses ont atteint leur paroxysme lorsque Jason Knauf, qui travaillait dans les communications pour les Cambridges et les Sussex, a soumis un e-mail officiel en octobre 2018 alléguant que Meghan avait intimidé le personnel.

Meghan nie farouchement les allégations – et un porte-parole pour elle et Harry a déclaré qu’elle avait été victime d’une campagne de diffamation calculée.

Le racisme dans la famille royale

Au cours de l’interview de Harry et Meghan avec Oprah, Meghan a déclaré que son fils Archie n’avait pas été fait prince après « des inquiétudes et des conversations » sur « à quel point sa peau serait sombre à sa naissance.

La duchesse de Sussex a déclaré qu’il y avait eu des conversations avec le prince Harry et un membre de la « famille » au sujet de leur fils à naître et de la couleur de sa peau – et « à quoi cela signifierait ou ressemblerait ».

Les affirmations ont soulevé des questions de racisme dans la famille royale, Wills et Kate étant profondément bouleversés par le chat.

La reine a déclaré que les allégations de race étaient particulièrement « concernantes » tandis que William n’a pas tardé à riposter, déclarant à la presse que la famille royale n’était « pas vraiment une famille raciste ».

Les « conseils de rencontres » de William pour Harry

Des initiés ont précédemment déclaré que la surprotection de Harry envers Meghan avait alimenté la tension entre eux – William aurait assis son jeune frère pour discuter au début de leur relation.

Il aurait exprimé ses inquiétudes quant à l’adhésion de Meghan à la famille royale et a exhorté Harry à y aller doucement.

Mais un ami a précédemment déclaré: « Harry est devenu fou. Il a accusé son frère d’avoir essayé de terminer sa romance avant qu’elle n’ait commencé. »

Et l’auteur de la biographe royale Katie Nicholl a déclaré en 2018: « William était préoccupé par la rapidité avec laquelle la relation avait évolué et voulait s’assurer qu’Harry prenait la bonne décision.

« Ce qui était censé être une inquiétude fraternelle bien intentionnée et un peu de conseils ont été assez mal accueillis par Harry, qui a estimé que William n’était pas aussi favorable qu’il aurait pu l’être. »

La parentalité de Charles

Harry a critiqué le rôle parental de son père Charles en mai et a déclaré qu’il avait déménagé en Californie pour «briser le cycle» de la douleur pour sa femme Meghan et leurs enfants.

Le duc a affirmé que son père, 72 ans, avait « souffré » en raison de son éducation par la reine et Philip, puis « m’a traité comme il a été traité ».

Et dans une conversation de podcast jurant avec l’animateur de podcast américain Dax Shepard, il a décrit la vie royale comme un mélange de film The Truman Show et d’être dans un zoo – quelque chose sur lequel Wills pourrait peser.

Kate contre Meghan

Meghan Markle et Kate Middleton pourraient toutes deux être absentes du dévoilement de la statue de Diana jeudi – la mère Meghan s’occupant de sa nouvelle fille Lilibet aux États-Unis et les responsables du palais de Kensington affirmant que les princes ne seront rejoints que par la famille proche de Diana.

Mais les duchesses pourraient être un sujet de conversation crucial pour leurs maris après que Meghan ait dit à Oprah que « tout avait changé » à la suite d’une confrontation avec Kate à propos de robes de demoiselle d’honneur avant son mariage.

En novembre 2018, il a été rapporté que « Meghan a laissé Kate en larmes » à cause de ses demandes pour la robe de demoiselle d’honneur de la princesse Charlotte lors d’un essayage « stressant ».

Mais la duchesse de Sussex a déclaré en mars qu’elle était restée en larmes – affirmant qu’il avait été difficile de voir un « récit qui ne s’était pas produit » six mois après la cérémonie.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait fait pleurer Kate, Meghan a déclaré à Oprah: « L’inverse s’est produit. Quelques jours avant le mariage, elle était bouleversée par quelque chose, concernant … les robes de demoiselle d’honneur, et cela m’a fait pleurer. Et cela m’a vraiment blessé. .

« Il n’y a pas eu de confrontation et je ne pense pas qu’il soit juste pour elle d’entrer dans les détails parce qu’elle s’est excusée et je lui ai pardonné. Ce qui était difficile à surmonter, c’était d’être blâmé pour quelque chose que non seulement j’ai fait pas faire, mais ça m’est arrivé. »

Wills et Charles «pris au piège»

Harry a déclaré de manière sensationnelle que William et Charles étaient « piégés » dans la famille royale lors de son entretien avec Oprah en mars.

Lorsqu’on lui a demandé s’il aurait pu prendre du recul sans Meghan, il a répondu : « Non. Je n’aurais pas pu. J’étais piégé mais je ne savais pas que j’étais piégé. »

Il a ajouté: « Mon père et mon frère – ils sont piégés. Ils ne peuvent pas partir et j’ai une immense compassion pour cela. »

Harry a admis plus tard que sa relation avec son père et son frère était tendue et a affirmé que son père de 72 ans avait cessé de prendre ses appels après le Megxit.

Il a également déclaré qu’il se sentait « vraiment déçu » par son père, ajoutant: « Bien sûr, je l’aimerai toujours, mais il y a eu beaucoup de blessures et je continuerai à en faire l’une de mes priorités pour essayer de guérir cela. «

Les Royals ont «négligé» Harry et Meg

Au cours de son documentaire sur Apple TV, Harry a accusé sa famille d’avoir fait preuve d’une « négligence totale » pour ses problèmes de santé mentale et ceux de Meghan.

Dans le documentaire, The Me You Can’t See, le duc de Sussex a parlé d’essayer d’obtenir de l’aide de sa famille alors que sa femme « luttait » alors qu’elle était enceinte d’Archie.

Harry a déclaré: « Je pensais que ma famille aiderait, mais chaque demande, demande, avertissement, peu importe, se heurte à un silence total, à une négligence totale », a-t-il déclaré.

Cela est venu après que Meghan a révélé lors de leur entretien avec Oprah que sa santé mentale avait souffert pendant qu’elle vivait au Royaume-Uni et qu’elle n’avait pas reçu l’aide dont elle avait besoin lorsqu’elle se sentait suicidaire.

Les futurs projets d’Harry

William aura probablement un certain nombre de points d’interrogation sur les futurs projets de Harry aux États-Unis, car il continue de conclure des affaires tout en étant financièrement indépendant.

Jusqu’à présent, un certain nombre d’accords mégabucks de Harry se sont concentrés sur sa vie passée en tant que royal actif, en mettant l’accent sur le partage de sa lutte avec les autres.

L’ouverture d’esprit contraste fortement avec le duc de Cambridge, qui parle rarement de sa vie privée.

William exigera-t-il l’arrêt des bombes de vérité d’Harry ? Ou peut-être insistera-t-il simplement pour un avertissement amical à l’avenir.

