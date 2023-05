Huit Buffalo Bills qui doivent faciliter la vie de Josh Allen en 2023

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

Comptez-moi comme une personne qui pensait que les Bills de Buffalo auraient débarqué Odell Beckham Jr. ou DeAndre Hopkins maintenant. Ils semblaient être une équipe ayant besoin d’une mise à niveau dans leur jeu de passes. Et ils ont fait une mise à niveau – mais d’une manière surprenante.

Les Bills ont repêché l’ailier serré Dalton Kincaid au 25e rang au total le mois dernier. Kincaid est un pur bout serré qui attrape des passes dans la veine de Zach Ertz ou Travis Kelce. Le directeur général de Bills, Brandon Beane, a en fait comparé Kincaid à Cole Beasley, un récepteur de machines à sous à volume élevé. Il est donc facile d’imaginer Buffalo utilisant Kincaid comme passeur. Mais même s’il est comme un receveur, il est toujours un bout serré. Et il est rare de voir des bouts serrés produire une grosse production la première année. Je ne compte pas. Mais en même temps, les Bills ne devraient pas compter sur Kincaid pour être l’option n ° 2 dans le jeu des passes.

Ils devront donc tirer le meilleur parti de leurs passeurs de retour pour aider l’attaque de Buffalo. Stefon Diggs avait la cinquième part d’objectifs la plus élevée parmi les receveurs en 2022 (28,1%) et a terminé avec 1429 verges et 11 touchés. Ses objectifs n’étaient pas astronomiques, étant donné que Diggs est l’un des receveurs d’élite de la ligue. Mais parfois, on avait l’impression que l’infraction de dépassement était tout ou rien avec Diggs.

Le quart-arrière Josh Allen, quant à lui, a soutenu l’attaque précipitée. Il a eu le deuxième plus grand nombre de rushes de l’équipe et le troisième parmi les quarts-arrière de la NFL. Compte tenu de ses prouesses de dépassement, les Bills préféreraient probablement réduire cette part importante du jeu précipité.

Voici donc qui peut aider Allen et Diggs.

Adam Henry, entraîneur des WR

Les Bills ont laissé le contrat de Chad Hall expirer cette intersaison et il a rejoint les Jaguars. Buffalo l’a remplacé par Henry, qui était co-coordinateur offensif et entraîneur des receveurs à Indiana en 2022. Il était auparavant entraîneur des receveurs à quatre arrêts différents dans la NFL : les 49ers (2015), les Giants (2016-17), le Browns (2018-19) et les Cowboys (2020-21).

L’infraction de dépassement de l’Indiana n’était pas vraiment en plein essor en 2022 – les Hoosiers ont en moyenne 217,4 verges par la passe par match et l’équipe a terminé 4-8. Mais Henry a eu une course vraiment spéciale avec les Browns lorsqu’il a entraîné Jarvis Landry et Beckham, avec Baker Mayfield au quart-arrière.

Henry devra optimiser les performances des deux joueurs les plus sous-utilisés en attaque l’an dernier : Gabe Davis et Khalil Shakir. Si Henry peut y parvenir, il changera le visage de cette infraction. Et cela réfutera la théorie selon laquelle l’équipe l’a embauché uniquement pour aider à acquérir OBJ (qui a joué sous Henry avec LSU, les Giants et Cleveland).

WR Gabe Davis

Beane a vraiment collé à Davis. Il semblait qu’il n’y avait aucun moyen qu’il n’éclate pas en 2022. Il semblait destiné à une part cible importante. Au lieu de cela, il est devenu un peu un artiste de balle profonde, avec une moyenne folle de 17,4 mètres par réception. Seul hic, il n’a attrapé que 48 de ses 93 cibles (51,6%), une moyenne brutale comparée à celle de Diggs (70,1%).

« Après ce match de Kansas City [in the playoffs] l’année d’avant [when Davis scored four touchdowns]les gens avaient probablement des attentes irréalistes », a déclaré Beane en mars.

Au cours de la saison régulière 2022, Davis souffrait d’une blessure à la cheville, selon l’entraîneur Sean McDermott et Beane.

« Ce n’est pas pour trouver des excuses, mais ça l’a définitivement dérangé », a déclaré Beane. « Vous pouvez simplement regarder le film quand il sortait de ses coupes; il faisait un pas supplémentaire, ce qui a également permis à ce défenseur de rester attaché à lui. Il a eu quelques gouttes qu’il veut absolument récupérer, mais j’ai j’ai beaucoup confiance en Gabe. »

Les entraîneurs et les directeurs généraux défendent constamment leurs joueurs sous-performants. Lorsque les choses se bousculent, ils doivent décider si ce joueur peut élever son jeu. Et les Bills n’ont pas remplacé Davis cette intersaison, il semble donc qu’ils pensent qu’il est la réponse à WR2.

WR Khalil Chakir

Le récepteur de la machine à sous n’avait pas de statistiques élogieuses en tant que recrue. Et étant donné que les Bills viennent d’ajouter une grosse place à Kincaid, Shakir devra se battre dur pour une place sur le terrain. Mais il y a des clichés sur la table à prendre. Shakir n’a peut-être enregistré que 10 attrapés pour 161 verges et un touché en 2022, mais peut-être que l’ancien choix de cinquième ronde peut évoluer dans cette attaque de manière plus importante au cours de la deuxième année.

RB James cook

Au cours des 12 derniers mois, les Bills ont échangé Zack Moss, un choix de repêchage de troisième tour, et ont vu Devin Singletary, également un ancien troisième tour, partir en agence libre. La salle se dégage pour Cook, même s’il n’a pas toujours été excellent en 2022.

Il a terminé l’année avec 89 courses pour 507 verges et deux touchés. Il a également réussi 21 attrapés pour 180 verges et un touché. Il a terminé la saison avec des problèmes. Son premier portage était un échappé. Ses performances en séries éliminatoires ont été difficiles, avec une moyenne de 3,06 verges par course. Mais il y a eu de brillantes performances entre les deux.

Je ne pense pas que Cook marquera soudainement une tonne de touchés. C’est pour ça que les Bills ont ajouté Damien Harris. Lorsqu’il était en bonne santé en 2021 pour les Patriots, Harris a réussi 15 touchés. Mais les Bills devraient faire tout ce qu’ils peuvent pour remettre le ballon entre les mains de Cook au moins 10 fois par match.

RB Damien Harris

Puisque je l’ai mentionné, parlons de son rôle projeté.

J’admets que, comme pour tout porteur de ballon vétéran, il y a toujours une chance que Harris ne fasse pas partie de l’équipe. L’arrivée de Latavius ​​Murray a semblé réinitialiser les attentes pour Harris. Mais comme je l’ai mentionné, il est un coureur de ligne de but exceptionnel, ce qui peut aider Allen à prendre du recul et à regarder dans ces situations. Bien sûr, Allen peut jouer comme Cam Newton. Mais Allen aura une carrière plus longue s’il joue comme Patrick Mahomes. Un porteur de ballon comme Harris (ou Murray) peut apporter un peu de physique, donc Allen n’a pas à le faire.

ET Dalton Kincaid

OK, je sais que j’ai dit que Kincaid pourrait ne pas s’acclimater immédiatement. Mais il aura un rôle. Beane a indiqué comment il pensait que les Bills utiliseraient leur nouveau bout serré.

« Des mains d’élite. Vraiment un bon coureur de route », a déclaré Beane à propos de Kincaid après la première nuit du repêchage. « Vraiment bon pour installer les gars à l’intérieur. Il y a toujours le [playbook] vous disant en tant que joueur ce qu’il faut faire : « Huit yards ici, là. » Mais parfois, la défense change, et il a de bonnes sensations, un bon instinct. Vous les gars l’avez vu d’une position différente – Cole Beasley, super sensation. Ce gars [Kincaid]dans un type de corps différent, fait ça. »

Nous avons expliqué comment Davis était une cible à faible pourcentage la saison dernière. Eh bien, Kincaid devrait être tout le contraire. Les Bills espèrent qu’ils pourront le faire ressembler à ce qu’il a fait contre l’USC, quand il a attrapé les 16 cibles pour 234 verges et un touché.

Gardes O’Cyrus Torrence & Connor McGovern

Les Bills sont sortis et ont acquis une paire de gardes. Ils avaient besoin d’au moins un joueur de ligne offensive intérieure de calibre de départ après avoir décidé de ne pas signer à nouveau Rodger Saffold. Et puis Ryan Bates n’était pas si bon qu’il est irremplaçable. Nous pourrions voir les Bills décider de remplacer les deux gardes – ce qui pourrait avoir un effet d’entraînement majeur sur l’infraction.

Avant de rejoindre FOX Sports en tant que journaliste de l’AFC East, Henry McKenna a passé sept ans à couvrir les Patriots pour USA TODAY Sports Media Group et Boston Globe Media. Suivez-le sur Twitter à @McKennAnalysis .

