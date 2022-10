Huit Britanniques sur dix se sentent obligés d’éviter les magasins locaux pour les grandes marques afin d’économiser de l’argent dans la crise du coût de la vie

UNE MAJORITÉ de Britanniques disent que la crise du coût de la vie les oblige à éviter les magasins locaux au profit des grandes marques pour obtenir les prix les moins chers.

Huit Britanniques sur 10 affirment que la hausse du coût de la vie les oblige à faire leurs achats auprès de grandes marques et d’entreprises nationales pour obtenir le prix le moins cher possible – mais pour beaucoup, ils préfèrent acheter localement.

Plus des deux tiers des petits commerces ont perdu des clients cette année 1 crédit

Seulement 21 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles aimaient soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) comme les dépanneurs en raison d’un meilleur service client, de produits uniques et d’un sens de la communauté.

Pendant ce temps, 80% des PME ont déclaré avoir du mal à concurrencer les prix plus bas proposés par les marques nationales, tandis que 72% ont déclaré qu’elles perdaient des clients à cause de cela.

Alors que la crise du coût de la vie sévit, 73 % ont estimé que le climat économique actuel les rend plus difficiles à soutenir la concurrence.

Plus des deux tiers des petits magasins ont admis que la spirale de l’inflation les avait forcés à augmenter les prix.

Cela a nui à leur clientèle, 42 % des particuliers affirmant que la flambée des factures et des taux hypothécaires les a déjà obligés à rechercher les options les moins chères disponibles.

Cela survient après qu’un boom relatif pour les commerçants locaux, qui a vu 67% des PME recevoir un afflux de clients pendant la pandémie, s’est essoufflé.

Plus de la moitié des consommateurs ont déclaré avoir fait plus d’efforts pour soutenir les petits détaillants entre mars 2020 et 2022.

Ces chiffres ont chuté cette année, car un quart des acheteurs ont réduit leurs dépenses locales en raison de la hausse des coûts, bien que 47 % profitent de la convivialité des points de vente locaux.

Les PME ripostent cependant, un tiers d’entre elles recherchant des fournisseurs moins chers et 31 % réduisant leur consommation d’énergie.

Heureusement, 73 % des propriétaires ont déclaré que leur clientèle était largement compréhensive ou favorable au milieu de la tourmente économique.

John Baldwin, responsable de la banque commerciale chez Santander UK, a déclaré: “Les PME sont le moteur de l’économie britannique et sont appréciées des consommateurs – là où elles le peuvent, les gens veulent acheter localement et soutenir les entreprises locales, ce qui est encourageant.

“Beaucoup ont déjà adapté leurs modèles commerciaux, amélioré leurs produits, exploré et exploité de nouveaux marchés, développé de nouvelles compétences et revu leurs coûts et leurs prix pour contrer la spirale du coût des fournitures, de l’énergie et de la main-d’œuvre.”