Huit bâtiments « comme on n’en a jamais vu » de l’American School

Nous avons sélectionné huit bâtiments de l’ouest des États-Unis, réalisés par des architectes de l’école américaine, qui sont présentés dans l’exposition Outré West en Oklahoma.

Les œuvres sont présentées dans une exposition intitulée Outré West : L’école américaine d’architecture de l’Oklahoma à la Californie au Centre d’art contemporain d’Oklahoma à Oklahoma City, qui examine le travail des architectes d’après-guerre, notamment Bruce Goff.

Goff et ses contemporains ont façonné ce qui allait être appelé l’École américaine d’architecture en Oklahoma, créant une architecture « outsider » dans l’ouest des États-Unis, notamment en Californie.

« Les bâtiments ne ressemblent jamais à ceux qui les entourent »

L’exposition met en avant les créateurs Goff et Herb Greene et retrace leur style unique à travers le travail d’un certain nombre de leurs étudiants. Les bâtiments sont remarquables par leur caractère unique, la simplicité des matériaux et la relation contextuelle avec leurs sites.

« Le contextualisme de l’école américaine est particulier ; les bâtiments ne ressemblent jamais à ceux qui les entourent », a déclaré à Dezeen la co-commissaire de l’exposition, Stephanie Pilat.

« Parfois, ils ne ressemblent à aucun autre bâtiment que nous avons déjà vu, mais ils sont toujours en rapport avec leur site, le paysage, le climat, les vents dominants et le contexte. Ils sont inextricablement liés aux lieux où ils sont construits. »

Un hôtel dans un gratte-ciel de Frank Lloyd Wright va fermer suite à une vente « non autorisée » d’articles

Cela contrastait avec les courants architecturaux dominants de l’époque aux États-Unis, qui se concentraient sur l’importation des pratiques des écoles modernes européennes telles que le Bauhaus.

« L’idée qu’une école d’architecture authentiquement américaine, libérée de l’influence culturelle de l’Europe, puisse mériter d’être étudiée était à cette époque hérétique », a déclaré Pilat.

« Dès le début, l’école américaine n’a jamais reçu toute l’attention qu’elle mérite. »

« Alors que d’autres écoles d’architecture aux États-Unis mettaient l’accent sur les Beaux-Arts français et, plus tard, sur les modèles d’enseignement du Bauhaus allemand, l’école américaine a permis aux étudiants la liberté de développer une architecture centrée sur le territoire et le client qui ne ressemblait à rien de ce qui avait été vu auparavant », a ajouté le co-commissaire. Angèle Personne.

L’architecte californien Marco Piscitelli faisait également partie des commissaires d’exposition, et de nombreuses œuvres présentées ont été construites dans cet État.

Lisez la suite pour découvrir huit bâtiments issus de l’école américaine :

Chapelle commémorative McGann de Camp Parks, Californie, par Bruce Goff 1944

L’un des premiers projets de Goff, achevé avant son mandat à l’Université d’Oklahoma (OU), la chapelle présentait un style unique utilisant de nombreux matériaux naturels.

Il comportait une arche massive rappelant une cabane Quonset, avec des briques et du bois placés sur la façade.

Maison Bavinger, Oklahoma, par Bruce Goff et des étudiants de l’OU 1955

Conçue pour deux artistes qui travaillaient à l’OU, la Bavinger House a été construite à partir de matériaux locaux, trouvés et récupérés sur une période de plusieurs années et présente une forme asymétrique avec des tours en dalles de pierre auxquelles des supports de câbles ont été suspendus pour soutenir le toit.

À l’intérieur, il y avait des piscines et des parterres de fleurs et les chambres étaient « suspendues » à l’intérieur de l’espace interne caverneux. Malheureusement, il a été démoli en 2011.

Résidence d’automne, Californie, par Violeta Autumn 1959

Élève de Goff, Violeta Autumn a conçu une maison pour elle-même sur un terrain escarpé en Californie.

La façade était en séquoia et en sapin de Douglas, le sol était en liège. Une cheminée à hotte en cuivre s’étendait sur toute la hauteur de l’espace de vie central à deux étages.

Prairie House, Oklahoma, par Herb Greene 1960

Greene a conçu cette maison pour lui-même et sa famille, en revêtant l’extérieur de planches et de bardeaux de cèdre brut et en incluant un long auvent d’entrée en métal qui se connecte à un noyau structurel.

Les bardeaux de cèdre se prolongeaient à l’intérieur et couvraient de nombreuses surfaces intérieures. La conception s’inspirait des prairies de l’Oklahoma ainsi que Série de dessins de John Hurtig, Une cathédrale pour la religion de l’architecture.

Résidence Lencioni, Californie, par Arthur Dyson 1985

Cette maison de Sanger, en Californie, est désormais appelée « La Maison du Hobbit ».

Conçu en partenariat avec ses habitants, il présente une forme ondulée recouverte de bardeaux et des ailerons métalliques expressifs peints en jaune.

Pavillon japonais au LACMA, Californie, par Bruce Goff 1988

Le dernier projet de Goff a été achevé par Bart Prince après sa mort. Il se compose de murs convexes et de poutres structurelles qui ressemblent à des défenses auxquelles le toit était suspendu par des fils.

Le revêtement blanc à l’extérieur est en Kalwall, un matériau qui permet à la lumière de pénétrer d’une manière similaire aux écrans en papier courants dans l’architecture japonaise. LACMAun projet de renouvellement est en cours pour le pavillon.

Post Ranch Inn, Californie, par Mickey Muennig 1992

Selon les conservateurs, Muennig a dormi sur le site boisé pendant le processus de conception de plusieurs structures d’accueil différentes qui formaient l’auberge.

À certains endroits, de simples structures en bois ont été soulevées du sol, tandis qu’à d’autres, elles ont été « sculptées » dans une falaise du site.

Temple bouddhiste Betsuin de Fresno, Californie, par Arthur Dyson 2022

Ce temple en Californie possède un toit massif en pente avec des gouttières décoratives et des éléments en bois.

À l’intérieur se trouve un grand espace de culte et un columbarium – un mur de niches où sont stockées les urnes.

Outré West : The American School of Architecture from Oklahoma to California est exposé au Oklahoma Contemporary Arts Center du 22 août 2024 au 27 janvier 2025. Pour plus d’expositions, d’événements et de conférences sur l’architecture et le design, visitez le guide des événements Dezeen.