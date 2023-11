Huit attaques supplémentaires contre les forces américaines en Irak et en Syrie alors que les milices soutenues par l’Iran intensifient leurs attaques

Washington

CNN

—



Les troupes américaines ont été attaquées huit fois de plus depuis vendredi matin par des drones d’attaque à sens unique et des barrages de roquettes en Irak et en Syrie, alors que les forces américaines font face à des attaques croissantes de la part de groupes soutenus par l’Iran.

Ces nouveaux incidents – un vendredi après-midi, un autre samedi, cinq autres dimanche et un lundi matin – représentent un total d’au moins 38 attaques contre les forces américaines et de la coalition dans ces deux pays depuis le 17 octobre. quelques jours seulement après le début d’une guerre sanglante entre Israël et le Hamas.

CNN a signalé que l’Iran cherche à capitaliser sur la réaction négative suscitée par le soutien américain à Israël, et même si Téhéran ne dirige pas explicitement les attaques de ces groupes, il semble les encourager. Alors que l’augmentation des attaques a commencé après l’attaque brutale du Hamas contre Israël le 7 octobre, les responsables du Pentagone ont refusé d’établir une corrélation directe entre l’augmentation des attaques et le conflit à Gaza, affirmant au contraire que l’Iran cherchait depuis longtemps à forcer les États-Unis à la région.

« L’objectif stratégique de l’Iran pendant très longtemps, bien avant le 7 octobre, était de forcer les forces américaines à se retirer de la région », a déclaré un haut responsable de la défense le 30 octobre. “Nous avons maintenu des dizaines de milliers de forces américaines dans la région pendant des décennies. Nous avons renforcé notre dispositif de défense aérienne. La plupart de ces attaques ont échoué. Mais l’objectif stratégique de l’Iran n’a pas changé.»

Les dizaines d’attaques se sont largement concentrées sur les forces américaines et de la coalition sur la base aérienne d’Al-Asad, en Irak, et sur la garnison d’al-Tanf, en Syrie, avec quelques attaques près du site de soutien de mission Green Village en Syrie ; Bachur, Irak ; Site de soutien à la mission Euphrate, Syrie ; Base aérienne d’Erbil, Irak ; Shaddadi, Syrie ; Zone d’atterrissage de Rumalyn, Syrie ; et Tall Baydar, Syrie.

Vendredi après-midi, un drone d’attaque à sens unique a été abattu près de Shaddadi, en Syrie, sans faire de victimes ni de dégâts aux infrastructures, a informé lundi un responsable américain. Samedi matin, un autre drone d’attaque à sens unique a été abattu près de Shaddadi, sans faire de victimes ni de dégâts aux infrastructures.

Les attaques se sont multipliées dimanche, totalisant cinq incidents distincts ; des drones d’attaque à sens unique ont été abattus près de Tall Baydar, en Syrie ; Garnison d’al-Tanf, Syrie ; et trois fois près de la base aérienne d’Al-Asad, en Irak. Une attaque contre Al-Asad comprenait également une attaque à plusieurs roquettes ainsi que plusieurs drones d’attaque à sens unique.

Un autre drone d’attaque à sens unique a été abattu près de Tall Baydar, en Syrie, lundi matin. Aucune des attaques du week-end n’a fait de victimes ni de dommages aux infrastructures, selon le responsable américain.

“La plupart de ces attaques ont été déjouées avec succès par nos militaires”, a déclaré le responsable américain. « La plupart n’ont pas réussi à atteindre leurs cibles, grâce à nos solides défenses. »

Même si les récentes attaques ne semblent pas avoir fait de blessés parmi les forces américaines, attaques avant la réponse des États-Unis sur 26 octobre ont entraîné jusqu’à présent plus de 40 blessures mineures, dont 20 diagnostics de traumatisme crânien (TCC).

Le Pentagone a déclaré lundi que le nombre de soldats américains ayant signalé des blessures dues aux attaques de plus en plus fréquentes avait augmenté – plus de 20 personnes supplémentaires ont signalé des blessures mineures, a déclaré le porte-parole du Pentagone, le brigadier. » a déclaré le général Pat Ryder Ryder.

Le Pentagone dit pour la dernière fois le 25 octobre que 21 militaires américains avaient signalé des blessures légères.

Cinq autres militaires de la garnison d’al-Tanf en Syrie ont reçu un diagnostic de traumatisme crânien et 10 autres personnes ont reçu un diagnostic d’autres blessures mineures, qui, selon Ryder, peuvent inclure « des éclats d’obus, des maux de tête, des tympans perforés, des acouphènes, une cheville roulée, etc. » En Irak, 10 personnes ont été légèrement blessées – neuf à la base aérienne d’al-Asad et une à la base aérienne d’Erbil.

Ryder a également ajouté que parmi les soldats américains qui avaient déjà reçu un diagnostic de TCC et qui avaient repris leurs fonctions, deux avaient depuis été transportés à Landstuhl, en Allemagne, pour un examen plus approfondi. Ils sont dans un état stable, a déclaré Ryder, et l’évaluation a été effectuée « par beaucoup de prudence ».

Ryder a ajouté que toutes les blessures sont survenues avant les frappes américaines contre les installations utilisées par les groupes soutenus par l’Iran le 26 octobre.

« Ainsi, cela peut se produire pour un certain nombre de raisons : les individus qui ignorent initialement la gravité des blessures qu’ils ont subies, que ce soit à cause d’une explosion directe ou indirecte, peuvent retarder le signalement ou la recherche d’un traitement, ou encore les symptômes se manifestant après la première explosion. le signalement peut amener le personnel à demander des soins à une date ultérieure », a déclaré Ryder. « Ainsi, les données de reporting dépendent fortement de l’auto-déclaration lorsque les blessures ne sont pas visuellement évidentes pour le personnel médical prodiguant des soins directement après un incident. »

Dans un message clair adressé à l’Iran et à ses mandataires dans la région qui pourraient chercher à exacerber davantage les événements volatils au Moyen-Orient, les États-Unis ont déployé une puissance de feu importante, notamment deux groupes d’attaque de la Marine, divers avions, dont des avions de combat F-16 et F-15. , et environ 1 200 soldats américains, y compris ceux affectés au déploiement des batteries Patriot et Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Et ce week-end, le Commandement central américain a fait une annonce rare qu’un sous-marin lance-missiles américain était arrivé au Moyen-Orient.

Parlant après Frappes américaines sur des installations utilisé par des groupes soutenus par l’Iran, le haut responsable de la défense a déclaré aux journalistes que l’Iran est « au centre de gravité de ce que nous voyons ».

« Alors oui, il existe un lien direct entre les milices et toutes les organisations de façade qui revendiquent la responsabilité des attaques contre le personnel américain », a déclaré le responsable. « Mais le point central ici est que les empreintes digitales iraniennes sont omniprésentes dans tout cela. L’Iran chercherait à se cacher derrière une plausibilité niable, et nous le tenons pour responsable. »

« Je vous renvoie à l’Iran pour savoir pourquoi il continue à permettre à ses mandataires d’attaquer les forces américaines », a déclaré le haut responsable de la défense le 30 octobre. « Et laissez-moi être clair : nous allons continuer à réagir lorsque le président décide que c’est nécessaire pour la protection des forces américaines.