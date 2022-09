Huit alpinistes meurent dans un accident sur le volcan russe ; les sauveteurs recherchent des survivants

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Huit alpinistes sont morts lors de l’ascension du volcan Klyuchevskaya Sopka, dans l’Extrême-Orient de la Russie, ont annoncé lundi les autorités russes.

L’accident s’est produit à environ 1 640 mètres sous le sommet de 15 884 pieds, ont rapporté les médias russes citant le bureau du procureur de la région du Kamtchatka.

Les huit grimpeurs faisaient partie d’un groupe de 12, qui comprenait deux guides, qui ont commencé à escalader le volcan mardi, a rapporté Reuters, citant les autorités. On pense que les huit alpinistes sont morts.

Quatre personnes ont survécu à l’accident et attendent les secours à différentes altitudes.

UN GRIMPEUR DU COLORADO MEURT APRÈS UNE CHUTE DE 900 PIEDS DU CAPITOL PEAK

Les vents glacials de dimanche ont temporairement interrompu l’opération de sauvetage.

Les autorités ont déclaré que les sauveteurs essaieront d’atteindre les alpinistes bloqués lundi si les conditions météorologiques le permettent.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Klyuchevskaya Sopka est le plus haut de plus de 160 volcans de la péninsule russe du Kamtchatka, connue pour son éventail de volcans actifs et dormants, ses sources chaudes et sa faune abondante.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.