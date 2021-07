Huit affirmations les plus accablantes d’une nouvelle interview explosive alors qu’il attaque Boris Johnson

DOMINIC Cummings a lancé aujourd’hui une série d’attaques accablantes et extraordinaires contre son ancien patron Boris Johnson.

M. Cummings – l’ancien assistant du Premier ministre qui était l’un de ses confidents les plus fiables – s’est entretenu avec Laura Kuenssberg de la BBC lors d’une interview télévisée explosive.

Dominic Cummins a fait une série de déclarations explosives sur Boris Johnson Crédit : PA

L’ancien initié de Downing Street a rencontré Laura Kuenssberg de la BBC Crédit : PA

L’ancien conseiller principal honteux a lancé une nouvelle volée d’attaques contre le Premier ministre lors de sa première interview télévisée depuis son départ sensationnel de Downing Street dans une poussière politique.

Dans un extrait de l’interview taquiné hier soir, M. Cummings a accusé M. Johnson d’avoir laissé les Britanniques mourir de Covid pour sauver sa peau politique.

Il a déclaré que Chris Whitty et Sir Patrick Vallance avaient tous deux exhorté le Premier ministre à se verrouiller en septembre dernier pour arrêter une deuxième vague meurtrière, mais Boris leur a dit « non non non ».

L’ancien chef voyou de Downing Street a également révélé les WhatsApps de M. Johnson envoyés en octobre dernier dans lesquels le Premier ministre a déclaré qu’il n’avait plus « d’acheteur dans toutes ces choses submergées par le NHS ».

Une source gouvernementale a déclaré au Telegraph que le programme était une «interview au niveau du prince Andrew» – faisant référence à la discussion sur le naufrage du duc avec Emily Maitlis en 2019.

Voici trois des affirmations les plus accablantes de M. Cummings qui ont été révélées ce soir.

DÉMARRER BORIS

M. Cummings a déclaré qu’il cherchait à évincer Boris de son poste de Premier ministre quelques semaines seulement après l’avoir aidé à obtenir une majorité de 80 sièges.

M. Cummings, qui a quitté le n°10 à l’automne après une lutte pour le pouvoir, a accusé M. Johnson de ne pas avoir de plan et a déclaré qu’il « ne sait pas comment être Premier ministre ».

Le cerveau de Vote Leave a déclaré qu’il avait aidé le Parti conservateur à remporter le scrutin en décembre 2019 afin de régler le débat sur le Brexit plutôt que parce qu’il croyait fermement en son leadership.

M. Cummings a également mis à nu l’étendue de la relation conflictuelle entre les anciens responsables de Vote Leave et l’épouse actuelle de M. Johnson, Carrie Johnson, quelques semaines seulement après la victoire écrasante.

« Avant même la mi-janvier, nous avions des réunions au numéro 10 pour dire qu’il est clair que Carrie (Johnson) veut se débarrasser de nous tous », a-t-il déclaré.

« À ce moment-là, nous disions déjà d’ici l’été soit que nous serons tous partis d’ici, soit que nous essaierons de nous débarrasser de lui et d’avoir quelqu’un d’autre comme Premier ministre. »

M. Cummings a affirmé qu’en 2019, avant les élections, Mme Johnson était heureuse que des fonctionnaires de Vote Leave travaillent à Downing Street, mais cela a changé plus tard.

Il a déclaré: « Dès que les élections ont été remportées, son point de vue était » pourquoi cela devrait-il être Dominic et l’équipe Vote Leave? » Pourquoi ne serait-ce pas moi qui tire les ficelles ? »

M. Cummings était cinglant à propos de la vision de M. Johnson pour le pays.

Il a ajouté: « Il n’a pas de plan, il ne sait pas comment être Premier ministre et nous ne l’avons fait entrer là-bas que parce que nous devions résoudre un certain problème, pas parce qu’il était la bonne personne pour diriger le pays. «

ENVIE DE VISITER LA REINE

M. Cummings a affirmé que M. Johnson voulait rendre visite à la reine au début de la pandémie de Covid au Royaume-Uni et devait être arrêté et averti que Sa Majesté – alors âgée de 93 ans – pourrait mourir si elle attrapait un coronavirus.

M. Cummings a affirmé qu’il devait empêcher M. Johnson d’aller voir la reine en personne au début de la pandémie de Covid en 2020.

C’était à l’époque où le personnel du numéro 10 tombait déjà malade du virus brutal après qu’il se soit propagé depuis la Chine.

Et le Premier ministre avait enjoint au public d’éviter tout contact inutile – notamment avec les personnes âgées.

M. Cummings a rappelé: « J’ai dit, que faites-vous?

« Et il a dit: » Je vais voir la reine « et j’ai dit: » De quoi diable parlez-vous, bien sûr, vous ne pouvez pas aller voir la reine « .

« Il a dit : ‘ah, c’est ce que je fais tous les mercredis, merde, je vais aller la voir’.

«Je lui ai dit:« il y a des gens dans ce bureau qui isolent, vous pourriez avoir un coronavirus, je pourrais avoir un coronavirus, vous ne pouvez pas aller voir la reine.

« Et si vous alliez la voir et donniez le coronavirus à la reine ? Vous ne pouvez évidemment pas y aller.

« Je viens de dire ‘si vous, si vous lui donnez un coronavirus et qu’elle meurt quoi, qu’est-ce que vous allez faire, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas risquer ça, c’est complètement fou’.

« Et il a dit qu’il n’y avait tout simplement pas réfléchi, il a dit ‘ouais, putain de merde, je ne peux pas y aller’. »

Downing Street a nié que cet échange ait eu lieu.

Buckingham Palace a refusé de commenter son accusation explosive.

M. Johnson a fini par prendre une pause de 15 mois de son audience hebdomadaire face à face avec la reine après l’avoir rencontrée le 11 mars 2020.

Au lieu de cela, ils ont parlé au téléphone.

Mais M. Cummings, qui est dans une guerre de mots avec M. Johnson depuis qu’il a quitté le n° 10 en novembre dernier, a allégué que M. Johnson voulait lui rendre visite une semaine plus tard, le 18 mars.

Leur première réunion en personne n’a eu lieu que le 23 juin de cette année.

VOYAGE DURHAM

M. Cummings a admis que la façon dont il avait géré le contrecoup intense de son voyage enfreignant les règles de Covid dans le comté de Durham était « mauvaise ».

Il a quitté Londres en raison de « problèmes de sécurité répétés chez moi depuis 2019 ».

M. Cummings a déclaré plus tard aux médias qu’il avait fait le voyage pour « tester sa vue ».

Il a déclaré ce soir: « La situation était extrêmement chaotique … le plan lorsque j’en ai discuté avec le Premier ministre était qu’il était d’accord pour que nous ne disions rien à ce sujet.

« Ce qui s’est passé ensuite, c’est qu’il a soudainement changé d’avis et a dit que nous ne pouvions pas nous en tenir au plan initial.

« J’ai dit que je n’allais pas dans les trucs de sécurité et tout s’est transformé en un gâchis.

« Tout ce que j’ai dit dans la roseraie [press conference] était vrai, mais je n’ai pas abordé toutes les questions de sécurité en arrière-plan.

« Il ne fait absolument aucun doute que la façon dont nous avons géré le tout était mauvaise – ce que j’aurais dû faire est de me résigner, ou de parler à ma famille et de dire que nous devrons simplement dire la vérité à propos de tout cela. »

VERROUILLAGE ‘REGRET’

M. Cummings a affirmé de manière sensationnelle que M. Johnson ne voulait pas verrouiller le pays au début de la pandémie de Covid.

Il a déclaré: « Boris a répété à plusieurs reprises que nous n’aurions pas dû faire le premier verrouillage.

« Son attitude à ce moment-là [autumn 2020] C’était un mélange étrange de, euh, en partie c’est absurde et les blocages ne fonctionnent pas de toute façon et en partie, eh bien c’est terrible mais les gens qui meurent ont pratiquement tous plus de 80 ans et nous ne pouvons pas tuer l’économie juste à cause des gens qui meurent plus de 80.

«Beaucoup de gens ont entendu le premier ministre dire cela, le premier ministre l’a envoyé par texto à moi et à d’autres personnes.

« Il a fait passer ses propres intérêts politiques avant la vie des gens à coup sûr. »

Il a révélé des messages que le Premier ministre lui a envoyés le 15 octobre de l’année dernière dans lesquels Boris suggère que les personnes atteintes de Covid vivent en réalité plus longtemps.

Il déclare: «Je dois dire que j’ai été légèrement secoué par certaines des données sur les décès dus à la covid. L’âge médian est de 82 à 81 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes.

« C’est au-dessus de l’espérance de vie. Alors attrapez Covid et vivez plus longtemps.

« Pratiquement les moins de 60 ans vont à l’hôpital (4 pour cent) et pratiquement tous survivent. Et je n’achète plus tous ces trucs débordés.

« Les gars, je pense que nous devrons peut-être recalibrer. »

Le Premier ministre a ajouté: « Cela montre que nous n’allons pas pour un verrouillage à l’échelle nationale. »

L’INFLUENCE DE CARRIE

M. Cummings a déclaré que sa relation avec le Premier ministre avait commencé à se détériorer en partie à cause de l’influence de Carrie, la petite amie de Boris à l’époque.

Il a dit : « Tout d’abord, il [Boris Johnson] était, il en avait marre de la représentation médiatique de lui comme une sorte de marionnette pour l’équipe Vote Leave, cela le conduisait dans le virage.

« J’avais un plan, j’essayais de faire avancer les choses, il n’avait pas de plan… il n’avait pas de programme, vous savez, le seul programme du Premier ministre est d’acheter plus de trains, d’acheter plus de bus, d’avoir plus de vélos et construire le tunnel le plus stupide du monde vers l’Irlande, c’est tout.

« De plus, il savait que nous étions fondamentalement en désaccord sur ce qui se passait sur Covid et il savait que je lui reprochais de ne pas avoir agi en septembre, ce que j’étais.

« Et puis… je pensais que sa petite amie interférait avec les rendez-vous, les gens qui étaient, elle voulait que les gens soient licenciés et elle voulait que les gens soient promus d’une manière que je pensais contraire à l’éthique et non professionnelle.

« Et cela a également conduit à une grosse dispute entre nous. »

M. Cummings a déclaré que son équipe et lui avaient eu des réunions à l’intérieur du numéro 10 pour discuter des plans de Carrie pour se débarrasser d’eux tous.

« La situation dans laquelle nous nous aimons, c’est que la petite amie du Premier ministre voulait se débarrasser de nous et nommer des clowns à certains emplois. »

LE PLUS TÔT SERA LE MIEUX

L’ancien assistant a déclaré qu’il souhaitait que Boris Johnson soit démis de ses fonctions de Premier ministre.

« Certainement, je pense que plus tôt il ira mieux, c’est sûr », a-t-il déclaré.

Kuenssberg a ensuite demandé à M. Cummings s’il « fait des choses pour essayer d’y arriver ».

« Oui, » répondit-il.

« J’explique ce qui s’est mal passé. Je pense aussi, vous savez, qu’il y a une ironie là-dedans que si l’été dernier il avait emprunté la voie qu’il a commencé à emprunter, c’est-à-dire que le système a échoué, soyons honnêtes à propos du système échoue et permet de le reconstruire, de supprimer des personnes, de créer de nouvelles choses…

« Malheureusement, pour tout un ensemble de raisons, il a décidé de ne pas emprunter cette voie, il a décidé de suivre la voie de, euh, d’inventer essentiellement complètement…

« Je veux dire que vous savez parfaitement ce qui s’est passé en mars dernier, n’est-ce pas, vous savez que la politique officielle était l’immunité collective en septembre, vous connaissez tous les graphiques, vous en avez été informé par le gouvernement et le scientifique en chef et Matt Hancock et tous les autres, tout le monde sait que c’est vrai.

« Pour des raisons qui m’échappent complètement, le Premier ministre et certaines personnes autour de lui ont décidé de simplement dire le blanc des noirs et de dire que cela ne s’est jamais produit … et les gens comme moi qui savent ce qui s’est passé ont le devoir de s’exprimer et de dire aux gens le la vérité sur ce qui s’est réellement passé là-dedans et non pas parce que c’est une vengeance, ce que vous suggérez, mais parce que si nous n’apprenons pas, l’histoire nous dit que les mêmes catastrophes se reproduiront. »

LA DERNIÈRE FOIS QU’ILS PARLENT

La dernière fois qu’il a parlé à Boris Johnson, c’était le vendredi où il a quitté le numéro 10, a déclaré M. Cummings.

Il a dit qu’ils n’ont eu aucun contact réel depuis lors.

« Il m’a envoyé un texto quelques jours plus tard pour me dire que je lui parlerais et j’ai dit non », a déclaré M. Cummings.

Il a ajouté qu’il ne savait pas s’il reparlerait à M. Johnson – mais que cela « ne me dérange pas dans un sens ou dans l’autre ».

‘PERFIDE’

M. Cummings a admis qu’il était un « genre perfide ».

Kuenssberg lui a demandé : « Cela ne fait-il pas de vous un genre de personne assez perfide ? Vous savez quand [Mr Johnson] vous a embauché, plein de députés, certains de ses vieux amis, quelques ministres, qui pensaient que vous seriez finalement vous seriez dangereux pour lui.

« Ne venez-vous pas de prouver qu’ils avaient absolument raison ?

M. Cummings a répondu : » Dans certains cas, à certains égards bien sûr oui. «