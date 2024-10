Huile de graines de trèfle rouge riche en composés bioactifs, selon une étude

Crédit: Innovation et progrès alimentaires (2024). DOI : 10.48130/fia-0024-0002



Une équipe de recherche a identifié une richesse de composés bioactifs dans les graines de trèfle rouge (Trifolium pratense) et leur huile, les positionnant comme une source prometteuse d’ingrédients fonctionnels dans les produits alimentaires et de soins de santé. Les chercheurs révèlent que l’huile de graines de trèfle rouge contient de fortes concentrations d’acides gras insaturés, de composés phénoliques et de tocophérols, ouvrant ainsi la porte à des applications pharmaceutiques et nutritionnelles potentielles.

Le trèfle rouge, une plante à fleurs de la famille des Fabacées, est largement cultivé dans les régions tempérées et est connu pour sa capacité à fixer l’azote, enrichissant ainsi la fertilité des sols. Il a été apprécié pour son potentiel dans l’agriculture durable et comme culture de couverture pour prévenir l’érosion des sols et réduire l’utilisation de pesticides.

Cependant, ses graines, couramment utilisées pour l’alimentation animale, ont reçu peu d’attention en raison de leurs bienfaits potentiels pour la santé. Bien que des extraits de fleurs de trèfle rouge aient été utilisés pour traiter divers problèmes de santé tels que les symptômes de la ménopause et les maladies cardiovasculaires, peu de recherches ont été menées sur les composés bioactifs présents dans les graines de trèfle rouge.

Une étude publié dans Innovation et progrès alimentaires suggère que l’huile de graines de trèfle rouge pourrait servir d’ingrédient fonctionnel dans des aliments ou des produits pharmaceutiques favorables à la santé.

L’équipe de recherche a utilisé du CO supercritique 2 extraction pour extraire l’huile des graines de trèfle rouge. Ils ont utilisé des techniques métabolomique avancées pour analyser la composition chimique des graines de trèfle rouge (RCS), en se concentrant sur les protéines, les sucres, les acides organiques, les composés phénoliques et les acides gras.

Les protéines ont été trouvées à 6,9 g/100 g de matière sèche, tandis que les sucres, principalement le saccharose et le fructose, représentaient respectivement 77 % et 14 % des sucres totaux. Ces sucres contribuent à la santé intestinale en favorisant les microbes bénéfiques.

De plus, les graines de trèfle rouge étaient riches en composés phénoliques tels que les flavanonols et les flavonols, connus pour leurs propriétés antioxydantes et anticancéreuses. Les composés phénoliques les plus abondants identifiés étaient l’hexoside de taxifoline et la quercétine, tous deux contribuant à la santé cardiovasculaire et à la réduction du stress oxydatif.

De plus, les graines contenaient 7,0 g/100 g de lipides, les acides gras polyinsaturés représentant 79 % du total, dont l’acide linoléique (72 %). Ces acides gras jouent un rôle important dans la réduction de l’inflammation et dans le maintien de la santé cardiaque.

Les tocophérols, principalement l’alpha-tocophérol (97 %), ont également été identifiés et se révèlent prometteurs en tant qu’antioxydants. L’utilisation du CO supercritique 2 l’extraction a donné une huile riche en lipides bioactifs et en acides gras insaturés, faisant de l’huile de graines de trèfle rouge un ingrédient potentiel pour les aliments fonctionnels et les produits pharmaceutiques en raison de ses propriétés bénéfiques pour la santé.

Selon le chercheur principal de l’étude, le Dr Baoru Yang, « il s’agit du premier examen détaillé des graines de trèfle rouge et de leur huile à l’aide de techniques métabolomique avancées. Nos résultats démontrent la haute valeur nutritionnelle et bioactive de ces graines, en particulier leur riche teneur en acides insaturés. les acides gras, les composés phénoliques et les tocophérols. L’huile de graines de trèfle rouge pourrait changer la donne pour les aliments fonctionnels et les produits pharmaceutiques.

Cette recherche pionnière marque la première étude complète sur les graines de trèfle rouge et leur huile, révélant une gamme de composés bioactifs offrant des bienfaits prometteurs pour la santé. Avec des recherches plus poussées, l’huile de graines de trèfle rouge pourrait devenir un ingrédient précieux dans les industries alimentaire et pharmaceutique, favorisant la santé et le bien-être humains.

