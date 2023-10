Au cœur du projet se trouve une palette puissante de teintes riches et de contrastes dramatiques calculés. Depuis sa petite enfance, Toro est fasciné par le jeu des couleurs et des textures, influencé par sa mère mexicaine qui admirait le peintre Diego Rivera. « Il y a un côté pictural dans cet appartement », constate-t-il. « J’adore Luis Barragán et sa Casa Pedregal à Mexico : la couleur verte de la piscine, les murs roses. C’est l’une des maisons qui m’a le plus marqué. Même si je n’ai jamais vécu au Mexique, ses textures et ses couleurs remplissent les croquis des pages de mes cahiers. En effet, des influences du monde entier peuvent être observées dans l’ensemble de son travail de conception, et d’autres pierres de touche incluent les bâtiments d’Otto Wagner et d’Adolf Loos à Vienne et de John Lautner à Los Angeles, deux villes où il a effectué ses études supérieures.

Après l’école, il a lancé son propre studio en 2020. Depuis, le designer aujourd’hui âgé de 34 ans se lance dans un nombre croissant de grands projets. Ses derniers projets incluent Booking Office 1869, un bar-restaurant situé dans la gare de St. Pancras à Londres, qui s’inspire d’un jardin d’hiver victorien ; la rénovation du studio au sommet de l’historique Payne Whitney Mansion, le siège social de la Villa Albertine à New York ; et l’hôtel La Minerva de l’Orient Express, dans l’ancien Palazzo Fonseca à Rome, dont l’ouverture est prévue fin 2024. L’approche de Toro est d’imaginer un monde entier avec son propre récit fort. Son travail architectural a une qualité scénographique, chaque projet étant conçu comme un décor, avec des espaces soigneusement mis en scène et une extrême attention aux détails.

Dans le salon, une applique en verre de Murano est suspendue au-dessus d’une lampe vintage en noix de coco, d’un plateau tournant et de la couverture conçue par Andy Warhol de l’album de Diana Ross de 1982, Soie électrique, sur une étagère à côté d’armoires en ziricote laquées sur mesure. © 2023 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Sous licence de l’Artists Rights Society (ARS), New York Toro dans un pull, une chemise et un kilt par Dior Homme.

Dans cet appartement, outre le sol géométrique, un autre élément a contribué à façonner l’espace : la laque jaune au plafond. Toro a choisi cette couleur parce que les murs étaient initialement recouverts d’un tissu moiré jaune et qu’elle complétait le ton vert aqueux du papier peint d’origine de la salle de bain. Ces murs ont depuis été remis en état avec un badigeon de chaux personnalisé, note Toro, ajoutant : « J’aime m’intéresser aux traces du passé, afin de préserver l’âme d’un lieu. » Il poursuit : « Les laques et les couleurs vives sont moins courantes dans les appartements, mais je les utilise régulièrement dans mes projets d’hôtels et de restaurants. Les clients ne viennent pas vers moi pour chercher du beige et du gris.