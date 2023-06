Hugo Salabio de Wakefield écope d’une interdiction de sept matchs pour un tacle à la lance contre Richie Myler | Actualités de la Ligue de Rugby

Hugo Salabio de Wakefield bouleverse Richie Myler de Leeds (photo par Allan McKenzie/SWpix.com)

L’attaquant de Wakefield Hugo Salabio a été banni pour sept matches pour un tacle à la lance sur Richie Myler lors de la victoire de son équipe en Super League de Betfred contre les Leeds Rhinos dimanche.

Salabio, qui faisait ses débuts pour le club, a admis une accusation de grade F à la suite de l’incident, pour lequel il a reçu un carton rouge consécutif quatre minutes après le début de la seconde période.

Le patron de Trinity, Mark Applegarth, n’a fait aucune excuse pour l’action de Salabio, déclarant par la suite: « Je pensais que c’était un rouge, cela ne fait aucun doute. Il (Myler) a été largué sur la tête et il n’y a aucun scrupule de notre part. »

Malgré la perte de Salabio, Wakefield a récupéré pour remporter une victoire 24-14 sur ses rivaux du West Yorkshire et remporter sa première victoire de la saison de championnat à la 15e tentative.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le débutant de Wakefield, Hugo Salabio, a été expulsé pour un tacle sur Richie Myler de Leeds Le débutant de Wakefield, Hugo Salabio, a été expulsé pour un tacle sur Richie Myler de Leeds

Lundi, il y a eu d’autres mauvaises nouvelles pour le club car Sam Hewitt et Sam Eseh ont tous deux reçu des interdictions d’un match pour des infractions de grade B, un voyage et un contact dangereux respectivement, et ne seront pas disponibles pour affronter Hull KR dans deux semaines.

Dans le même match, le rameur arrière de Leeds James Mc Donnel a été accusé de contact dangereux de grade A mais ne sera pas davantage sanctionné.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de l’affrontement de Super League entre Wakefield Trinity et Leeds Rhinos Faits saillants de l’affrontement de Super League entre Wakefield Trinity et Leeds Rhinos

L’ailier de Leigh Josh Charnley a été accusé d’un tacle élevé de grade B pour son défi contre le demi-arrière de Hull Jake Clifford, mais a échappé à toute interdiction malgré l’ordre de payer une amende de 250 £, tandis que Jez Litten a été condamné à une amende du même montant pour coups de pied de catégorie B.

de Salford Roi Vuniyayawa et Olivier Partington ont échappé aux interdictions mais se sont vu infliger des amendes de 250 £ pour un contact dangereux lors de la victoire 42-10 sur Castleford, ce qui signifie que les deux sont disponibles pour le quart de finale de la Challenge Cup contre Hull KR.

Les Catalans ont reçu un double coup après leur victoire écrasante 38-4 sur Hull KR, alors que Michel Pearce et Matt Whitley ont été suspendus.

Pearce s’est vu infliger une interdiction de trois matchs et une amende de 250 £ pour coups de pied de grade D, tandis que son coéquipier Whitley ne participera pas au prochain match, contre Leigh, après avoir été accusé de contact dangereux de grade C.

Castleford’s George Griffin a échappé à toute punition bien qu’il ait été accusé de contact dangereux de niveau A.