Hugo Millan : un motard espagnol de 14 ans décède dans une course à MotorLand Aragon en Espagne | Actualités du sport automobile

Hugo Millan est décédé dimanche dans un accident au MotorLand Aragon en Espagne

Hugo Millan, un motard de 14 ans, est décédé dimanche après avoir été impliqué dans une grave collision lors d’une course de championnat junior au MotorLand Aragon en Espagne.

Millan a participé à l’European Talent Cup, une catégorie de la FIM CEV Repsol, qui est un championnat international pour les cavaliers adolescents.

La catégorie reine du MotoGP a déclaré que Millan, qui s’est écrasé au virage 5, a reçu un traitement médical immédiat mais a succombé à ses blessures.

Le communiqué se lit comme suit : « A la suite d’un incident grave lors de l’European Talent Cup Race One lors de la manche MotorLand Aragón de la FIM CEV Repsol, c’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès du pilote Hugo Millán.

« Millán a été impliqué dans un incident impliquant plusieurs coureurs au virage 5, la séance étant immédiatement signalée par un drapeau rouge. Les véhicules d’intervention médicale sont immédiatement arrivés sur le site et le coureur a été pris en charge sur la piste avant d’être transféré au centre médical du circuit.

« Malgré les meilleurs efforts du personnel médical du circuit, le centre médical a annoncé que Millán a malheureusement succombé à ses blessures.

Nous sommes profondément attristés d’annoncer qu’Hugo Millán a succombé à ses blessures après une chute dans la course HETC. Nous envoyons tout notre amour et notre soutien à sa famille, son équipe et ses proches. Tu vas nous manquer Hugo. pic.twitter.com/IuSlkdCzxJ — FIM CEV Repsol (@CEVMotorcycle) 25 juillet 2021

« Millán a connu sa saison la plus réussie jusqu’à présent dans le FIM CEV Repsol, remportant plusieurs podiums pour démontrer sa constance alors qu’il courait en tête de la classe.

« La FIM, FIM Europe, Dorna et MotorLand Aragón Circuit transmettent nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis, à l’équipe et aux proches de Millán. »

