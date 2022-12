Hugo Lloris pourrait devenir le premier joueur de l’histoire de la Coupe du monde à faire CELA si la France battait l’Argentine

Hugo Lloris pourrait devenir le premier joueur à remporter des Coupes du monde consécutives en tant que capitaine, si la France battait l’Argentine en finale aujourd’hui.

Le gardien de but a soulevé le trophée Jules Rimet lors de la Coupe du monde 2018 après une victoire 4-2 sur la Croatie en finale, et, avec la France atteignant la finale au Qatar, il a l’opportunité de reproduire cela une fois de plus.

Seuls l’Italie et le Brésil ont réussi à conserver la Coupe du monde depuis sa création en 1930, mais chaque équipe a présenté un capitaine différent pour ses victoires.

L’Italie a remporté la Coupe du monde en 1934 et 1938, avec Gianpiero Combi remportant l’ancien titre. Il n’a cependant pas réussi à faire partie de l’équipe quatre ans plus tard, Giuseppe Meazza menant à la place.

Pendant ce temps, le Brésil a remporté la Coupe du monde en 1958 et 1962. Hilderaldo Bellini a dirigé leur victoire en Suède, Mauro recevant le brassard pour la victoire de 1962.

Par conséquent, Lloris pourrait devenir le premier et le seul joueur à remporter la Coupe du monde deux fois en tant que capitaine.

Diego Maradona a cependant presque réalisé cet exploit en 1990. Après avoir presque à lui seul entraîné son pays vers la gloire en 1986 au Mexique, l’Argentine a atteint la finale de 1990 pour affronter à nouveau l’Allemagne de l’Ouest.

Cependant, l’Allemagne de l’Ouest a remporté la finale, refusant cette opportunité à Maradona.

Dunga a également subi un sort similaire à Maradona huit ans après lui. Après avoir remporté la Coupe du monde 1994 en tant que capitaine du Brésil, ils ont de nouveau atteint la finale en 1998, où ils ont affronté la France.

La France s’est déchaînée ce jour-là, remportant 3-0 lors de son tournoi à domicile alors que Ronaldo ne s’est pas présenté en raison de circonstances controversées d’avant-match.

Hugo Lloris est capitaine de la France depuis plus d’une décennie maintenant, étant devenu le leader de premier choix en 2012, avant les Championnats d’Europe cette année-là. En effet, la Coupe du monde 2022 est le sixième tournoi international auquel il a mené sa nation.

Après avoir disputé 144 matchs internationaux, il est également le joueur le plus capé de France et a l’opportunité d’écrire l’histoire.