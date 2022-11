Hugo Lloris ne portera pas de brassard arc-en-ciel au Qatar

Le capitaine français Hugo Lloris a laissé entendre qu’il ne porterait pas de brassard arc-en-ciel avec un motif de cœur arc-en-ciel pour faire campagne contre la discrimination lors des matchs de la Coupe du monde au Qatar.

La France, championne en titre de la Coupe du monde, faisait partie de huit des 13 équipes de football européennes se rendant au Qatar qui ont rejoint en septembre la campagne “OneLove”, qui a débuté aux Pays-Bas.

Les règles de la FIFA interdisent aux équipes d’apporter leurs propres modèles de brassards à la Coupe du monde et insistent sur le fait qu’elles doivent utiliser l’équipement fourni par l’instance dirigeante.

Interrogé lundi sur l’initiative lors d’une conférence de presse sur le terrain d’entraînement français, Lloris s’est montré sceptique.

“Avant de commencer quoi que ce soit, nous avons besoin de l’accord de la FIFA, de l’accord de la fédération (française)”, a déclaré Lloris. “Bien sûr, j’ai mon opinion personnelle sur le sujet. Et c’est assez proche de l’avis du président (de la fédération française). .”

Le président de la Fédération française, Noel Le Graet, avait précédemment déclaré qu’il préférerait que Lloris ne le porte pas car il ne veut pas que son pays fasse la leçon aux autres.

“Quand on est en France, quand on accueille des étrangers, on veut souvent qu’ils suivent nos règles, qu’ils respectent notre culture, et j’en ferai autant quand j’irai au Qatar, tout simplement”, a déclaré Lloris. “Je peux être d’accord ou Je ne suis pas d’accord avec leurs idées, mais je dois faire preuve de respect.”

Les brassards sont le dernier champ de bataille des joueurs pour faire passer des messages politiques liés à la Coupe du monde organisée au Qatar, où les actes homosexuels sont illégaux et le traitement des travailleurs migrants qui construisent des projets pour le tournoi fait l’objet d’une controverse depuis une décennie.

Le gardien de Tottenham a toutefois ajouté que les joueurs français allaient probablement s’unir pour une action collective en rapport avec le respect des droits de l’homme au Qatar.

« Nous ne pouvons pas rester insensibles à ces problèmes. Ce sera fait dans quelques jours, ou quelques heures, on verra”, a déclaré Lloris.

La France s’envole pour le Qatar mercredi avant d’entamer la défense de son titre de Coupe du monde contre l’Australie le 22 novembre. Elle affronte également le Danemark et la Tunisie dans le groupe D.

