Hugo Lloris “honoré” d’égaler Lilian Thuram en tant que joueur le plus capé de France

Hugo Lloris a déclaré samedi qu’il était “honoré et très fier” à l’idée d’égaler Lilian Thuram en tant que joueur français le plus capé lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde contre la Pologne à Doha.

« Ce n’est pas une mince affaire. Je suis vraiment honoré des chiffres et très fier, même si c’est très secondaire par rapport au fait que nous sommes à la veille des huitièmes de finale de la Coupe du monde”, a déclaré le capitaine de l’équipe de France aux journalistes.

Lloris est sur le point de remporter sa 142e sélection pour son pays et égalera donc le record détenu par l’ancien arrière droit Thuram dont la propre carrière internationale a duré 14 ans et qui faisait partie de l’équipe de France qui a remporté la Coupe du monde 1998.

Le gardien de Tottenham Hotspur, qui aura 36 ans plus tard ce mois-ci, a fait ses débuts en France en novembre 2008, quelques mois seulement après que Thuram a pris sa retraite internationale.

“A mes yeux, cette compétition passe avant tout”, a insisté Lloris alors que l’équipe de France se prépare à affronter la Pologne au stade Al Thumama.

« Je veux conserver toute mon énergie pour demain (dimanche) car ça va être une autre bataille.

“Le record est quelque chose que j’apprécierai davantage une fois la compétition terminée, et j’espère qu’elle se terminera de la meilleure façon possible.”

Lloris, qui a mené la France à la victoire lors de la Coupe du monde 2018, reviendra dans la formation de départ contre la Pologne après s’être reposé pour la défaite 1-0 de mercredi face à la Tunisie lors de son dernier match de groupe.

Il a été salué par l’entraîneur Didier Deschamps, qui a lui-même remporté 103 sélections et est le seul autre joueur français à avoir remporté la victoire des Bleus en finale de Coupe du monde.

« Les records sont là pour être battus. De toute évidence, certains disques comptent plus que d’autres et celui-ci parle de lui-même, ayant toutes ces casquettes et jouant pendant tant d’années au plus haut niveau”, a-t-il déclaré.

La France est un grand favori pour battre la Pologne et se qualifier pour les quarts de finale, mais Lloris devra affronter Robert Lewandowski, sans doute l’attaquant le plus meurtrier du jeu moderne.

“Il est l’un des meilleurs numéro neuf au monde depuis des années maintenant, mais ils forment une bonne équipe collectivement et ils prennent beaucoup de plaisir à défendre et à souffrir”, a déclaré Lloris.

Pendant ce temps, Deschamps a déclaré qu’il ne voyait aucun intérêt à revenir avec ses joueurs sur ce qui s’était passé lors du dernier match à élimination directe de la France lors d’un tournoi majeur, lorsqu’ils avaient perdu aux tirs au but contre la Suisse lors des huitièmes de finale du Championnat d’Europe de l’année dernière.

« Je ne vois pas l’intérêt d’en parler. Les joueurs qui étaient là ne voudront pas le revivre”, a-t-il déclaré.

“La seule chose en commun, c’est que c’était aussi un match nul en huitièmes de finale.”

