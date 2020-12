Hugo Lloris sait ce qu’il faut pour gagner une Coupe du monde.

Le skipper de Tottenham a été le dernier homme à hisser le fameux vieux trophée après avoir mené la France à la gloire en Russie il y a deux ans et demi.

Mais ce qu’il ne sait pas encore, c’est ce qu’il faut pour remporter un titre de Premier League, pas plus que le reste de ses coéquipiers dans la formation de départ des Spurs.

Heureusement, à Jose Mourinho, ils ont un manager débordant de savoir-faire sur ce front, ayant remporté trois fois l’élite en deux périodes à Chelsea.

Lloris et ses amis sont donc heureux de faire confiance à l’homme à la barre alors qu’ils tentent de maintenir leur bon départ et de relever leur défi dans ce qui semble être la saison la plus ouverte depuis 2015-16.

Le gardien, qui est un doute majeur de sélection pour le match d’aujourd’hui contre Arsenal, a déclaré: «Il est trop tôt pour parler du titre, mais il a la capacité d’en parler.

«C’est un gagnant. Sa motivation au quotidien est de gagner et d’essayer de partager cette approche avec ses joueurs et d’essayer d’amener tout le monde de la même manière.

«La saison dernière a été difficile. C’était comme une transition entre le temps de Mauricio Pochettino et la nouvelle ère avec Jose et cette saison, même si c’est une saison étrange avec peu de temps pour préparer la saison, on comprend les exigences et on essaie juste d’aller match par match.