Hugo Lloris a envoyé un texto à Harry Kane après un penalty raté lors de la sortie de la Coupe du monde en Angleterre

Le gardien français Hugo Lloris a envoyé un SMS à l’attaquant anglais Harry Kane après que son coéquipier de Tottenham Hotspur a marqué un penalty tardif au-dessus de la barre transversale lors de la défaite 2-1 de son équipe en quart de finale de la Coupe du monde samedi.

L’échec tardif de Kane s’est avéré décisif dans un match qui a exclu l’Angleterre de la Coupe du monde, mais Lloris, qui a été le coéquipier de Kane dans le nord de Londres pendant une bonne partie de la décennie, n’a pas tardé à tendre la main à l’attaquant qui était découragé à la coup de sifflet final.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

“C’est une période difficile pour l’équipe nationale d’Angleterre et Harry”, a déclaré Lloris aux journalistes mardi avant la demi-finale de mercredi contre le Maroc.

“Je n’ai pas besoin d’aller trop loin. Nous avions un texto [exchange] apres le jeu. Ce n’était pas facile de trouver les mots. Il avait besoin de temps pour se reposer.

“Mais je pense qu’il peut être fier de ce qu’il a fait pour l’équipe nationale.”

Lloris et Kane seront de retour en action pour les Spurs contre Brentford le 26 décembre lorsque la Premier League reviendra en action après sa pause hivernale pour la Coupe du monde.

Lloris pense que Kane – le meilleur buteur de l’Angleterre et qui se rapproche du record de buts de tous les temps des Spurs de Jimmy Greaves – ignorera l’échec et recommencera à frapper le fond du filet pour le club et le pays.

“Dans l’histoire du football, de nombreux joueurs de haut niveau ont raté des tirs au but dans leur carrière – Lionel Messi, Cristiano Ronaldo – mais je ne doute pas qu’Harry gardera la tête haute et aidera Tottenham et l’équipe nationale à briller”, a déclaré Lloris.