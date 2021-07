Hugo Hammond montre sa voix incroyable alors qu’il chante la chanson de Sam Smith dans un clip déterré

HUGO Hammond a révélé une autre corde à son arc : il sait chanter !

La star de Love Island a montré sa voix impressionnante en chantant I’m Not The Only One de Sam Smith dans un clip déterré.

3 Une vidéo a vu le jour d’Hugo Hammond chantant

3 The Islander a impressionné les fans avec sa voix dans le clip Crédit : Érotème

On ne sait pas quand la vidéo a été réalisée, mais Hugo est vu en costume et botté en chantant la piste, accompagné d’un piano.

Alors que de nombreuses personnes ont adoré le clip, l’opinion publique sur Hugo a changé au cours des derniers jours, de nombreuses personnes disant qu’elles s’ennuyaient maintenant de lui.

Au cours de l’épisode d’hier soir, un professeur d’éducation physique, 24 ans, a retiré le AJ Bunker, 28 ans, pour une conversation alors qu’il décidait d’arrêter avec elle.

Plus tôt cette semaine, le garçon du Hampshire était visiblement furieux après que la bombe AJ ait choisi de se recoupler avec lui.

Il a dit à AJ : « Pour être honnête, je voulais te parler de toute façon.

« Au début, il y avait quelque chose sur lequel je ne pouvais pas tout à fait mettre le doigt.

« Et je pensais que plus nous apprenions à nous connaître et plus nous passions, je pourrais peut-être comprendre ce que c’était, mais à la minute je pense juste que vous et moi sommes mieux en tant qu’amis sur ce front. »

Cela survient quelques jours seulement après qu’il a « zoné sa sœur » a largué l’insulaire Sharon Gaffka.

Les téléspectateurs d’ITV ont été déconcertés par la décision d’Hugo alors qu’il redevient célibataire.

Un fan a écrit: « Hugo doit y aller maintenant, il est en train de tuer AJ comme s’il avait des options … ce gars-là, bruv. »

Un autre a posté: « Hugo avait hâte de s’éloigner d’AJ. #loveisland. »

Un troisième a partagé: « Que fait Hugo sur Love Island? Sharon est amoureux de lui et lui dit qu’il veut juste être amis. AJ était amoureux de lui et il dit qu’il veut juste être amis.

« Et la façon dont il le fait… une minute, il est partout avec AJ au lit et la suivante il ne le sent pas… mais tu le sentais au lit. »

Hugo friendzoné AJ hier soir

