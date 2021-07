HUGO Hammond « fera la tarte à la TROISIÈME fille » Georgia Townend, disent les fans de Love Island – après avoir repéré son étrange désactivation lors d’une conversation ce soir.

Les téléspectateurs ont été choqués par le professeur d’éducation physique, 24 ans, l’étonnant AJ Bunker, 28 ans, dans la zone d’amis, hier soir après avoir mis tous ses œufs dans son panier.

1 Les téléspectateurs de Love Island disent qu’Hugo s’écartera d’une autre romance après son commentaire bizarre à la nouvelle fille Georgia

Et la semaine dernière, Hugo a laissé les fans grincer des dents lorsqu’il a « zoné » l’insulaire Sharon Gaffka.

Les deux femmes ont rapidement été exclues de l’émission ITV2, ce qui a amené d’autres fans à affirmer que le célibataire de la villa était maudit.

Les événements de ce soir ont semblé confirmer leur théorie lorsque la nouvelle bombe Georgia a attiré Hugo pour une conversation à la piscine.

Il lui a dit « Je ne sais pas encore ce que je ressens pour toi » avant de la frapper de questions.

Après avoir demandé quels animaux elle aimait, Georgia a répondu : « Des chats » et Hugo a répondu : « Oh non !

Georgia a rapidement déclaré: « Je suis en fait plus dans les chevaux » auquel il a gémi: « Oh non, vraiment?

« Mon ex était à cheval. Très à cheval. C’est bien. Je suis terrible avec eux. »

Les téléspectateurs ont craqué pour Georgia, affirmant qu’Hugo ne semblait plus intéressé.

Une personne a tweeté : « Hugo cherche les points négatifs dans TOUT ‘oh noooon tu es un cheval’ 🙄 Je ne pense pas qu’il trouvera quelqu’un dans la villa mais c’est sur lui. »

Un autre a dit : « Hugo RECHERCHE les raisons pour lesquelles il n’y a pas de connexion. Tout ça ohhh nooon je déteste les chevaux, errrrrrr Hugo relax, seras-tu avec des chevaux toute la journée tous les jours ?!!!

Et un autre s’est moqué: « Hugo pousse déjà Georgia dans la zone d’amis…. Chevaux?! Bro »

Ceux qui regardent à la maison ont également commencé à s’interroger sur les motivations d’Hugo pour participer à l’émission.

Une personne a tweeté : « #LoveIsland, j’en ai fini avec Hugo. Il cherche juste des vacances gratuites. Il n’est jamais greffé dans cette série. Renvoyez-le chez lui.

Alors que quelqu’un d’autre a écrit : « Hugo va se cacher dans les toilettes d’AJ alors qu’il ne voulait que des vacances gratuites. #LoveIsland. «

