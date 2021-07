Hugo Hammond et le nouveau garçon de Love Island, Chuggs, étaient des RIVAUX D’AMOUR à l’université – se disputant la même fille

HUGO Hammond et le nouveau garçon de Love Island, Chuggs Wallis, étaient des LOVE RIVALS à l’université, peut révéler The Sun – et se sont battus pour la même fille.

Le professeur d’éducation physique de 22 ans n’a pas semblé ravi lorsqu’il a découvert l’identité de la bombe après son texte d’introduction dans l’épisode d’hier soir.

Hugo avait l’air anxieux quand il a découvert qui était Chuggs dans l’émission d’hier[/caption]

Alors que Shannon Gaffka lisait le message à haute voix, le visage d’Hugo s’est affaissé alors qu’il lui demandait de répéter le nom et l’indice de rugby, avant d’admettre qu’il « connaît Chuggs ».

Et une source a maintenant révélé que l’apparente déception du beau gosse face à la nouvelle arrivée pourrait être une peur que « l’histoire se répète ».

L’initié nous a dit: « Hugo et Chuggs se connaissaient à travers le sport à l’université – je pense qu’ils étaient tous les deux intéressés par la même fille et se sont affrontés pour essayer de sortir avec elle.

« C’est pourquoi Hugo était si nerveux dans la villa – c’est comme si l’histoire se répétait !

Lui et Chuggs se sont battus ensemble pour la même fille à Uni[/caption]

Le professeur a fait la connaissance de Faye[/caption]

Les deux hommes fréquentent l’université d’Oxford Brooks avant de rejoindre le casting de l’émission de rencontres ITV2 cette année.

Chloe Burrows a également semblé reconnaître le nom original de Chuggs, s’exclamant qu’elle le connaissait également après le texte.

Le responsable marketing est originaire de Bicester, près d’Oxford, il est donc probable qu’il l’ait rencontré lors de sorties nocturnes.

Mais c’est Sharon avec qui Chuggs a eu son premier rendez-vous[/caption]

L’intérêt actuel d’Hugo pour Love Island, Faye Winter, a été emporté lors d’un rendez-vous explosif la nuit dernière, bien que ce ne soit pas avec Chuggs mais avec son compatriote novice Liam Reardon.

Cela signifie qu’Hugo a maintenant deux autres hommes à craindre.

Pendant ce temps, Chuggs, 24 ans, de son vrai nom Oliver, a eu un rendez-vous avec Sharon, qui avait appris à connaître Aaron Francis.

Faye a été emmenée à un rendez-vous avec son collègue débutant Liam[/caption]

Deux garçons resteront célibataires après le recouplage de ce soir[/caption]

Au cours de leur rencontre romantique, Sharon n’a pas pu cacher son choc lorsque l’entrepreneur chic en chapeau de seau a révélé la raison de son surnom intéressant.

Elle – et les téléspectateurs qui regardaient à la maison – ont été stupéfaits d’apprendre qu’il ne s’agissait pas d’une référence à la consommation d’alcool, mais signifiait en réalité « câlins et câlins ».

L’épisode de Love Island de ce soir verra le premier recouplage de la série, les filles détenant le pouvoir.

Deux garçons resteront célibataires, ce qui pourrait les exposer au risque d’être largués de la villa.