Hugo Hammond de Love Island veut «donner l’exemple» en tant que premier concurrent handicapé physique de l’émission

L’espoir de LOVE Island, Hugo Hammond, veut montrer que les personnes handicapées peuvent être « mainstream ».

Hugo, 24 ans, est né avec pied bot, et est le tout premier concurrent de Love Island à avoir un handicap physique.

Hugo veut être le porte-flambeau des personnes handicapées pour être mainstream

Il a déclaré qu’il ne se considérait « pas comme une personne handicapée, mais simplement comme une personne handicapée » dans une interview avant le lancement de l’émission le lundi 28 juin.

Il a déclaré à PA Media : « Si je peux donner le bon exemple et montrer aux gens qu’avoir un handicap ne signifie pas que vous ne pouvez pas être grand public ou que cela ne signifie pas que je n’ai pas le droit de trouver l’amour et des choses comme ça, alors ce serait génial.

« J’adorerais être le porteur du flambeau pour ça. »

Il a continué à dire à quel point son handicap « ne le définit pas » et a expliqué : «[The other Islanders] remarquera probablement à un moment donné, surtout quand je ne marche pas avec des chaussures, car j’ai un tendon d’Achille légèrement plus court à cause de l’opération, alors je marche légèrement sur la pointe des pieds.

Il a révélé qu'il ne voulait pas que son handicap le définisse

« Donc, les gens le remarqueront et je serai très heureux de les éduquer, de leur dire et de les informer de tout ce que j’ai vécu et de ce que les autres traversent. »

Il a ajouté: «Je suis très chanceux d’avoir eu des parents très solidaires en grandissant et ils ont en quelque sorte fait toutes mes opérations à un âge précoce, donc pour être honnête, je ne m’en souviens pas vraiment.

« Je marche maintenant avec un peu d’arrogance supplémentaire, c’est comme ça que j’aime le décrire, car je vacille parfois sans mes chaussures. Cela ne me définit pas.

Hugo est un professeur d’éducation physique qui a déjà voyagé à travers le monde en tant que membre de l’équipe nationale d’invalidité physique d’Angleterre.

Hugo a été accusé de briseur de cœur

Hugo et la nouvelle venue Shannon Singh ont été qualifiées de briseurs de cœur après avoir abandonné leurs partenaires quelques semaines seulement avant de s’inscrire à l’émission à succès, qui commence demain.

Il a été accusé d’avoir abandonné deux femmes pour se frayer un chemin vers la célèbre villa.

Il a affirmé qu’il était un « type de type relationnel », mais a brusquement mis fin à sa relation avec sa petite amie de longue date Millie Simmons, 22 ans, plus tôt cette année.

Love Island sort ce lundi





Et il a également coupé le contact avec Kathryn Burrows, 21 ans, avec qui il a échangé des textos affectueux après avoir mis fin à sa relation avec la jolie Millie.

Les fans ont hâte de voir les derniers espoirs époustouflants qui lancent leur offre pour trouver le véritable amour dans la série.

Mais les révélations d’aujourd’hui exposent la paire d’aspirants qui ont laissé une chaîne de cœurs brisés dans leur sillage avant même que la première émission n’ait été projetée.

Love Island commence le lundi 28 juin à 21h sur ITV2.