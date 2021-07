Hugo Hammond de Love Island semble méconnaissable avec des cheveux blonds dans un clip de chant incroyable

L’impressionnante voix chantée d’Hugo Hammond de LOVE Island a été révélée dans un clip déterré.

Le professeur d’éducation physique peut être vu en train de gratter sa guitare alors qu’il reprend le morceau populaire de TikTok, Don’t Stay Away For Too Long.

4 Hugo Hammond a une voix solide

4 Hugo est un homme aux multiples talents dont le cricket de haut niveau Crédit : Rex

Il a les cheveux blonds tombants et porte une chemise Ralph Lauren boutonnée pour un look preppy ultime.

Nous n’avons pas encore vraiment entendu ses talents vocaux dans la villa, bien que ce soit clairement une de ses passions.

Un autre clip refait surface l’a vu chanter Je ne suis pas le seul de Sam Smith à ce qui ressemblait à un événement scolaire.

Hier soir, Hugo a finalement déménagé sur Love Island et a embrassé la nouvelle fille Amy à Casa Amor.

Jusque-là, il n’avait pas eu de chance en amour ou avait choisi de fréquenter les gens de la zone d’amis – mais cela a maintenant changé.

Après avoir partagé un lit, le lendemain, Hugo a emmené Amy pour une conversation.

Faire des bisous

Alors qu’ils sont assis côte à côte, Amy a admis : « Avec toi, c’est comme si j’avais hâte de te parler ensuite. Vous avez montré de l’intérêt, ce qui est incroyable. Quand je suis arrivé pour la première fois, il y a eu un premier quelque chose.

Hugo a dit: « C’est bien, j’ai finalement agi dessus, hein? »

Amy a répondu : « Oui, c’est intéressant, c’est excitant. »

En riant, Hugo a dit: « Tu as l’air nerveux, étourdi. »

🌴 Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

Amy est allée faire une promesse au petit doigt à Hugo, et à la place, il s’est penché pour un baiser.

Hugo était le seul garçon à entrer à Casa Amor célibataire et aurait dû choisir parmi les six filles greffant les beaux mecs pour une place permanente dans la villa.

Mais il a reçu un coup la première nuit quand il a demandé à partager un lit avec Amy, seulement pour qu’elle dise qu’elle avait déjà demandé à Tyler.

Cependant, après une journée de greffe, il a réussi à la persuader de partager un lit avec lui.

Il est actuellement en couple d’amitié avec Chloé, qui a rejeté ses avances romantiques en début de semaine.

Avant cela, la jeune femme de 22 ans avait rejeté les avances de la nouvelle fille Georgia, AJ en zone amie et Sharon en zone sœur.

4 Hugo a finalement fait son geste et a embrassé Amy Crédit : Rex