Hugo Hammond de LOVE Island n’est pas un fan des faux seins et des produits de remplissage – disant qu’il veut une fille qu’il peut « ramener à la maison » à ses parents.

Le premier concurrent physiquement handicapé de l’émission ITV2 a déclaré que la chirurgie plastique était un énorme « désactiver ».

Hugo Hammond ne s’associera pas avec de «faux» Love Islanders, y compris ceux avec de faux seins[/caption]

Le professeur d’éducation physique Hugo, 24 ans, a déclaré: «Faux, je n’aime pas trop. Physiquement ou au niveau de la personnalité.

Lorsqu’on lui a demandé s’il trouvait attirantes les femmes qui passent sous le couteau, il a répondu: « C’est un rebut. »

Hugo, qui est né avec un pied bot, a déclaré qu’il cherchait désespérément une petite amie après avoir passé des mois seul en confinement.

« J’espère trouver l’amour dans la villa, c’est sûr », a-t-il déclaré.

Megan Barton Hanson est entrée dans la villa avec des implants mammaires en 2019 – mais les a fait retirer après son départ[/caption]

« Après 18 mois aussi fous, je me sens très chanceux d’avoir l’opportunité d’être dans cette villa où il y aura beaucoup de célibataires qui cherchent à s’amuser et à s’amuser au soleil.

« J’adorerais y trouver l’amour et ramener quelqu’un de charmant pour rencontrer la mère et le père. Ce serait génial. »

Mais il ne poussera pas sa chasse pour trouver l’amour à l’extrême – disant qu’il espère se faire des amis en motivant ses compagnons de casting.

Il a ajouté: «Je serai Joe Wicks à l’avant, faisant les circuits de tout le monde à 9 heures du matin tous les matins. Tout le monde se mettra naturellement en place.

Hugo, autrefois blond, cherche une femme qu’il pourra ramener à la maison avec son père et sa mère[/caption]

«Je suis mon propre individu et j’ai hâte d’y entrer et d’être moi-même.

« C’est ce que tout le monde m’a dit… sois juste toi-même et tu le briseras.

Pendant ce temps, il ne s’inquiète pas du fait que ses anciens étudiants du GCSE se mettent à l’écoute de ses singeries à l’écran.

Il a ajouté: « Je suis sûr qu’ils vont être choqués quand ils me verront là-bas, ceux qui le regardent.

« J’espère qu’ils me soutiendront et rigoleront avec et oui… ce sera un bon moment. »