Hugo et Sharon de Love Island semblent très proches sur une photo inédite avant de la mettre dans la «zone sœur»

Hugo Hammond et Sharon Gaffka de LOVE Island avaient l’air très confortables sur une photo inédite avant qu’il ne la mette dans la «zone sœur».

Le professeur d’éducation physique, qui est en couple d’amitié avec le fonctionnaire, a clairement indiqué que la romance ne s’épanouirait jamais entre eux.

Les fans d’ITV2 ont été laissés pour compte par Sharon après que Hugo l’ait mise dans la « zone soeur »[/caption]

Le compte Instagram officiel de Love Island a partagé une série de nouveaux clichés avec leurs fans – y compris une photo du couple semblant remarquablement proche.

La jolie photo montre Hugo, 24 ans, et Sharon, 25 ans, se relaxant ensemble sur la banquette-lit et souriant pour un selfie.

La jolie photo n’est pas passée inaperçue des fans, avec un écrit : « La photo de Hugo et Sharon est mignonne mais . «

Un autre a partagé: « Je suis désolé mais Hugo et Sharon vont bien ensemble. »

Un troisième a ajouté: « Pourquoi Sharon et Hugo sont-ils vraiment bien ensemble alors que . «

La semaine dernière, Sharon a déclaré à son compatriote insulaire Kaz Kamwi qu’elle était prête à faire connaissance avec Hugo à un niveau romantique.

Malheureusement pour Sharon, Hugo a clairement indiqué qu’il considérait Sharon comme une « petite soeur ».

Il a dit: « Si je suis complètement honnête avec toi, je ne vois pas qu’il y ait quoi que ce soit de romantique entre toi et moi parce que je te vois comme une petite soeur ici maintenant, et je pense que tu es incroyable et je veux que tu trouves quelqu’un qui est à 100% toi, et tu le mérites vraiment.

« Je ne te vois pas de cette façon et je pense que je ne pourrais jamais le faire. Autant les couples d’amitié sont formidables et nous nous amusons, autant cela sert à quelque chose pour le moment, mais je ne veux pas que ce soit toute mon expérience. Je veux partager ça avec quelqu’un.

« Je ne veux pas du tout que ce soit toute votre expérience. »

Les téléspectateurs ont craqué sur la conversation maladroite, avec un écrit sur Twitter: « Sharon a eu sa petite soeur zonée. »

Un deuxième a posté: «LMAOOO sharon n’a même pas été zonée d’ami. L’HOMME A DIT PETITE SUR. c’est un tout autre niveau.

Un autre a déclaré: « Sharon (miss international) a eu SISTER ZONED par la chapelure de la villa. »

Les téléspectateurs d’ITV2 devront attendre dimanche pour voir quelle fille sera larguée de la villa lors du recouplage.

Les fans de Love Island devront se connecter dimanche pour savoir quelle fille se fait larguer de la villa[/caption]

