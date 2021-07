Les fans de LOVE Island ont critiqué Hugo pour son «double standard flagrant» après avoir ri du baiser de Liam avec Lillie – lorsqu’il avait essayé Toby quelques jours plus tôt pour la même chose.

Le professeur d’éducation physique a prononcé un discours de recouplage passionné pour la défense de Chloé après que Toby l’ait piégée pour Abi la semaine dernière.

Rex

Hugo s’est moqué du baiser de Liam avec Lillie[/caption]

Rex

Liam a trahi Millie alors qu’elle l’attendait dans la villa principale[/caption]

Cependant, lorsque Liam a discuté avec les garçons après avoir embrassé Lillie – bien qu’il soit très proche de Millie dans la villa principale – il en a ri à la place.

Une personne a déclaré: «Hugo se moquant de Liam embrassant une fille derrière les moulins, mais a ensuite appelé Toby pour avoir blessé Chloé? Les doubles standards sont trop drôles”

Un autre a déclaré : « HUGO, LE ROI DES DOUBLE STANDARDS. La façon dont tu as parlé à Toby de quitter Chloé mais tu te délectes de Liam embrassant Lillie ?! Vous lingette humide.

Un troisième a fait la remarque : « Hugo tais-toi parce que quand Toby était fidèle à lui-même, tu l’appelais un garçon… »

Hugo a d’abord provoqué des ondes de choc la semaine dernière avec son discours de recouplage.

Le jeune homme de 22 ans a profité de l’occasion pour s’en prendre au comportement de Toby envers l’ex-Chloé alors qu’il la sauvait d’être larguée.

Hugo a renvoyé Georgia Townend chez lui et a révélé qu’il sauvait son copain – en disant à la villa: « J’aimerais me mettre en couple avec cette fille parce que non seulement

est-elle hors de ce monde ‘bootiful’ elle est super intelligente, elle est

drôle et chaque fois que je suis avec elle, je suis définitivement le plus heureux.

« Si je suis tout à fait honnête, elle ne mérite pas d’être traitée comme elle l’a été ces dernières 24 heures. »

Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

Lisez toutes les dernières nouvelles de Love Island





Faisant une fouille sournoise à Toby, il a ajouté: «Et je crois fermement que beaucoup de ces tests sont des conneries complètes. Vous méritez quelqu’un qui est honnête et communique avec vous et qui sait ce qui pourrait arriver.

« Des choses plus étranges se sont produites. Donc la fille avec qui j’aimerais me mettre en couple est – Chloé.

Rex

Tous les garçons ont dit à Liam d’aller avec ce qu’il ressentait[/caption]