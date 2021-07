Hugo Boumous rejoint ATK Mohun Bagan dans le cadre d’un superbe contrat de cinq ans

Hugo Boumous a rejoint l’ATK Mohun Bagan en provenance du Mumbai City FC, champion de l’ISL, dans le cadre d’un contrat de cinq ans qui garderait le milieu de terrain français avec le club basé à Kolkata au moins jusqu’en 2026. Boumous était la star du titre remporté par Mumbai la saison dernière lorsqu’il a marqué trois buts. buts et aidé sept fois en les aidant à terminer en haut du tableau avant de remporter également le trophée.

« Je connais Kolkata comme la Mecque du football indien », a déclaré Boumous jeudi. « Je suis heureux de signer avec le club traditionnel et prospère de la ville, ATK Mohun Bagan. J’ai entendu dire que la joie de jouer devant des millions de supporters de l’équipe Vert-Marron de Yuba Bharati est différente et je jouerai cette fois pour les gagner. »

Boumous est l’un des meilleurs joueurs exerçant actuellement leur métier dans la Super League indienne. Il a rejoint le FC Goa en provenance du club marocain Moghreb Athlétic de Tétouan en 2017-18 avant de rejoindre Mumbai pour Rs 1,76 crore la saison dernière.

Le montant époustouflant que les champions de l’ISL ont payé pour obtenir ses services a donné l’impression que le milieu de terrain restera avec eux pendant un certain temps, mais l’ATKMB a ouvert des négociations pour obtenir son transfert. Leur première offre a été faite en avril de cette année et a été rejetée.

Finalement, les deux clubs sont parvenus à un accord pour un montant non divulgué.

« J’ai toujours faim de gagner le trophée », a déclaré Boumous. « J’ai apporté le succès aux clubs dans lesquels j’ai joué. Et je garderai cela à l’esprit lorsque je jouerai à nouveau. Je ferai de mon mieux pour gagner. Je suis hâte de voir la passion et l’excitation des supporters de Green Maroon après avoir remporté le match. Sanjiv Goenka, le principal propriétaire de l’équipe, m’a inspiré pour venir à Calcutta. Je lui suis reconnaissant. Mon objectif est de gagner la Coupe AFC et la Super Ligue indienne.

« Marquer des buts et aider à marquer des buts sont tout aussi gratifiants. Je prends plaisir à tous les deux. La victoire de l’équipe est le but principal. Ce n’est pas possible sans buts », a-t-il ajouté.

