Une victoire 3-0 sur les nouveaux venus SC Bengale oriental assisté Mumbai City FC grimper au sommet de la Super Ligue indienne table au GMC Stadium mardi. Hugo Boumous a aidé les trois buts comme doublé d’Adam Le Fondre (20 ‘, 48’) et une attaque de Hernan Santana (58 ‘) a vu Mumbai enregistrer sa deuxième victoire consécutive au SCEB pour ouvrir son compte.

Mumbai a fait quatre changements depuis sa victoire 1-0 contre le FC Goa, avec Ahmed Jahouh revenant à onze ans. Pendant ce temps, SCEB a apporté deux changements à l’équipe qui a perdu le derby de Kolkata.

SCEB a pris un coup énorme dès le début sur le moment où le défenseur Daniel Fox a été remplacé par Mohammad Rafique.

Mumbai a eu la chance de sortir de l’impasse à la 10e minute. Jahouh a joué un long ballon vers Mandar Rao Dessai sur l’aile gauche. Le défenseur a mené Le Fondre dans la surface de réparation et l’attaquant a joué une passe arrière pour Hugo Boumous, qui avait son tir sauvé par Majumder.

Six minutes plus tard, le gardien de but de Mumbai Amrinder Singh a également été appelé à l’action. Rafique a plongé dans une passe mal placée de Jahouh avant de tirer un tir à longue portée qui a été bloqué par Amrinder.

Mais il n’a pas fallu longtemps à Mumbai pour prendre les devants. Mumbai a remporté le ballon en dehors de sa propre surface de réparation et Rowllin Borges a livré un sublime ballon en diagonale à Boumous sur la gauche. Le Français a fait preuve d’un sang-froid brillant dans la boîte pour battre son marqueur et trouver Le Fondre, qui a fait un robinet facile.

Les Islanders ont continué de dominer le match après avoir pris les devants.

SCEB a également eu ses chances, vers la fin de la première mi-temps, grâce à une passe bâclée du côté de Lobera. Mais ils n’ont pas trouvé de fin. Trois joueurs de Mumbai ont été réservés pour la mi-temps.

Après le redémarrage, Mumbai a repris là où ils s’étaient arrêtés et a rapidement doublé son avance. La combinaison Boumous-Le Fondre a encore fait des merveilles. Le Français a dribblé son chemin dans la surface avant d’être trébuché par Majumder. Le Fondre a pris le penalty et a envoyé le gardien du SCEB dans la mauvaise direction pour doubler l’avance de Mumbai.

Les hommes de Lobera ont inscrit un autre but sur un coup franc juste avant l’heure, avec Hernan Santana sur la feuille de match. Jahouh a retourné le ballon vers Boumous dans la surface de réparation, qui a donné à Santana une passe sur la volée. L’Espagnol a frappé le ballon dans le coin droit pour marquer son premier but ISL.