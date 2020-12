Hugo Boumous est souvent décrit comme le Lionel Messi du Super Ligue indienne (ISL) par les fans depuis sa performance révolutionnaire pour le FC Goa la saison dernière. Ont déménagé à Mumbai City FC Avant la saison 2020-2021 en cours, Boumous devait être l’un des membres clés de la nouvelle tenue de Sergio Lobera et le Français a prouvé qu’il n’était que cela.

Mardi, Boumous a mis le feu au terrain avec sa performance époustouflante contre SC Bengale oriental quand Mumbai City FC a enfin trouvé son rythme et a enregistré une victoire 3-0 au stade GMC de Bambolim, Goa. C’était le premier « match à domicile » de Mumbai City FC de la saison et toute la saison s’est déroulée à Goa dans une bulle bio-sécurisée en raison de la coronavirus pandémie.

Boumous a fourni deux passes décisives dans le match et a aidé Adam Le Fondre à marquer le premier but du match et Hernan Santana a marqué une frappe miraculeuse. Boumous a même écopé d’un penalty au début de la seconde période, ce qui a aidé Le Fondre à se battre.

Pour le premier but, Boumous a parfaitement récupéré un superbe ballon en diagonale à gauche de Rowllin Borges et s’est frayé un chemin dans la surface de réparation en battant son adversaire. Au moment où le gardien le refermait sur le poteau avant, Boumous passait le ballon au Fondre au milieu pour mettre le but sur le marbre pour lui.

Avant l’attaque de Santana, Ahmed Jahouh a donné un coup franc de quelques centimètres à Boumous au deuxième poteau, qui a frappé le ballon la première fois de son talon à Santana, qui l’a tiré vers l’intérieur.

Avec les deux passes, Boumous a surpassé Marcelinho en tant que meilleur passeur de la ligue avec 19 passes en 45 matchs. Marcelinho de l’Odisha FC, qui a déjà joué pour le Delhi Dynamos FC, le FC Pune City et le Hyderabad FC, a réalisé 18 passes décisives en 65 matchs.

Le troisième sur la liste est Brandon Fernandes avec 16 passes décisives en 54 matchs. Il est le seul Indien dans le top 5 de la liste qui compte également Ferran Corominas et Florent Malouda.

Boumous a connu une brillante saison 2019/20 avec le FC Goa, marquant 11 buts et 10 passes décisives en 15 matchs et considéré comme le joueur de la saison. Lors de la saison 2018/19, il avait accordé cinq passes décisives et trois buts. À sa première saison avec l’ISL, Boumous a disputé huit matchs, marquant deux buts et en aidant deux.