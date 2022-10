Hugo Boumous d’ATK Mohun Bagan dédie son but aux fans, Stephen Constantine du Bengale oriental loue “l’excellente atmosphère”

Les fans étaient au centre de la scène alors que ATK Mohun Bagan a battu le Bengale oriental 2-0 pour remporter leur cinquième derby consécutif de Kolkata dans la Super League indienne (ISL) au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan samedi.

Hugo Boumous a sorti l’impasse en seconde période d’un tir de l’extérieur de la surface alors que Kamaljit Singh aurait pu faire mieux. Après le premier but inscrit, les joueurs de l’EBFC ont perdu confiance et ont laissé ATKMB prendre le contrôle du match. Peu de temps après, Manvir Singh a marqué le deuxième but et scellé le jeu en leur faveur.

Malgré le début tardif du match, forcé en raison de l’échec des projecteurs à deux reprises lors du match Hyderabad FC-FC Goa au GMC Balayogi Athletic Stadium à Hyderabad, les fans du Salt Lake Stadium étaient à leur meilleur – illuminant la scène en plus façons d’un.

L’entraîneur du Bengale oriental, Stephen Constantine, a commencé la conférence de presse en remerciant les fans d’avoir créé une “excellente atmosphère”.

“La capacité du stade ce soir était proche de 62 000. C’était fantastique de le vivre avant après avoir été à huis clos les saisons précédentes », a déclaré Constantine lors de la conférence de presse la plus disputée.

“C’est pour cela que nous jouons le jeu, pour rendre les fans heureux. C’est un immense honneur de jouer dans des matchs aussi énormes, le plus grand match de championnat entre deux des plus grands clubs du pays. J’aimerais évidemment en gagner un et être plus heureux tout en profitant du match avec les fans », a-t-il ajouté.

Interrogé sur l’erreur du gardien de but, Constantine a déclaré: “Le football est plein d’erreurs, ce soir c’était le gardien de but et un autre jour, cela aurait pu être n’importe qui d’autre. On ne peut pas blâmer uniquement le gardien et, dès le début, nous avons été la meilleure équipe en première mi-temps. Nous avons créé suffisamment d’occasions de marquer et, si nous avions eu un impact avec ces occasions, alors, bien sûr, le résultat du match aurait été différent à la fin. Mais au moment où ils (ATK Mohun Bagan) ont marqué le deuxième but, le match nous avait échappé.

Hugo Boumous, à son tour, a dédié son but aux fans et espérait les voir se présenter également pour d’autres matchs.

« Je dédie mon but aux fans. C’était génial de jouer le premier Derby de Kolkata à domicile dans l’ISL. L’atmosphère était incroyable. Je veux leur dire un grand merci et j’espère les revoir avec le stade plein à craquer. Non seulement contre le Bengale oriental, mais aussi contre les autres équipes de l’ISL », a déclaré Boumous lors de la conférence de presse la plus disputée.

« Je n’ai pas marqué depuis un moment devant 62 000 personnes. C’était le premier derby à domicile dans ce stade incroyable (après deux saisons). Je remercie tous les supporters de Kolkata, ils ont énormément contribué à notre succès », a-t-il ajouté.

Le patron de l’ATK Mohun Bagan, Juan Ferrando, a fait l’éloge de Manvir Singh, qui a marqué son deuxième but cette saison et le seul joueur de l’ATMB à avoir marqué lors de plusieurs matches.

“Le plus important pour moi, c’est qu’il donne le meilleur de lui-même chaque jour, il essaie d’être le meilleur joueur lors des entraînements. Il connaît bien son poste, il connaît la presse, il a beaucoup de choses, mais bien sûr, il faut travailler certains points car ce n’est pas si facile. Pour qu’un numéro 9 trouve des espaces entre les défenseurs centraux, il y a un moment pour fermer un défenseur central, il y a un moment pour retourner dans votre espace », a déclaré Ferrando lors de la conférence de presse la plus disputée.

“Mais je suis content de lui car c’est le genre de joueur qui est prêt à travailler sur ces choses à l’entraînement et qui veut s’améliorer. La saison dernière, il a travaillé incroyablement dur et sa performance était bonne. Maintenant, sa performance est incroyable, il s’est beaucoup amélioré avec les espaces, il se contrôle pendant la presse et sait quand faire les courses. J’espère que dans mon jeu, il continue de s’améliorer car le potentiel qu’il a est très élevé et il n’est pas nécessaire que cela fonctionne de la même manière”, a-t-il ajouté.

Interrogé sur les plans de célébration, Ferrando a déclaré: «Nous sommes des professionnels. On est content mais c’est important de ne pas trop penser à la victoire. Il y a trois semaines, nous n’étions pas la pire équipe, et maintenant (après trois matchs), nous ne sommes pas la meilleure équipe. Il est important pour nous de garder notre calme et de continuer.

