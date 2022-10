Hugo Boss vend des ‘Bathroom Chappals’ Desi pour Rs 9 000, Twitter dit ‘Rs 150 Assez’

Dans l’épisode actuel du capitalisme rendant les articles ordinaires extrêmement inaccessibles pour les gens ordinaires, la marque de luxe Hugo Boss a été critiquée. Le contrevenant est une paire de pantoufles bleues vendues Rs 8 990. Non, ce n’est en fait pas le prix d’une centaine de paires de pantoufles. C’est juste celui-là. Pour couronner le tout, les utilisateurs de Twitter ont estimé que les tongs ressemblent spécifiquement aux chappals que les ménages Desi réservent pour la salle de bain. Il n’y a rien à dire aux pantoufles à part vos Chappals hawaïens habituels qui passent par la capture d’écran qui circule sur Twitter, à l’exception de la marque blasonnante sur la surface bleue plutôt terne.

Desis sur Twitter sont parvenus à un consensus sur le fait qu’ils ne paieraient pas une roupie au-dessus de Rs 150 pour une paire de pantoufles qui ressemble à ça. L’un d’eux a même déclaré: “Même si je deviens millionnaire, je n’achèterai pas de chappal pour ce montant.” Paragon facturerait probablement Rs 100 pour des pantoufles similaires.

C’est un mec de pantoufle de salle de bain !!!! https://t.co/7ADKEHF7HY — Dhivya Marunthiah (@DhivCM) 17 octobre 2022

Les chappals de la salle de bain passent leur journée au soleil https://t.co/ERF8KpgFMc — . (@TandooriCutlet) 17 octobre 2022

c’est quoi ce bordel pic.twitter.com/mvOvNBmCme — Rosée (@itmedew) 16 octobre 2022

150 bhi zyada hai — Rosée (@itmedew) 17 octobre 2022

bc même 100rs ke paragon ont l’air mieux que ça — Rosée (@itmedew) 16 octobre 2022

Hanna – BÉBÉ REQUIN (@sharmixcreation) 17 octobre 2022

150 roupies dégas – reginaphalange (@localaliennn) 16 octobre 2022

Ces articles à des prix exorbitants font surface sur Twitter tous les deux jours. Récemment, par exemple, un short ordinaire au prix de Rs 15 450 a laissé tout le monde perplexe. Non seulement cela, mais il y a une chemise avec qui vaut Rs 11 450. L’image a été partagée sur Twitter par un utilisateur appelé Arshad Wahid. « Pourquoi ce pantalon pattapatti est-il à 15 000 ? » il a écrit dans la légende. Ce qui a étonné les gens, c’est qu’il n’y a rien qui se démarque particulièrement dans ces vêtements qui ne soit pas disponible dans des versions bon marché. Les vêtements sont comme votre tenue de tous les jours moyenne.

Le short a des rayures bleues et vertes avec un contour rouge et la chemise a un imprimé à carreaux. De plus, il est accompagné du même short imprimé à carreaux verts.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici