Les internautes chinois ont appelé au boycott d’autres marques, comme H&M et Nike, pour leurs déclarations passées et récentes sur le Xinjiang. À la suite du contrecoup, H&M – qui est basé en Suède et a déclaré qu’il était « profondément concerné » par les allégations de travail forcé – a été retiré des plates-formes de commerce électronique chinoises, ainsi que des applications de liste de magasins et de cartographie.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy