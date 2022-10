Hughie Fury se retire du combat de Birmingham avec Michael Hunter en raison de longs symptômes de Covid | Trainer confirme qu’il reviendra en 2023 | Nouvelles de boxe

Hughie Fury ne sera pas apte à combattre Michael Hunter le 29 octobre en raison de symptômes persistants du long Covid.

Le combat, qui devait être retransmis en direct sur Sports du cielavait déjà été reporté de début juillet en raison de la maladie de Fury.

Dans un communiqué, Fury a déclaré que les médecins lui avaient conseillé de se reposer, après ne pas avoir boxé pendant plus d’un an.

“Je suis un boxeur professionnel qui a besoin de se battre pour payer ses factures et vivre”, a-t-il déclaré.

“Mais je suis sorti depuis plus d’un an maintenant et, à ma grande frustration, les médecins m’ont conseillé de prendre un repos total pour le moment parce que je souffre de symptômes de longue covid.

“Je me sens faible sans force. J’ai subi toutes sortes de contrôles et ils m’ont diagnostiqué comme ayant de longs symptômes de covid.

“C’est frustrant mais je ne peux rien faire si mon corps ne me permet pas de m’entraîner. Je vais prendre du temps pour le reste de cette année et reprendre l’année prochaine quand je me serai bien reposé.

“J’ai eu 29 combats, je suis prêt pour de gros combats et mon promoteur m’a garanti un gros combat à mon retour. Si c’est Michael Hunter ensuite, ça va. Si c’est quelqu’un d’autre, ça va aussi. Je pense que tout le monde sait Je combattrai n’importe qui comme je l’ai fait au fil des ans.”

Son père et entraîneur, Peter, a ajouté que Fury est “épuisé de toute force” et qu’il “prend un repos complet loin de la boxe pour le reste de cette année”.

“La vie apporte toutes sortes d’obstacles et la boxe n’est pas différente.

“Hughie se sent épuisé de toutes ses forces et le long diagnostic de covid signifie qu’il prend un repos complet loin de la boxe pour le reste de cette année. La santé est plus importante que l’argent ou que d’essayer de garder tout le monde heureux.”