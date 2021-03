Hughes en accord avec Carragher après avoir identifié des inquiétudes concernant le trio Man Utd

Mark Hughes a admis qu’il était d’accord avec Jamie Carragher sur l’attaque de Manchester United et l’absence d’attaquant.

Carragher a déclaré qu’il pensait que les Red Devils manquaient d’attaquant de qualité après leur match nul 0-0 avec Chelsea dimanche, leur cinquième résultat sans but avec d’autres clubs des « six grands » cette saison.

Des questions ont été posées à leurs hommes de tête, avec Bruno Fernandes leur meilleur buteur, suivi de près par Marcus Rashord sur l’aile.

Et au milieu des discussions sur un déménagement pour Erling Haaland ou Harry Kane, Carragher pense que ce sont les types de joueurs que United doit cibler.

Il a déclaré sur Monday Night Football de Sky Sports: «Vous avez dit qu’ils étaient les meilleurs buteurs de la Premier League, mais ils ont ce joueur pour marquer dans les matchs décisifs.

«Ce joueur qui va les emmener au titre de champion. Les gens disent que Manchester United a besoin d’un ailier droit – ils ont opté pour Sancho?

« Ils ont besoin d’un avant-centre plus que tout. Et un ailier droit … Je pense que si vous avez Rashford, un avant-centre et un joueur de droite. Et Greenwood qui complète cela et remplace, il est encore un jeune joueur. » Il va être un joueur de qualité.

«C’est là qu’ils manquent maintenant. Je ne voudrais pas essayer Ole pour ça. Je dirais que c’est un manque de qualité – et vous regardez les options.