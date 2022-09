Hughes devient le premier directeur noir des Alaska State Troopers

ANCHORAGE, Alaska (AP) – Maurice “Mo” Hughes a été promu colonel des Alaska State Troopers, devenant ainsi le premier chef noir de la force.

Il succède à Bryan Barlow, qui a été promu sous-commissaire du département d’État de la Sécurité publique. Les mesures annoncées cette semaine sont entrées en vigueur jeudi. Barlow succède à Leon Morgan en tant que sous-commissaire. Morgane prend sa retraite.

La nomination de Hughes intervient alors que les soldats sont confrontés à des défis continus en matière de diversité et de rétention du personnel, a rapporté Alaska Public Media. Les responsables de l’État en 2020 ont reconnu que malgré les efforts continus pour diversifier le recrutement, 87,3% des soldats étaient blancs.

Hughes supervisera environ 350 soldats assermentés dans tout l’État.

Il avait été commandant d’une division de soldats qui couvre le sud-est de l’Alaska et la péninsule de Kenai. Le département a déclaré dans un communiqué qu’il était le premier Afro-Américain à servir en tant que colonel des Alaska State Troopers ou à servir au-dessus du grade de capitaine. Il a commencé sa carrière avec les soldats en 1990, et les responsables de la sécurité publique de l’État ont souligné sa gamme d’expériences avec l’agence pendant cette période.

Dans la déclaration, Hughes l’a qualifié de “l’honneur d’une vie de servir les Alaskiens” en tant que chef des soldats de l’État.

“Devenir le premier colonel afro-américain des Alaska State Troopers est un moment historique et représente la diversité des Alaska State Troopers”, a-t-il déclaré. Il a remercié les dirigeants afro-américains qui « sont venus avant et ont ouvert la voie aux autres », y compris le premier soldat d’État noir, le lieutenant à la retraite Ed Rhodes, et les deux premiers capitaines noirs des soldats d’État, Simon Brown et Tony April.

The Associated Press