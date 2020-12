Mad Max: La star de Fury Road, Hugh Keays-Byrne, est décédée à l’âge de 73 ans.

L’acteur était surtout connu pour son rôle de «Immortan Joe» dans le film de 2015 et pour avoir interprété Toecutter dans le film original de 1979 Mad Max.

Le cinéaste Ted Geoghegan a annoncé la nouvelle mercredi sur Twitter.

Il a écrit: «Hugh Keays-Byrne, un héros méconnu du cinéma australien, est décédé à 73 ans.

« Je suis toujours étonné qu’il ait joué Toecutter, l’antagoniste central de MAD MAX * de 1979 et * Immortan Joe, l’antagoniste central de MAD MAX: FURY ROAD de 2015. Merci pour tout le divertissement, monsieur. »







(Image: Broadimage / REX / Shutterstock)



Hugh a acquis une renommée internationale avec le rôle de Toecutter dans le film original de Mad Max.

Il a décroché le rôle après avoir fait sa marque dans des émissions de télévision et des films en Australie.

D’abord au Royaume-Uni, il a joué dans Boys Meets Girl en 1967.







(Image: Warner Bros. Pictures.)



En outre, l’acteur avait travaillé pour les productions de la Royal Shakespeare Company, de As You Like It à Hamlet.

