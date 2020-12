Des hommages sont rendus à l’acteur de Mad Max Hugh Keays-Byrne, décédé à l’âge de 73 ans.

Keays-Byrne a joué le méchant Toecutter face à Mel Gibson dans le film d’action de 1979, et est apparu plus tard comme Immortan Joe dans Fury Road, le quatrième volet de la franchise, aux côtés de Charlize Theron en 2015.

RIP Hugh Keays-Byrne 😔 C’est incroyable que vous ayez pu jouer si bien un seigneur de guerre maléfique parce que vous étiez une âme si gentille et si belle. Mon ami vous manquera profondément. pic.twitter.com/kXDhNs5jEU – Charlize Theron (@CharlizeAfrica) 2 décembre 2020

Theron faisait partie de ceux qui ont posté des messages après l’annonce de sa mort par le cinéaste Brian Trenchard-Smith, qui a dirigé l’acteur dans The Man From Hong Kong en 1975.

«Hugh avait un cœur généreux, offrant un coup de main aux personnes dans le besoin, ou un logement à un adolescent sans abri», a déclaré Trenchard-Smith sur Facebook.

«Il se souciait de la justice sociale et de la préservation de l’environnement bien avant que ces questions ne deviennent à la mode.

«Sa vie était régie par son sens de l’unité de l’humanité. Son exemple et son amitié nous manqueront».

RIP Hugh Keays-Byrne, 73 ans.

Le méchant dans MAD MAX (1979) et 36 ans plus tard MAD MAX: FURY ROAD.

Dans les mots de son Immortan Joe – « Je vous porterai moi-même aux portes de Valhalla. » pic.twitter.com/0uJ4xBQ1nh – Rhett Bartlett (@dialmformovies) 3 décembre 2020

Le cinéaste a déclaré que Keays-Byrne était décédé à l’hôpital mardi mais n’a pas donné plus de détails.

À côté d’une photo de la paire ensemble sur le plateau, Theron a écrit: « RIP Hugh Keays-Byrne. C’est incroyable que vous ayez pu jouer un seigneur de guerre si bien parce que vous étiez une âme si gentille et si belle.

« Mon ami vous manquera beaucoup. »

Ancien acteur de la Royal Shakespeare Company né en Inde et installé en Australie, selon le site Web de cinéma et de télévision IMDB, Keays-Byrne a également joué dans des films et des séries dont Sleeping Beauty en 2011 et Moby Dick en 1998.

Ses autres crédits de films incluent le film de motards hors-la-loi de 1974, Stone et le drame de 1986 For Love Alone.