Hugh Jackman tourne un film sur le thème de Neil Diamond dans le garage automobile de Matawan

MATAWAN – Un jour de l’été, un jeune homme s’est promené dans le garage Stillwell, qui répare des automobiles à Matawan depuis plus de 70 ans, pour prendre quelques photos.

« Il ressemblait à un étudiant qui faisait un projet parallèle, réalisant son propre film », a déclaré le garagiste Chris Lacerre. « Nous lui avons dit : « Bien sûr, pourquoi pas ? Beaucoup de gens l’auraient probablement ignoré, mais je me suis demandé : qu’est-ce que ça pourrait faire de mal ?

Le jeune photographe a pris ses photos et est parti.

« Puis il est revenu avec un groupe plus important », a déclaré Lacerre.

Où resteront les étoiles ?Alors qu’Hollywood et Netflix descendent dans le New Jersey, ils ont besoin de plus d’hôtels comme le Molly Pitcher Inn

Il s’avère que ce n’était pas un projet parallèle à l’université. Le photographe faisait partie de l’équipe de tournage de « Song Sung Blue », un film majeur mettant en vedette Hugh Jackman et Kate Hudson. Le drame musical, basé sur un documentaire de 2008, parle de la formation par un couple opprimé de Milwaukee d’un groupe hommage à Neil Diamond et du renouveau de la quarantaine qui a suivi. Il n’y a pas encore de date de sortie.

Lundi, l’équipe de production est descendue dans le garage, situé dans Jackson Street, à seulement un pâté de maisons à l’ouest de Main Street. Le tournage a commencé mercredi et se poursuivra jusqu’à vendredi, le magasin étant fermé tous les trois jours. Après avoir quitté le tournage de mercredi, Jackman a salué les spectateurs rassemblés à l’extérieur.

« Quand ils arrivent, votre monde entier change et très rapidement – ​​ils ne plaisantent pas », a déclaré Lacerre. « La quantité d’équipement et de main d’œuvre, la logistique de ce qu’ils réalisent, sont remarquables. »

Il a ajouté : « C’est agréable de pouvoir apporter cela à la communauté. »

La communauté devrait maintenant y être habituée. Il s’agit du cinquième film ou émission de télévision de grande envergure tourné sur place à Matawan au cours des cinq dernières années.

« Pour cette petite ville de trois kilomètres, il y a tellement de production en cours », a déclaré l’historien de l’arrondissement Kurtis Roinestad. « Matawan possède de nombreuses caractéristiques uniques. »

Vous voulez être dans un film ?Le film « Nebraska » de Bruce Springsteen a besoin de locaux, d’enfants et de voitures pour le tournage d’Asbury Park

« Une ville prête pour le cinéma »

Bénéficiant d’un centre-ville pittoresque avec de nombreux bâtiments et maisons historiques bien préservés, Matawan a attiré l’attention des cinéastes. Avec la construction par Netflix d’un studio de télévision et de cinéma sur le terrain de l’ancien Fort Monmouth, à proximité d’Eatontown, « nous sommes devenus une ville prête pour le cinéma », a déclaré le maire de Matawan, Joe Altomonte.

Préparer le film :Comment les repaires de votre quartier pourraient bientôt apparaître sur les écrans de télévision et de cinéma

Comme l’explique l’administrateur de l’arrondissement Ryan Michelson, les autorités de Matawan ont adopté une ordonnance rationalisant les permis nécessaires au tournage – des choses comme la fermeture de routes et la recherche d’espace pour les caravanes de production.

« C’est une façon pour les producteurs de savoir que c’est un endroit convivial pour les productions cinématographiques », a déclaré Michelson. « Nous travaillerons avec eux. »

Les exemples abondent :

« Vous avez compris :Vieux pont du deuxième gentleman Doug Emhoff, connexions à Matawan

Toute cette activité, a déclaré Altomonte, « met Matawan sous les projecteurs – dans le bon sens ».

« Nous adorons ces boiseries »

La familiarité avec la région lors d’un précédent tournage de film est ce qui a conduit l’équipe de tournage de « Song Sung Blue » à parcourir Matawan à la recherche de sites potentiels.

« Ils voulaient tourner une scène dans le garage », a déclaré Lacerre. « Ils étaient dans notre bureau et ont vu les boiseries dans le bureau et ont dit : ‘Nous adorons ces boiseries.' »

Puis Lacerre les emmena à l’étage. Stillwell Garage, dont le propriétaire d’origine était le frère de Lester Stillwell — une victime de 12 ans de la tristement célèbre attaque de requin de 1916 à Matawan Creek qui a inspiré le livre devenu film « Jaws » — a des familles de clients remontant à trois générations et un décor pour correspondre.

« Il s’agit de panneaux de bois mur à mur », a déclaré Lacerre. « Très démodé avec un joli look vintage. Ils l’ont vu et cela s’est transformé en une prise de possession des lieux. Ils sont revenus avec un bus rempli de monde.

Lacerre a déclaré que les producteurs compensaient le magasin pour la fermeture de trois jours.

« Nous avons repéré le lieu et nous l’avons adoré », a déclaré Fernanda Reuel, assistante de tournage de l’équipe de tournage. « C’était ce que demandait le scénario. »

Les fantômes du Bayshore ont-ils été attisés ?Un flic qui étudie le paranormal est sur l’affaire

Mercredi, alors que les responsables de Lacerre et de Matawan regardaient l’activité le long de Jackson Street, on leur a demandé s’il y avait des fans de Neil Diamond parmi eux.

« Absolument », a déclaré Roinestad. « Qui ne l’est pas? »

Jerry Carino est chroniqueur communautaire pour Asbury Park Press, et se concentre sur les gens intéressants de Jersey Shore, les histoires inspirantes et les problèmes urgents. Contactez-le à [email protected].