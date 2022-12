Hugh Jackman taquine Deadpool 3 ; révèle que Wolverine et Deadpool se détestent, donnant le ton sur ce à quoi s’attendre

La nouvelle des stars hollywoodiennes Ryan Reynolds et Hugh Jackman se réunissant pour le troisième volet du film de super-héros Deadpool avait envoyé les fans de Marvel dans la frénésie à travers le monde. Comme il a été annoncé que Hugh Jackman reviendrait en tant que Wolverine dans Deadpool 3, il a maintenant taquiné ce à quoi les fans peuvent s’attendre entre Wolverine et Deadpool, donnant juste le ton pour ce qui va arriver.

Dans une récente interview, Jackman a parlé du genre d’équation que Wolverine et Deadpool auront dans le film. Lorsqu’on a demandé à l’acteur de catégoriser le statut de la relation entre les deux super-héros, il a répondu : “Comment puis-je le catégoriser ? Dix étant très proche, zéro étant la réalité, nous sommes zéro, nous sommes opposés, nous nous détestons .”

“Je parle juste de mon point de vue, (Logan) frustré par lui, veut être à un million de kilomètres de lui ou veut le frapper à la tête. Malheureusement, il ne peut pas être à un million de kilomètres de lui dans ce film, donc je vais probablement le frapper beaucoup à la tête”, a-t-il ajouté sur The Empire Film Podcast.

Lors de sa récente apparition sur The Jess Cagle Show, Jackman avait expliqué comment ils avaient pu ramener Wolverine puis l’intégrer dans le MCU, assurant aux fans que Deadpool 3 ne dérangerait pas la chronologie de Logan.

La dernière fois que les fans de X-Men ont vu Jackman dans le rôle de Wolverine, c’était dans Logan, classé R, en 2016, réalisé par James Mangold. Wolverine est décédé à la fin du film. Et étant donné que Reynolds et Jackman ont une longue histoire de super-héros ensemble, il sera intéressant de voir comment leurs personnages, Deadpool et Wolverine, présenteront leur relation.

Deadpool 3 devrait sortir le 8 novembre 2024.